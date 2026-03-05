'Xe ga quốc dân' 125cc ra mắt giá chưa tới 40 triệu đồng: siêu tiết kiệm xăng, trang bị vượt Vision

Sau khi trình làng phiên bản 2026 vào cuối tháng 1, Yamaha Motor Indonesia tiếp tục tung ra thị trường bản đặc biệt mới của dòng tay ga Fazzio với tên gọi Starry Night. Mẫu xe được công bố với giá đề xuất 25.250.000 rupiah (gần 40 triệu đồng), hướng đến nhóm khách hàng trẻ yêu thích phong cách cá tính và thời trang.

Điểm nhấn lớn nhất của Yamaha Fazzio 2026 Special Edition nằm ở lớp sơn chuyển sắc độc đáo mang tên Starry Night. Không đi theo lối phối màu đơn sắc quen thuộc như nhiều mẫu xe đô thị phổ thông, Yamaha áp dụng công nghệ sơn đặc biệt cho phép bề mặt thân xe thay đổi màu sắc tùy theo góc nhìn và cường độ ánh sáng.

Dưới ánh nắng, xe có thể chuyển đổi linh hoạt giữa các tông xanh đậm, tím và đen, gợi liên tưởng đến bầu trời đêm đầy sao. Theo Yamaha, đây không chỉ là phương tiện di chuyển mà còn là một “phụ kiện thời trang” thể hiện cá tính người dùng.

Ngoài màu sơn mới, phiên bản đặc biệt còn được tinh chỉnh ở một số chi tiết nhằm tăng tính nhận diện. Logo chữ “F” phía trước được làm dạng nổi thay cho tem dán thông thường, kết hợp cùng các điểm nhấn chrome nhẹ và gương chiếu hậu sơn đồng màu thân xe. Tổng thể vẫn giữ phong cách retro đặc trưng với cụm đèn pha oval phía trước – chi tiết đã trở thành dấu ấn của Fazzio kể từ khi ra mắt.

Về kích thước, Fazzio 2026 có chiều cao yên 750 mm, trọng lượng khoảng 95 kg và khoảng sáng gầm 135 mm. Các thông số này giúp xe phù hợp với đa số người dùng, đồng thời linh hoạt khi di chuyển trong điều kiện giao thông đô thị đông đúc. Xe sử dụng mâm 12 inch đi kèm lốp 110/70 cho cả bánh trước và sau.

Hệ thống an toàn và vận hành trên bản Special Edition vẫn giữ cấu hình quen thuộc trong phân khúc giống như Honda Vision và SH Mode, gồm phanh đĩa trước và phanh tang trống sau. Hệ thống treo bao gồm phuộc ống lồng phía trước và giảm xóc lò xo đơn phía sau, đáp ứng nhu cầu đi lại hàng ngày trong thành phố. Xe cũng được trang bị chìa khóa thông minh (Smart Key) và chức năng khởi động một chạm.

Trang bị tiện ích là một trong những điểm Yamaha tiếp tục duy trì trên Fazzio. Xe sử dụng đèn pha LED, trong khi đèn xi nhan và đèn hậu vẫn là bóng halogen. Bảng đồng hồ dạng bầu dục tích hợp màn hình LCD kỹ thuật số, có khả năng kết nối điện thoại thông minh thông qua ứng dụng Y-Connect. Tính năng này cho phép người dùng theo dõi tình trạng xe, mức tiêu hao nhiên liệu và nhận thông báo cuộc gọi hoặc tin nhắn. Ngoài ra, cổng sạc USB được tích hợp để hỗ trợ sạc thiết bị di động khi cần thiết.

Khoang chứa đồ dưới yên dung tích 17,8 lít đủ đáp ứng nhu cầu sử dụng hàng ngày, trong khi bình xăng 5,1 lít phù hợp cho các hành trình di chuyển nội đô.

Về vận hành, Yamaha Fazzio 2026 Special Edition tiếp tục sử dụng hệ truyền động hybrid với động cơ Blue Core dung tích 124,8 cc. Động cơ sản sinh công suất tối đa 8,4 mã lực tại 6.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 10,6 Nm tại 4.500 vòng/phút. Hệ thống hybrid kết hợp giữa động cơ xăng và mô-tơ điện hỗ trợ khởi động, giúp xe tăng tốc mượt mà hơn, đặc biệt khi chở thêm người hoặc leo dốc.

Theo Yamaha, sự hỗ trợ của mô-tơ điện giúp giảm tải cho động cơ xăng, từ đó tối ưu mức tiêu hao nhiên liệu và tăng hiệu quả vận hành. Với thiết kế đậm chất thời trang cùng công nghệ hybrid tiết kiệm xăng, Fazzio 2026 Starry Night được kỳ vọng sẽ tiếp tục củng cố vị thế của Yamaha trong phân khúc xe tay ga đô thị tại Indonesia.



