Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Vingroup của ông Phạm Nhật Vượng có công bố khẩn

10-03-2026 - 21:17 PM | Thị trường

Tập đoàn Vingroup triển khai khẩn cấp chương trình "Thu xăng - Đổi điện" hỗ trợ khách hàng giảm áp lực xăng dầu.

Vingroup của ông Phạm Nhật Vượng có công bố khẩn - Ảnh 1.

Trước những biến động khó lường của giá xăng dầu trên thị trường thế giới, Tập đoàn Vingroup vừa công bố triển khai khẩn cấp chương trình “Thu xăng - Đổi điện” tại bốn thị trường gồm Việt Nam, Ấn Độ, Indonesia và Philippines. Chương trình hướng tới khuyến khích người dùng chuyển đổi từ phương tiện chạy xăng sang xe điện, đồng thời mang lại các ưu đãi chi phí trong bối cảnh giá nhiên liệu có xu hướng tăng.

Theo thông tin từ doanh nghiệp, trong thời gian diễn ra chương trình, khách hàng đổi từ xe xăng cũ sang xe điện của VinFast sẽ được ưu đãi bổ sung 3% giá bán đối với ô tô điện và 5% đối với xe máy điện. Chính sách này được áp dụng đồng thời tại bốn thị trường nơi hãng đang mở rộng hoạt động, gồm Việt Nam, Ấn Độ, Indonesia và Philippines.

Đại diện VinFast cho biết chương trình được triển khai song song với các chính sách ưu đãi hiện có của hãng, nhằm tạo thêm động lực cho người tiêu dùng cân nhắc chuyển đổi sang phương tiện chạy điện. Trong bối cảnh giá xăng dầu biến động do các yếu tố địa chính trị và nguồn cung toàn cầu, việc sử dụng xe điện được xem là một giải pháp giúp người dùng giảm bớt chi phí nhiên liệu cũng như hạn chế phụ thuộc vào xăng dầu.

Không chỉ dừng lại ở mảng sản phẩm, các dịch vụ vận tải trong hệ sinh thái xanh của Vingroup cũng tham gia chương trình hỗ trợ người tiêu dùng. Cụ thể, GSM – đơn vị vận hành dịch vụ taxi điện – thông báo giảm 10% giá cước cho các chuyến xe đặt qua nền tảng Xanh SM tại Việt Nam và Green SM tại Indonesia.

Chính sách giảm giá này sẽ được áp dụng từ ngày 11/3 đến hết ngày 31/3/2026, mang đến thêm lựa chọn di chuyển bằng phương tiện điện với chi phí thấp hơn cho người dùng tại hai thị trường trên.

Theo doanh nghiệp, thời gian áp dụng chương trình có thể được điều chỉnh hoặc gia hạn tùy theo diễn biến của tình hình chiến sự tại Trung Đông cũng như xu hướng biến động của giá xăng dầu trong thời gian tới.

Bà Dương Thị Thu Trang, Phó Tổng giám đốc Kinh doanh VinFast toàn cầu, cho biết chương trình “Thu xăng - Đổi điện” được triển khai như một phản ứng nhanh của doanh nghiệp trước những biến động địa chính trị đang tác động đến kinh tế - xã hội tại nhiều quốc gia.

“Chương trình Thu xăng - Đổi điện đặc biệt triển khai trong tháng 3 tại bốn thị trường trọng điểm là hành động ứng phó khẩn cấp của VinFast trước biến động địa chính trị đang gây ra ảnh hưởng tiêu cực đến tình hình kinh tế - xã hội của nhiều quốc gia trên thế giới.

Với vai trò là một trong những nhà sản xuất tiên phong trong lĩnh vực xe điện, VinFast cùng các công ty trong hệ sinh thái xanh của Vingroup mong muốn góp phần giảm tác động của giá xăng dầu đến cuộc sống người dân, đồng thời thúc đẩy các giải pháp di chuyển thông minh, bền vững và thân thiện với môi trường”, bà Trang cho biết.

VinFast của tỷ phú Phạm Nhật Vượng vừa có thêm khách sộp: Mua 20.000 chiếc để chạy dịch vụ, có cả Limo Green

Khánh Vy

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Xung đột Iran làm đảo lộn dòng chảy năng lượng - Nga mới đang là người 'chiến thắng'

Xung đột Iran làm đảo lộn dòng chảy năng lượng - Nga mới đang là người 'chiến thắng' Nổi bật

Iran lên tiếng: Tàu bè đi qua eo biển Hormuz thoải mái - với một điều kiện

Iran lên tiếng: Tàu bè đi qua eo biển Hormuz thoải mái - với một điều kiện Nổi bật

Thủ tướng: Sử dụng ngay Quỹ bình ổn giá xăng dầu; dứt khoát không để thiếu năng lượng trong mọi hoàn cảnh

Thủ tướng: Sử dụng ngay Quỹ bình ổn giá xăng dầu; dứt khoát không để thiếu năng lượng trong mọi hoàn cảnh

21:29 , 10/03/2026
Sản xuất kỷ lục 13,7 triệu thùng dầu mỗi ngày, tại sao giá xăng tại Mỹ vẫn tăng?

Sản xuất kỷ lục 13,7 triệu thùng dầu mỗi ngày, tại sao giá xăng tại Mỹ vẫn tăng?

20:42 , 10/03/2026
MacBook Neo giá có 16 triệu, "cú tát đau đớn" vào dòng laptop giá rẻ: Thế này cần gì phải mua máy Windows?

MacBook Neo giá có 16 triệu, "cú tát đau đớn" vào dòng laptop giá rẻ: Thế này cần gì phải mua máy Windows?

19:58 , 10/03/2026
Trung tâm xuất khẩu LNG lớn nhất thế giới nằm ở đâu?

Trung tâm xuất khẩu LNG lớn nhất thế giới nằm ở đâu?

19:57 , 10/03/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên