Rộ ảnh SUV VinFast mới đang thử nghiệm: Cỡ như VF 6, cụm đèn đặt cao kiểu VF 8, mâm gần giống VF MPV 7

Mạng xã hội đang truyền tay nhau bức ảnh chụp được một chiếc xe thử nghiệm có ngoại hình mang nét đặc trưng của VinFast. Dựa vào tỷ lệ người xuất hiện trong ảnh, có thể thấy đây là SUV/crossover thuộc phân khúc B - cùng cỡ với VinFast VF 6. Có ý kiến cho rằng đây là hình ảnh rò rỉ bản nâng cấp lớn của VF 6 trong thời gian tới.

Hình ảnh rò rỉ cho thấy chiếc xe lạ được thử nghiệm có nhiều đặc điểm giống xe VinFast. Ảnh: FB

Nếu đây là VF 6 bản nâng cấp, mẫu xe này sẽ có nhiều thay đổi rõ nét. Dựa vào hình ảnh rò rỉ, có thể nhận ra dải LED cánh chim đặc trưng của VinFast, tuy nhiên không liền mạch như VF 6 trước đây mà tách đoạn. Cụm đèn chiếu sáng chính được đặt lên cao, sát với dải đèn định vị ban ngày, thay vì ở dưới cản như VF 6. Thiết kế này gợi nhớ đến VF 8 - mẫu xe cũng có dải LED cánh chim tách đoạn và đèn chiếu sáng đặt cao.

Cụm đèn trước và sau cùng thiết kế bộ cản của mẫu xe thử nghiệm có nhiều điểm khác với VF 6 hiện tại. Ảnh dựng đồ họa: Bí Mật Xe Biz

Cụm đèn của VF 8 cũng chia làm 2 tầng nhưng đặt sát nhau. Ảnh: Đại lý

Hình ảnh cũng cho thấy kính hông của xe cũng rất khác so với VF 6 hiện tại. Bộ mâm xe cũng là một điểm đáng chú ý khi mang thiết kế tương tự loại trên MPV 7 nhưng kích thước nhỏ hơn, phối 2 tông màu tương phản. Bộ mâm tương tự nhưng lớn hơn từng được bắt gặp trên chiếc VF MPV 7 chạy thử trước khi ra mắt. So với VF 6 hiện tại, chiếc xe thử nghiệm còn có vòm nhựa quanh bánh xe kích thước nhỏ hơn và tay nắm cửa đổi sang loại chìm khí động học.

Thiết kế các chi tiết bên hông của mẫu xe mới cũng rất khác khi so với mẫu xe có thể cùng kích thước là VF 6. Ảnh dựng đồ họa: Bí Mật Xe Biz

Bộ mâm có thiết kế tương tự từng xuất hiện trên chiếc VF MPV 7 chạy thử nghiệm. Ảnh: FB

Trước đó, VF 5 cũng từng lộ bản nâng cấp lớn thông qua đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp tại Việt Nam. Cũng có thêm tin đồn cho rằng VF 7 cũng nằm trong series xe được nâng cấp lớn trong giai đoạn tới.

Chiếc xe thử nghiệm nhiều khả năng là xe thuần điện, bởi mặt trước kín hoàn toàn. Từ năm ngoái, trên mạng xã hội đã lan truyền hình ảnh cho thấy VinFast đang sẵn sàng triển khai xe hybrid trong tương lai. Có thể thấy, chiếc xe mới thử nghiệm này không nằm trong nhóm hybrid đó.

VinFast VF 6 lần đầu ra mắt khách Việt từ tháng 9/2023. Giá xe khi mua kèm pin ở thời điểm đó là 765-855 triệu đồng. Tuy nhiên, giá hiện tại của mẫu xe này đã thấp hơn tới cả trăm triệu đồng sau khi cộng gộp nhiều chương trình khuyến mãi.

Trang bị trên mẫu SUV/crossover cỡ B này khá hiện đại với màn hình 12,9 inch trung tâm, HUD cho đến các tính năng an toàn thông minh ADAS. Xe dùng động cơ điện công suất 100 kW trên bản thấp và 150 kW trên bản cao cấp, đi cùng dẫn động một cầu. Tầm vận hành của xe rơi vào khoảng 460-480 km sau mỗi lần sạc đầy.