VinFast của tỷ phú Phạm Nhật Vượng vừa có thêm khách sộp: Mua 20.000 chiếc để chạy dịch vụ, có cả Limo Green

Ngày 6/3 tại Jakarta, VinFast công bố đã ký kết biên bản ghi nhớ (MoU) với hai doanh nghiệp cung cấp giải pháp vận tải của Indonesia là PT. Satu Kosong Tujuh và PT. Sembilan Benua Abadi, dự kiến cung cấp tổng cộng 20.000 xe điện cho hai đối tác trong giai đoạn đến năm 2028.

Theo nội dung thỏa thuận, PT. Sembilan Benua Abadi dự kiến mua 10.000 xe điện VinFast từ nay đến hết năm 2027, trong khi PT. Satu Kosong Tujuh dự kiến mua thêm 10.000 xe từ nay đến năm 2028. Các phương tiện sẽ được đưa vào khai thác trong hoạt động kinh doanh dịch vụ vận tải tại Indonesia.

Các mẫu xe nằm trong thỏa thuận gồm VinFast Nerio Green và VinFast Limo Green. Đây đều là những mẫu xe thuộc dòng Green – dòng sản phẩm được VinFast phát triển hướng tới nhu cầu vận hành dịch vụ vận tải.

Trong đó, Nerio Green được tinh chỉnh từ mẫu VinFast VF e34 – một trong những dòng xe điện đầu tiên của VinFast tại thị trường Indonesia, hướng đến thiết kế phù hợp với môi trường đô thị, không gian nội thất rộng và tích hợp nhiều công nghệ hỗ trợ người lái.

Trong khi đó, Limo Green là mẫu xe mới được hãng giới thiệu tại Indonesia, thuộc phân khúc MPV 7 chỗ. Mẫu xe sử dụng pin LFP và có khả năng di chuyển tối đa khoảng 450 km sau mỗi lần sạc đầy, theo công bố của hãng.

Theo VinFast, việc đưa các mẫu xe điện này vào đội xe dịch vụ vận tải được kỳ vọng góp phần nâng cao hiệu quả khai thác phương tiện, đồng thời giảm phát thải trong hoạt động giao thông. Thông qua việc vận hành đội xe quy mô lớn, người tiêu dùng Indonesia cũng có thêm cơ hội trải nghiệm các phương tiện di chuyển chạy điện trong đời sống hằng ngày.

Hai đối tác ký kết với VinFast đều là những doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực cung cấp giải pháp vận tải tại Indonesia. Với kinh nghiệm vận hành đội xe và hiểu biết thị trường bản địa, các doanh nghiệp này được kỳ vọng có thể triển khai mô hình vận hành xe điện ở quy mô lớn.

Ông Nirzam Pahmi, Tổng Giám đốc PT. Satu Kosong Tujuh, cho biết doanh nghiệp tin tưởng vào tiềm năng phát triển hệ sinh thái giao thông xanh của VinFast và cho rằng thỏa thuận hợp tác lần này phù hợp với định hướng chuyển đổi sang phương tiện thuần điện của công ty.

Trong khi đó, ông Wempy Suciadi, Tổng Giám đốc PT. Sembilan Benua Abadi, cho rằng các mẫu Nerio Green và Limo Green có tiềm năng đáp ứng nhu cầu thực tế của thị trường trong bối cảnh xu hướng chuyển đổi sang phương tiện giao thông xanh đang gia tăng.

Đại diện VinFast tại Indonesia, ông Kariyanto Hardjosoemarto, cho biết việc hợp tác với các doanh nghiệp địa phương được xem là bước đi nhằm mở rộng sự hiện diện của hãng tại thị trường này, đồng thời thúc đẩy quá trình chuyển đổi sang giao thông điện hóa.

Sau khoảng hai năm gia nhập thị trường Indonesia, VinFast đã giới thiệu nhiều mẫu xe điện thuộc các phân khúc khác nhau như VinFast VF 3, VinFast VF 5, VinFast VF e34, VinFast VF 6 và VinFast VF 7. Danh mục sản phẩm đa dạng được kỳ vọng giúp các doanh nghiệp vận tải và người tiêu dùng có thêm lựa chọn trong quá trình chuyển đổi sang xe điện.

Bên cạnh việc mở rộng danh mục sản phẩm, hãng cũng đang triển khai nhà máy sản xuất tại Subang, đồng thời phát triển mạng lưới đại lý, trung tâm hậu mãi và hạ tầng trạm sạc thông qua hợp tác với V‑Green nhằm hỗ trợ quá trình phát triển hệ sinh thái xe điện tại Indonesia.