Tàu dầu đột ngột 'mất kiểm soát' - Hành trình gây chú ý: Gần triệu thùng từ Nga sắp cập bến Cuba?

Kênh Fox News (Mỹ) ngày 18/3 đưa tin, theo các báo cáo tình báo hàng hải, Nga đang bí mật vận chuyển dầu đến Cuba bằng các chiến thuật "giả mạo" để né tránh các lệnh trừng phạt của Mỹ, trong khi quốc đảo ở Caribe này đang phải vật lộn với tình trạng thiếu nhiên liệu và mất điện.

"Tàu chở dầu treo cờ Hồng Kông [Trung Quốc], hiện không nằm trong danh sách trừng phạt, có dữ liệu AIS [hệ thống tự động truyền phát thông tin định danh, vị trí, tốc độ và hướng đi của tàu thuyền qua sóng vô tuyến VHF] cho thấy tàu này đã giả mạo vị trí và có khả năng đã di chuyển đến Cuba để dỡ hàng vào đầu tháng 3", Windward - công ty hàng đầu về trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực hàng hải có trụ sở tại Anh - cho biết.

Ngày 19/3, tờ The Guardian (Anh) cũng đưa tin rằng Anatoly Kolodkin - một tàu chở dầu khác mang cờ Nga, thuộc sở hữu của công ty vận tải biển nhà nước Nga Sovcomflot - cũng đang trên đường đến Cuba.

Theo công ty phân tích hàng hải Kpler, tàu chở dầu Anatoly Kolodkin - nằm trong danh sách trừng phạt của Mỹ - đã chất 730.000 thùng dầu thô tại cảng Primorsk của Nga vào ngày 8/3, và vào lúc 16:00 GMT ngày 18/3, tàu này đang ở phía đông Đại Tây Dương, hướng đến Cuba. Con tàu này dự kiến sẽ dỡ hàng tại cảng dầu Matanzas ở phía bắc hòn đảo vào khoảng ngày 23/3.

Theo tờ The Moscow Times, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov đã nói với các phóng viên tại một cuộc họp báo về Cuba vào ngày 17/3 rằng" "Chúng tôi sẵn sàng cung cấp mọi sự hỗ trợ có thể."

Theo các báo cáo tình báo hàng hải, Nga đang sử dụng các chiến thuật hàng hải "giả mạo" để né tránh các lệnh trừng phạt của Mỹ nhằm hỗ trợ Cuba đang gặp khó khăn trong bối cảnh thiếu hụt năng lượng. Ảnh: AP

Các thông tin về việc vận chuyển dầu xuất hiện sau khi các quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Mỹ nói với Fox News rằng, theo luật hiện hành, các công ty và công dân Cuba có thể mua dầu bằng nhiều cách. Quan chức này xác nhận rằng lệnh cấm vận dầu mỏ của Mỹ chỉ ngăn cản chính quyền Cuba mua dầu mà thôi.

Trong báo cáo ngày 18/3, Windward lần đầu tiên xác định tàu chở dầu Sea Horse là con tàu chủ chốt trong vụ vận chuyển dầu lậu bị nghi ngờ.

Công ty này cho biết con tàu được cho là đã vận chuyển khoảng 190.000 đến 200.000 thùng dầu đến Cuba trong khi có những hành vi giống như đang trốn tránh lệnh trừng phạt. Mặc dù con tàu không nằm trong diện trừng phạt, các nhà phân tích của Windward đã chỉ ra một số hoạt động đáng ngờ.

Những hành vi này bao gồm việc tắt tín hiệu AIS trong quá trình chuyển hàng giữa các tàu gần Síp — nơi tàu Sea Horse có thể đã bốc dỡ hàng hóa — và việc di chuyển mà không có bảo hiểm của phương Tây. Cả hai đều là những dấu hiệu phổ biến của việc né tránh lệnh trừng phạt.

Tàu chở dầu này cũng liên tục thay đổi điểm đến đã khai báo, ban đầu báo hiệu Havana trước khi chuyển sang "Gibraltar để nhận lệnh" - một chiến thuật thường được sử dụng để che giấu điểm giao hàng cuối cùng.

Sau khi vượt Đại Tây Dương, tàu Sea Horse dường như trôi dạt trong khi phát đi thông báo rằng nó "không nằm trong tầm kiểm soát", các nhà phân tích cho rằng tín hiệu AIS của nó có thể đã bị can thiệp để che giấu vị trí và hoạt động thực sự của nó.

Các nhà phân tích của Windward nhận định rằng những động thái này cho thấy rất có thể con tàu đã hoàn thành một chuyến giao hàng không được báo cáo tới Cuba trước khi tiếp tục phát tín hiệu bình thường.

Một tàu chở dầu mang cờ Cuba cập cảng Havana vào ngày 9/2/2026. Ảnh: Getty Images

Theo Fox News, kể từ ngày 29/1, các biện pháp của Mỹ - thực chất là tạo ra một cuộc phong tỏa dầu mỏ - đã làm gián đoạn việc vận chuyển nhiên liệu đến Cuba.

Sự thay đổi chính sách này diễn ra sau những biến động lớn ở Venezuela và việc bắt giữ Tổng thống nước này Nicolás Maduro, càng thắt chặt nguồn cung cho Cuba và ngăn cản các tàu chở dầu khác tiếp cận các cảng của quốc đảo này.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cảnh báo rằng các nước cung cấp dầu cho Cuba có thể phải đối mặt với biện pháp thuế quan, trong khi Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel lên án các biện pháp này là một "cuộc chiến kinh tế" và cam kết tiếp tục kháng chiến trong một bài đăng được chia sẻ trên X.