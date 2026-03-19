Sáng 19/3: Bạc thế giới giảm sốc, giá bạc trong nước về mức thấp nhất 1 tháng qua

19-03-2026 - 10:02 AM | Thị trường

Giá bạc hôm nay trong nước và thế giới đồng loạt giảm sâu.

Theo dữ liệu từ Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc hôm nay 999 1 lượng niêm yết ở mức 2.860.000 đồng/lượng (bán ra) và 2.948.000 đồng/lượng (mua vào).

Trong khi đó, loại bạc thỏi 999 1kg có giá 76.266.476 đồng/thỏi (bán ra) và 78.613.137 đồng/thỏi (mua vào), cập nhật lúc 09:01 ngày 19/3. So với ngày hôm qua, giá bạc thỏi đã đánh mất 4%, tương đương khoảng 4 triệu đồng/kg và đạt mức thấp nhất trong vòng 1 tháng qua.

Trên thị trường thế giới, giá bạc lao dốc xuống khoảng 76 USD/ounce. Nguyên nhân là do chính sách tiền tệ cứng rắn của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) và dự báo lạm phát được điều chỉnh tăng đã làm gia tăng chi phí cơ hội khi nắm giữ kim loại quý không sinh lời.

Áp lực giảm giá này xuất phát từ quyết định của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) duy trì lãi suất quỹ liên bang ở mức mục tiêu 3,5%–3,75% và chỉ dự kiến giảm lãi suất một lần trong năm 2026.

Trong khi bất ổn địa chính trị gia tăng sau các cuộc không kích vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Iran, Fed đã nâng dự báo lạm phát PCE cốt lõi năm 2026 để báo hiệu một lộ trình chính sách dài hạn thắt chặt hơn.

Các nhà hoạch định chính sách bày tỏ lo ngại rằng việc đóng cửa eo biển Hormuz có thể gây ra cú sốc năng lượng mang tính cấu trúc, bù đắp cho những dấu hiệu suy yếu của thị trường lao động. Do đó, bạc vẫn dễ bị tổn thương trước lợi suất trái phiếu kho bạc tăng cao và đồng đô la mạnh hơn khi các nhà đầu tư cân nhắc dự báo tăng trưởng GDP 2,4% so với rủi ro dai dẳng của áp lực đình trệ kinh tế kèm lạm phát.


Khánh Vy

Nhịp sống thị trường

