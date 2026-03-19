Oppo vừa ra mắt một mẫu điện thoại gập mới tại Việt Nam – giá cao gấp 2,5 lần iPhone 17

Oppo vừa chính thức giới thiệu mẫu smartphone gập cao cấp Find N6 tại thị trường Việt Nam. Thiết bị gây chú ý khi lần đầu tiên mang đến công nghệ được gọi là “nếp gấp vô hình” – tức là người dùng gần như không nhìn thấy phần nếp gấp trên màn hình khi máy mở rộng. Đây vốn được xem là hạn chế lớn nhất của điện thoại gập trước đây.

Theo Oppo, thiết bị được trang bị bản lề uốn cong hợp kim titan thế hệ 2, ứng dụng công nghệ in 3D trong môi trường lỏng với độ chính xác cao. Nhờ đó, sai lệch bề mặt bản lề được giảm xuống còn 0,05 mm, thấp hơn đáng kể so với mức phổ biến 0,2 mm trên thị trường. Đây là yếu tố quan trọng giúp màn hình gập đạt độ phẳng cao hơn, giảm cảm giác nếp gấp khi sử dụng.

Bên cạnh đó, công nghệ phục hồi nếp gấp với vật liệu đàn hồi giúp màn hình gần như lấy lại hình dạng ban đầu sau khi gập mở, đồng thời tăng khả năng chống biến dạng. Theo các thử nghiệm của TÜV Rheinland, Find N6 có thể duy trì độ phẳng sau 600.000 lần gập và đảm bảo độ bền vượt mốc 1 triệu chu kỳ.

Find N6 thuộc nhóm smartphone gập dạng sách mỏng nhất hiện nay với độ dày 8,93 mm khi gập. Máy sở hữu màn hình ngoài 6,62 inch và màn hình trong lên tới 8,12 inch, đều sử dụng tấm nền AMOLED với độ sáng tối đa 1.800 nit. Ngoài ra, thiết bị đạt các tiêu chuẩn kháng nước và bụi IP56/IP58/IP59, cho phép chịu được cả tia nước áp suất và nhiệt độ cao.

Không chỉ tập trung vào phần cứng, OPPO cũng định hướng Find N6 như một thiết bị phục vụ công việc di động. Máy chạy ColorOS 16, tối ưu riêng cho màn hình gập, hỗ trợ mở đồng thời tối đa bốn ứng dụng trên một màn hình.

Điểm nhấn nằm ở bút cảm ứng AI Magic Pen với 4.096 mức độ nhạy lực. Bút cho phép ghi chú nhanh, viết toàn màn hình hoặc sử dụng như con trỏ trình chiếu. Đi kèm là các công cụ AI như chuyển đổi phác thảo thành biểu đồ, nhận diện nội dung trên màn hình hay tạo hình ảnh từ nét vẽ.

Thiết bị cũng hỗ trợ kết nối đa nền tảng thông qua O+ Connect, cho phép truyền dữ liệu và điều khiển từ xa với máy tính Windows hoặc macOS, mở rộng khả năng làm việc liên thiết bị.

Find N6 được trang bị vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5 cùng viên pin dung lượng 6.000 mAh. Máy hỗ trợ sạc nhanh 80W và sạc không dây 50W, hướng tới nhu cầu sử dụng cường độ cao trên màn hình lớn.

Ở mảng nhiếp ảnh, OPPO tiếp tục hợp tác với Hasselblad để phát triển hệ thống camera trên Find N6. Cụm camera gồm cảm biến chính 200 MP, camera góc siêu rộng 50 MP và camera tele 50 MP hỗ trợ zoom quang 3x.

Các chế độ chụp như chân dung Hasselblad, chụp màu chuẩn hay định dạng ảnh điện ảnh XPAN tiếp tục được duy trì. Máy cũng hỗ trợ quay video 4K Dolby Vision trên toàn bộ hệ thống camera, trong đó cảm biến chính có thể quay 4K 120fps.

Tại Việt Nam, OPPO Find N6 phiên bản 16GB RAM và 512GB bộ nhớ trong có giá bán lẻ 64,99 triệu đồng. Sản phẩm mở đặt trước từ ngày 18/3 đến 26/3 và chính thức lên kệ từ ngày 27/3 với 2 màu mà titan và cam.

Trong giai đoạn mở bán, người dùng được tặng kèm bút AI Magic Pen, sạc nhanh và gói dịch vụ bảo hành mở rộng, với tổng giá trị ưu đãi lên tới 15 triệu đồng.

Để so sánh, giá bán của Oppo Find N6 hiện cao gấp 2,5 lần so với mẫu iPhone 17 phiên bản tiêu chuẩn (25 triệu đồng), gấp 1,7 lần so với iPhone 17 Pro Max (từ 37,99 triệu đồng), đồng thời cũng cao hơn so với phần lớn điện thoại gập hiện nay như Samsung Galaxy Z Fold 7 (41,99 triệu đồng) hay Honor Magic V5 (39,99 triệu đồng).﻿