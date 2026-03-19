Phát minh của Trung Quốc làm rung chuyển ngành năng lượng thế giới: tạo ra xăng dầu chỉ từ không khí và nước, năng suất cao nhưng chi phí thấp

Một công ty khởi nghiệp tại Thượng Hải cho biết đã đạt bước tiến mới trong công nghệ sản xuất nhiên liệu tổng hợp từ không khí và nước, trong bối cảnh Trung Quốc đang đẩy mạnh tìm kiếm giải pháp thay thế nhiên liệu hóa thạch giữa biến động toàn cầu.

Theo truyền thông Trung Quốc, công ty Carbonology tuyên bố đã phát triển quy trình chuyển đổi khí CO₂ thu từ không khí kết hợp với nước thành các loại nhiên liệu như xăng, diesel, nhiên liệu máy bay và naphtha. Quá trình này sử dụng năng lượng tái tạo từ điện gió và điện mặt trời, nhằm giảm phát thải và phụ thuộc vào dầu mỏ truyền thống.

Điểm đáng chú ý là doanh nghiệp này cho biết đã giảm đáng kể chi phí sản xuất, đủ để các sản phẩm nhiên liệu tổng hợp có thể cạnh tranh trên thị trường. Carbonology được thành lập năm 2024, với sự tham gia của một cựu lãnh đạo cấp cao từ Tesla, và hiện đang chuẩn bị triển khai sản xuất quy mô lớn tại Trung Quốc.

Thông tin trên xuất hiện trong bối cảnh thị trường năng lượng toàn cầu đang chịu tác động mạnh từ căng thẳng tại Vịnh Ba Tư, liên quan đến xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran. Những gián đoạn về vận chuyển và sản xuất đã khiến giá năng lượng biến động, thúc đẩy các quốc gia tăng tốc tìm nguồn thay thế.

Hiện Trung Quốc vẫn phụ thuộc lớn vào nhập khẩu, với hơn 70% nhu cầu dầu thô đến từ nước ngoài, phần lớn từ Trung Đông. Điều này khiến nước này đẩy mạnh đầu tư vào các công nghệ mới nhằm đảm bảo an ninh năng lượng trong dài hạn.

Carbonology là một trong số các doanh nghiệp đang theo đuổi công nghệ thu giữ carbon trực tiếp từ không khí (DAC) – lĩnh vực đã có bước tiến trong thập kỷ qua. Tuy nhiên, phần lớn lượng CO₂ thu giữ hiện nay vẫn được lưu trữ dưới lòng đất, thay vì chuyển hóa thành nhiên liệu như mô hình mà công ty này hướng tới.

Dù vậy, mức độ sẵn sàng thương mại của công nghệ vẫn còn là dấu hỏi. Công ty chưa công bố chi tiết về quy mô sản xuất hay hiệu quả kinh tế cụ thể. Theo dữ liệu doanh nghiệp, Carbonology có quy mô vốn còn khá nhỏ, nhưng đã thu hút được dòng vốn đầu tư ban đầu và đang mở rộng hoạt động nghiên cứu.

Đầu năm nay, công ty đã đưa vào vận hành một trung tâm nghiên cứu và phát triển tại Thượng Hải, đồng thời xây dựng dây chuyền sản xuất thử nghiệm nhiên liệu hàng không tổng hợp. Do đặc thù tiêu tốn nhiều năng lượng, các dự án trong tương lai có thể sẽ được đặt gần các khu vực có nguồn điện tái tạo dồi dào như miền Tây Trung Quốc.

Tuy nhiên, giới chuyên gia nhận định công nghệ nhiên liệu tổng hợp vẫn đối mặt với nhiều thách thức. Các nghiên cứu cho thấy chi phí đầu tư và vận hành còn cao, hiệu suất chuyển đổi năng lượng chưa tối ưu và thiếu hạ tầng hỗ trợ để triển khai trên quy mô lớn.

Dù còn nhiều rào cản, động thái của Carbonology cho thấy xu hướng rõ nét: trong bối cảnh địa chính trị phức tạp và nhu cầu năng lượng gia tăng, các quốc gia và doanh nghiệp đang tăng tốc tìm kiếm những giải pháp mới nhằm giảm phụ thuộc vào dầu mỏ truyền thống.

Theo SCMP﻿