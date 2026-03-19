Vàng, bạc bị bán tháo, giá liên tục lao dốc

Vàng và bạc đang bị bán tháo trên diện rộng khi giá của 2 kim loại quý này giảm lần lượt khoảng 4% và 8%, khi nỗi lo ngại về chiến tranh Iran và lạm phát bao trùm thị trường toàn cầu.

Tối 19/3 giờ Việt Nam, hợp đồng vàng kỳ hạn giảm gần 4,5% xuống còn hơn 4.600 USD/ounce. Trong khi đó, bạc kỳ hạn giảm hơn 9%, chốt giá ở mức 68,5 USD/ounce.

Cổ phiếu các công ty khai thác và các quỹ ETF liên quan đến vàng và bạc cũng giảm trong giao dịch trước giờ mở cửa. Những cổ phiếu ngành khai thác mỏ giảm mạnh nhất bao gồm Teck Resources, giảm 7%, trong khi First Majestic Silver và Coeur Mining lần lượt giảm 6,2% và 6,1%.

Diễn biến giá vàng và bạc diễn ra trong bối cảnh tâm lý né tránh rủi ro lan rộng, khiến thị trường chứng khoán toàn cầu và trái phiếu chính phủ đồng loạt giảm. Cổ phiếu châu Âu giảm mạnh trong phiên giao dịch đầu ngày, trong khi giá hợp đồng tương lai cũng cho thấy thị trường chứng khoán Mỹ có thể giảm khi mở cửa.

Các nhà đầu tư đang theo dõi cuộc chiến tranh Mỹ-Iran đang diễn ra khi cuộc xung đột bước sang tuần thứ ba. Cuộc chiến này đang làm dấy lên lo ngại về một cú sốc năng lượng sẽ gây thêm áp lực lạm phát cho các nền kinh tế trên toàn cầu. Giá dầu và khí đốt tăng vọt vào ngày 17/3 sau khi các cơ sở năng lượng ở Iran và Qatar bị tấn công.

Các ngân hàng trung ương cũng đang theo dõi sát sao diễn biến ở Trung Đông. Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã giữ nguyên lãi suất vào ngày 18/3 và viện dẫn những tác động “không chắc chắn” phát sinh từ cuộc xung đột. Ngân hàng Nhật Bản (BOJ) cũng giữ nguyên lãi suất, lưu ý rằng rủi ro lạm phát hiện đang nghiêng về phía tăng do chiến tranh Iran.

Một loạt các ngân hàng trung ương ở châu Âu, bao gồm cả Anh và khu vực đồng euro, dự kiến cập nhật chính sách tiền tệ của họ vào cuối ngày 19/3.

Ngân hàng trung ương Thụy Sĩ cũng đã cảnh báo về cuộc chiến ở Iran khi tuyên bố quyết định giữ lãi suất chính sách ở mức 0%. Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ cho biết họ sẵn sàng can thiệp vào thị trường ngoại hối khi cuộc chiến kéo dài.

Vàng và bạc đều chứng kiến những đợt tăng giá kỷ lục trong năm 2025, tăng lần lượt 66% và 135% trong suốt năm. Tuy nhiên, thị trường vàng đã chứng kiến biến động mạnh hơn nhiều trong năm 2026, với giá bạc tương lai chịu cú giảm mạnh nhất trong một ngày kể từ những năm 1980 vào cuối tháng Giêng.

Paul Surguy, giám đốc điều hành kiêm trưởng bộ phận quản lý đầu tư và đề xuất tại Kingswood Group, cho biết trong một email gửi cho CNBC hôm 17/3 rằng vàng đã “được hưởng lợi từ xu hướng tăng trưởng thuận lợi trong một thời gian”, nhưng bối cảnh rộng hơn có thể đang khuyến khích các nhà đầu tư xem xét lại lượng vàng nắm giữ của mình.

“Thị trường toàn cầu đã chứng kiến những đợt bán tháo trên diện rộng khi các nhà đầu tư tìm kiếm những tài sản dễ bán nhất. Có lẽ chúng ta đang chứng kiến giai đoạn tiếp theo của quá trình này, nơi các tài sản được coi là nơi trú ẩn an toàn được bán đi để tài trợ cho việc mua những tài sản có thể đã phản ứng thái quá trước tình hình hiện tại”, ông nói.

“Với việc không phận và các tuyến vận chuyển đường biển cũng bị đóng cửa, việc vận chuyển vàng giờ đây cũng sẽ trở nên đắt đỏ hơn, hoặc thậm chí là không thể - cần nhớ rằng khi mua tài sản trú ẩn an toàn tối thượng, bạn đang nắm giữ một thứ gì đó vật chất - thứ cần phải được sở hữu để thực sự mang lại sự an toàn đó”.

Trong một bản ghi chú sáng 17/3, Dan Coatsworth, người đứng đầu bộ phận thị trường tại AJ Bell, cho biết sự sụt giảm giá vàng cho thấy các nhà đầu tư hoặc đang thanh lý các tài sản đã từng mang lại lợi nhuận tốt cho họ, hoặc đang phản ứng với sự tăng giá hơn nữa của đồng đô la Mỹ.

“Giá vàng thường giảm khi đồng đô la Mỹ tăng giá vì kim loại này trở nên đắt hơn đối với người mua các loại tiền tệ khác,” ông nói.