Ra mắt khách Việt chưa lâu, mẫu xe tải điện đầu tiên của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã rục rịch xuất ngoại?

Chỉ trong thời gian ngắn gia nhập thị trường Ấn Độ, VinFast đã nhanh chóng vươn lên trở thành thương hiệu xe điện có doanh số lớn thứ tư tại quốc gia Nam Á này. Đà tăng trưởng tích cực đang thúc đẩy hãng xe Việt Nam mở rộng danh mục sản phẩm, trong đó đáng chú ý là việc tiếp tục nộp đơn xin cấp bằng sáng chế cho mẫu xe tải điện cỡ nhỏ EC Van.

Trước đó, VinFast đã đăng ký bảo hộ thiết kế cho Minio Green EV và Limo Green EV tại Ấn Độ. Việc bổ sung EC Van vào danh sách cho thấy chiến lược phát triển đa dạng phân khúc, từ xe cá nhân cỡ nhỏ đến phương tiện thương mại, nhằm tận dụng tiềm năng của thị trường xe điện đang tăng trưởng nhanh tại đây.

VinFast EC Van được định vị là mẫu xe điện chuyên chở hàng hóa. Xe có thiết kế cao, vuông vức và tối ưu không gian sử dụng. Kích thước tổng thể Dài x Rộng x Cao lần lượt là 3.767 x 1.680 x 1.790 mm, chiều dài cơ sở 2.520 mm, phù hợp di chuyển linh hoạt trong cả đô thị đông đúc lẫn khu vực nông thôn. Khoang lái bố trí hai chỗ ngồi, trong khi phía sau là khoang chở hàng dung tích lên tới 2.600 lít, tải trọng hơn 600 kg – thông số đáng chú ý trong phân khúc xe tải điện cỡ nhỏ.

Tại thị trường Việt Nam, EC Van được trang bị một mô-tơ điện có công suất tối đa 30 kW, mô-men xoắn cực đại 110 Nm và tốc độ tối đa 75 km/h. Xe sử dụng bộ pin dung lượng khả dụng 17 kWh, cho phép di chuyển quãng đường khoảng 150 km sau mỗi lần sạc đầy. Hệ thống sạc nhanh DC công suất tối đa 19,4 kW giúp xe nạp pin từ 10% lên 70% trong khoảng 42 phút. Ngoài ra, người dùng có thể mua thêm bộ sạc di động 3 kW để sạc qua đêm tại nhà.

Về an toàn, VinFast EC Van được trang bị phanh đĩa phía trước, phanh tang trống phía sau cùng các công nghệ hỗ trợ như chống bó cứng phanh (ABS), phân phối lực phanh điện tử (EBD), kiểm soát lực kéo (TCS) và đèn cảnh báo phanh khẩn cấp (ESS).

Tại Việt Nam, mẫu xe này có giá bán 285 triệu đồng (đã bao gồm pin), đi kèm chế độ bảo hành 5 năm hoặc 130.000 km đối với xe và 7 năm hoặc 160.000 km đối với pin, tùy điều kiện nào đến trước. Hãng cũng cung cấp gói nâng cấp tùy chọn trị giá 20 triệu đồng để bổ sung thêm tiện nghi theo nhu cầu.

Hiện chưa có thông tin chính thức về thời điểm VinFast EC Van ra mắt tại Ấn Độ, dù thiết kế đã được đăng ký bảo hộ. Nếu được phân phối, mẫu xe này sẽ cạnh tranh trực tiếp với các sản phẩm như Tata Ace EV, Mahindra Zeo – hai mẫu xe tải điện đang có mặt trên thị trường – cũng như cả dòng Maruti Eeco sử dụng động cơ đốt trong.

Theo số liệu mới nhất, doanh số của VinFast tại Ấn Độ trong tháng 1 đạt 384 xe, nâng thị phần lên 2,8%. Trong bối cảnh thị trường chung có dấu hiệu chững lại, việc gia tăng thị phần được đánh giá là tín hiệu tích cực.

Một số chuyên gia nhận định chiến lược tập trung vào hệ thống bán lẻ và xây dựng thương hiệu dài hạn, thay vì chạy theo sản lượng ngắn hạn, đang giúp VinFast tạo nền tảng ổn định. Với đà mở rộng hiện nay, hãng có thể đạt mức thị phần 4–5% vào cuối năm 2026 nếu tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng.



