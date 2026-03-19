Nhà cung cấp đòi tăng giá hàng hóa, siêu thị nỗ lực giữ giá, hỗ trợ người mua

Siêu thị đứng trước áp lực tăng giá hàng hóa 5-20%

Ông Nguyễn Minh Tâm, Giám đốc thu mua Công ty CP Dịch vụ Thương mại Tổng hợp WinCommerce - đơn vị vận hành chuỗi Winmart, Winmart+, cho biết nhà bán lẻ này đã nhận rất nhiều đề xuất tăng giá từ các doanh nghiệp, hệ thống cung ứng hàng hóa, tập trung ở nhóm hàng thiết yếu, lương thực thực phẩm. Mức đề xuất tăng giá 5-20% tùy nhóm ngành hàng.

Doanh nghiệp đã kiên trì đàm phán với các nhà sản xuất, nhà cung cấp, cố gắng giữ giá. Nhưng thực tế có nhiều nhóm hàng chi phí đội rất lớn nên khó có thể yêu cầu nhà cung cấp giữ giá.

"Chúng tôi có đến 4.700 điểm bán trên cả nước; hàng hóa tăng giá lại là hàng thiết yếu, thực phẩm tiêu dùng hàng ngày nên rất cân nhắc việc tăng giá, vì sẽ ảnh hưởng lớn đến người tiêu dùng rất nhiều.

Nhưng tình hình hiện nay, có thể trong thời gian tới một số nhóm hàng đành phải điều chỉnh tăng giá; nhất là các mặt hàng bị tác động của giá nguyên vật liệu đầu vào hoặc chi phí logistics tăng cao, trong đó đầu tiên là hàng nhập khẩu" , ông Tâm nói.

Phía Central Retail Việt Nam cũng cho biết doanh nghiệp hiện đang gồng gánh mức tăng chi phí khoảng 15%, chủ yếu từ chi phí logistics tăng mạnh, một số đơn vị vận chuyển thông báo tăng giá đến 30%.

Ngoài chi phí vận hành tăng, bà Nguyễn Thị Thu Hiền, Giám đốc đối ngoại miền Nam Central Retail Việt Nam, cho biết thêm nhà phân phối này liên tục nhận yêu cầu của các nhà cung cấp đề nghị điều chỉnh giá hàng hóa tăng khoảng 10-15%.

Đáng chú ý là thời điểm này sức mua có dấu hiệu giảm. Người tiêu dùng thắt chặt chi tiêu, chỉ tập trung vào các sản phẩm thiết yếu là lương thực thực phẩm, hóa mỹ phẩm sử dụng hàng ngày.

Dữ liệu của các nhà bán lẻ cho biết người tiêu dùng đang có xu hướng tiết giảm chi tiêu, chỉ tập trung cho thực phẩm thiết yếu hàng ngày.

Đại diện Central Việt Nam cho biết, nhờ sở hữu hệ thống kho bãi dự trữ quy mô lớn, đồng thời đã chủ động tăng cường nhập hàng phục vụ nhu cầu tiêu dùng và bình ổn thị trường trước và sau Tết Bính Ngọ, nên nguồn cung hàng hóa hiện vẫn được đảm bảo.

Bên cạnh đó, với lợi thế về logistics, doanh nghiệp có thể điều phối hàng hóa linh hoạt, tối ưu giữa các điểm bán. Nhờ vậy, giá cả dự kiến sẽ tiếp tục được giữ ổn định trong vài tuần tới, góp phần hỗ trợ người tiêu dùng trong giai đoạn này.

"Về nguyên tắc với con số nhà cung cấp đưa ra, chúng tôi sẽ đàm phán để có mức giá hợp lý, tốt nhất có thể, chứ không thể yêu cầu không tăng được. Thực tế các nhà sản xuất đang chịu nhiều sức ép lớn, tác động kép của việc tăng giá xăng dầu, chi phí logistics, thời gian giao hàng dài khiến chi phí đội lên cao.

Chúng tôi cố gắng giữ giá, để hàng hóa đến tay người tiêu dùng có mức giá bình ổn, nhưng không đảm bảo giữ giá được trong thời gian dài bao lâu", bà Thu Hiền cho biết.

Tương tự, đại diện AEON Việt Nam cũng thông tin một số nhà cung cấp đã báo giá các mặt hàng nhập khẩu, hàng sản xuất từ sản phẩm nhựa tăng 15-30% nên giá thành sản phẩm từ nhựa tăng rõ rệt.

Đặc biệt, hệ thống này đang khó khăn với mặt hàng cá hồi nhập khẩu trực tiếp từ Na Uy, vốn là mặt hàng bán rất tốt nhưng hiện nhập khẩu gián đoạn, khả năng thiếu hàng trong giai đoạn cao điểm lễ 30/4 tới.

Lo hàng hóa tăng rồi khó giảm, các siêu thị tìm cách giữ giá

Để chia sẻ với người tiêu dùng, các hệ thống bán lẻ một mặt tăng tồn kho, đàm phán với nhà sản xuất, một mặt vẫn duy trì khuyến mãi với rất các nhóm hàng thiết yếu.

Theo quy luật, nhà sản xuất thường tăng giá hàng hóa khi có biến động, nhưng khi thị trường ổn định thường không giảm giá trở lại.

