Xe điện lạ bất ngờ xuất hiện trong nhà máy ô tô ở Huế của hãng Việt: Đi bao xa, giá thế nào?

Mới đây, người dùng mạng xã hội đã chia sẻ và quan tâm nhiều đến một mẫu xe điện có thiết kế lạ mắt được cho là lăn bánh trong một nhà máy xe Việt Nam. Cụ thể hơn, video cho thấy một mẫu xe van màu trắng đang lăn bánh trong một nhà máy, dường như vừa đi ra khỏi dây chuyền lắp ráp.

Hình ảnh từ video cho thấy mẫu xe này có thể mang tên GK 48EV do Kimlong sản xuất. Mẫu xe này thuộc dòng xe van vận tải với 2 chỗ ngồi, trang bị màn hình đồng hồ lái và màn hình trung tâm.

Mặc dù video không dài nhưng đã cho thấy nhiều điểm đáng chú ý của mẫu xe. Một trong những điểm đáng chú ý nhất là xe không có trụ B phía bên phải. Điều này thể hiện ở việc khi mở cửa phụ và cửa hông, khoảng mở vào khoang hàng rất lớn. Đây là điều gần như không thấy được ở các mẫu xe van đang bán tại Việt Nam.

Xe van điện mới xuất hiện trong nhà máy Kimlong.

Theo tìm hiểu, mẫu xe này có thể do Kimlong (hãng xe Việt chuyên làm các mẫu xe thương mại) hợp tác cùng với Gecko (Trung Quốc) để phát triển, sản xuất hoặc lắp ráp tại Việt Nam. Mẫu xe này do Gecko phát triển và giới thiệu lần đầu năm 2023 tại triển lãm xe Thượng Hải.

Tại Trung Quốc, mẫu xe này được gọi là EV48, được thiết kế chuyên biệt cho hoạt động vận tải hàng hóa chặng cuối, sử dụng "nền tảng khung gầm kỹ thuật số" (theo cách gọi của hãng)

Xe van điện Gecko EV48.

Theo thông tin được công bố, Gecko EV48 có kích thước tổng thể Dài x Rộng x Cao lần lượt là 4.860 x 1.750 x 1.990 (mm). Xe được trang bị động cơ điện đồng bộ nam châm vĩnh cửu đặt sau (RWD), cho công suất tối đa 60 kW (80,46 mã lực) và mô-men xoắn cực đại 220 Nm.

Về hệ thống lưu trữ năng lượng, Gecko EV48 sử dụng pin Lithium Iron Phosphate (LFP) thế hệ thứ ba do CATL cung cấp với hai tùy chọn dung lượng: 38,64 kWh hoặc 41,86 kWh. Theo tiêu chuẩn thử nghiệm CLTC, xe có thể di chuyển quãng đường tối đa 305 km sau một lần sạc đầy. Thời gian sạc nhanh từ mức pin thấp lên 80% mất khoảng 45 phút, trong khi sạc chậm AC (3 kW) cần tối đa 14 giờ.

Thiết kế tối ưu cho vận tải

Điểm khác biệt lớn nhất trong thiết kế của Gecko EV48 nằm ở cấu trúc thân xe. Nhà sản xuất đã loại bỏ cột B truyền thống mà hãng gọi là "thiết kế cột B ẩn" và sử dụng cửa lùa, từ đó tạo ra khoảng mở bên hông rộng tới 1,5 mét. Thiết kế này giúp việc bốc xếp các kiện hàng cồng kềnh bằng xe nâng hoặc thủ công một cách trực tiếp từ phía bên cạnh dễ dàng và tiện lợi hơn.

Khoang chứa hàng của xe có thể tích thực tế khoảng 6,2 m³, tuy nhiên nhờ thiết kế ghế phụ có thể gập phẳng, tổng không gian chứa đồ có thể mở rộng lên tới 7 m³, tải trọng tối đa đạt 1,4 tấn. Sàn khoang hàng có độ cao 595 mm so với mặt đất

Ngoài ra, xe có bán kính quay vòng chỉ 5,5 mét, một lợi thế khi di chuyển trong các khu vực dân cư đông đúc hoặc ngõ nhỏ.

Gecko 48EV có khoảng mở lên tới 1,5 mét nhờ thiết kế trụ B ẩn.

Cabin của Gecko EV48 được thiết kế theo phong cách tối giản nhưng tích hợp nhiều công nghệ hỗ trợ tài xế. Xe trang bị màn hình trung tâm 10,1 inch tích hợp hệ thống định vị GPS, camera lùi và hệ thống quản lý khoang hàng từ xa. Người dùng có thể điều khiển nhiều chức năng qua giọng nói và quản lý phương tiện thông qua ứng dụng di động (kiểm tra tình trạng pin, khóa/mở cửa từ xa, định vị vị trí xe).

Về tính năng an toàn, mẫu xe này được trang bị hệ thống phanh đĩa thông gió phía trước, phanh tang trống phía sau, hỗ trợ bởi hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) và phân phối lực phanh điện tử (EBD). Xe cũng có tính năng phanh tái sinh, đi kèm đó là loạt trang bị hỗ trợ như hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cảm biến lùi và hệ thống âm thanh cảnh báo ở tốc độ thấp.

Chiều cao sàn khoang hàng gần 600 mm.

Tại thị trường Trung Quốc, Gecko EV48 được phân phối với nhiều phiên bản khác nhau. Mức giá niêm yết cho phiên bản tiêu chuẩn bắt đầu từ khoảng 165.800 Nhân dân tệ (tương đương khoảng 580 triệu VNĐ). Các phiên bản cao cấp hơn với trang bị đầy đủ về cảm biến áp suất lốp và camera hành trình tích hợp có giá khoảng 168.800 Nhân dân tệ (tương đương khoảng 590 triệu VNĐ).

Hiện chưa có thông tin chính thức từ Kimlong về mẫu xe này, cũng chưa có thông tin xe được bán ra khi nào.

Xem thêm ảnh Gecko 48EV tại thị trường nước ngoài: