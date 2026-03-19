Ngừng bán xăng dầu khi chưa được chấp thuận, một doanh nghiệp ở Vĩnh Long bị xử lý nghiêm

Ngày 19-3, Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Long cho biết Chi cục Quản lý thị trường tỉnh đã ra quyết định xử phạt Công ty TNHH Lý Gia Điền (đường Phạm Hùng, phường Long Châu) 15 triệu đồng.

Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Long xử lý nghiêm những trường hợp tự ý ngừng bán hàng, gây gián đoạn nguồn cung khi chưa được chấp thuận

Doanh nghiệp này bị xử phạt do có hành vi vi phạm "không bán hàng, ngừng bán hàng khi chưa được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền chấp thuận".

Toàn tỉnh Vĩnh Long có 1.003 cửa hàng bán lẻ xăng dầu, 88 thương nhân phân phối; về dự trữ có 9 kho với tổng sức chứa 27.300 m3.

Đến thời điểm hiện tại, hệ thống các cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh cơ bản duy trì hoạt động ổn định, đáp ứng đủ nhu cầu tiêu thụ của người dân và doanh nghiệp trên địa bàn.

Ông Trần Quốc Tuấn, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Long, cho biết thời gian tới đơn vị sẽ tiếp tục chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường phối hợp các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, giám sát hằng ngày.

Các trường hợp tự ý ngừng bán hàng, gây gián đoạn nguồn cung khi chưa được chấp thuận sẽ bị xử lý nghiêm nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và giữ ổn định thị trường.