Trong đó, hệ thống siêu thị GO! đang giảm đến khoảng 30% với nhóm rau củ, thịt cá; sữa, sữa chua, mì, bún, phở; dầu gội; kem đánh răng, sữa rửa mặt, sữa tắm...

Nhiều sản phẩm cà phê hòa tan, chả giò, bánh gạo, bánh ngọt... cũng giảm giá mạnh để kích thích sức mua.

Phía Winmart, Winmart+ cũng cho biết dù có thể sẽ phải điều chỉnh tăng giá 5-20% trong thời gian tới, nhưng hệ thống này cũng đang đẩy mạnh các chương trình khuyến mãi để chia sẻ với khách hàng.

Ông Nguyễn Minh Tâm kiến nghị đẩy mạnh hơn nữa tiêu dùng hàng Việt, sử dụng nguyên vật liệu sản xuất là nguồn trong nước, để giảm chi phí logistics, cũng là hỗ trợ doanh nghiệp trong nước, giảm phụ thuộc quá nhiều vào nguồn nhập khẩu.

"Với các nhà sản xuất, khi có tác động bất khả kháng phải tăng giá bán sản phẩm thì sau khi thị trường ổn định trở lại, phải quay về giá cũ, giảm giá trở lại phù hợp thị trường. Nhưng hầu hết nhà sản xuất đã tăng giá là không chịu giảm. Mọi thiệt thòi dồn lên người tiêu dùng. Do vậy, cơ quan quản lý cũng kiểm soát, xem xét vấn đề này" , ông Tâm kiến nghị.

Bên cạnh đó, đại diện các nhà bán lẻ cũng kiến nghị tiếp tục giảm thuế bảo vệ môi trường với xăng dầu, duy trì VAT 8%, gia hạn nghĩa vụ thuế và xem xét giảm thuế nhập khẩu một số mặt hàng thiết yếu.

Giữa áp lực hàng hóa tăng giá vì chi phí logistics, các nhà phân phối kiến nghị đẩy mạnh tiêu dùng hàng Việt, giảm phụ thuộc nhóm sản phẩm nhập khẩu.

Ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó Giám đốc Sở Công Thương TP.HCM, cho biết các cơ quan chức năng TP.HCM đang lực tối đa nắm bắt tình hình, đề xuất các giải pháp ổn định thị trường. Đặc biệt đảm bảo nguồn cung cho nhóm hàng xăng dầu, gas, ổn định sản xuất, tiêu dùng trên địa bàn.

Với hàng hóa tiêu dùng, thực tế qua nắm bắt thị trường, làm việc với các doanh nghiệp, Sở thấy được khó khăn của các nhà sản xuất trước áp lực giá cả đầu vào tăng mạnh hiện nay.

"Nhưng nếu các nhà phân phối, doanh nghiệp bán lẻ nhanh chóng đáp ứng nhu cầu tăng giá của nhà sản xuất cũng chưa hẳn tốt. Vì với tình hình hiện nay, tăng giá sẽ tác động ngay tới sức mua, ảnh hưởng trở lại với chính nhà sản xuất, nhà cung cấp, phân phối... ", ông Phương nói.

Lãnh đạo Sở Công Thương TP.HCM cho biết đã làm việc với các nhà sản xuất, các doanh nghiệp lớn tham gia bình ổn thị trường, một số giải pháp trước mắt đã được đưa ra. Trong đó, các doanh nghiệp nỗ lực tiết giảm chi phí sản xuất, cố gắng giữ giá, chia sẻ với người tiêu dùng.

Trong điều kiện hiện nay, nếu các doanh nghiệp sẵn sàng giữ giá, đảm bảo nguồn hàng chất lượng, ổn định thì hệ thống phân phối ưu tiên tăng cung từ các đơn vị này. Khi sản lượng tăng thì chi phí sản xuất, lưu thông của doanh nghiệp sẽ giảm bớt.

TP.HCM kêu gọi các doanh nghiệp bình tĩnh, chia sẻ trách nhiệm ổn định thị trường, hỗ trợ người tiêu dùng.

Ông Phương cho rằng đây là cơ hội vừa giữ được ổn định thị trường, vừa sàng lọc được nhà cung cấp chất lượng. Hiện rất nhiều doanh nghiệp đủ năng lực, hàng hóa đáp ứng nhu cầu nhưng chưa được khai thác tối đa.

Thành phố kêu gọi các nhà cung cấp, hệ thống phân phối cộng đồng trách nhiệm, chung tay nỗ lực kìm chế việc điều chỉnh tăng giá hàng hóa, cùng vượt qua khó khăn.

"Nếu vội vàng thỏa hiệp, nhanh chóng tăng giá thì hậu quả sẽ rất lớn sau này, khi tình hình ổn định, việc điều chỉnh giảm lại sẽ khó. Giá tăng buộc người tiêu dùng giảm chi tiêu, tác động lớn đến sức mua chung của thị trường. Doanh nghiệp giữ giá cũng là giữ khách hàng cho mình.

Sở Công Thương đang triển khai nhiều giải pháp để ổn định thị trường, chia sẻ với doanh nghiệp, người tiêu dùng" , ông Phương nói thêm.