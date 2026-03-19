Giá khí đốt tăng dựng đứng sau cuộc tấn công của Iran

Giá năng lượng toàn cầu đồng loạt tăng mạnh sau khi căng thẳng tại Trung Đông leo thang, đặc biệt là sau các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) lớn nhất thế giới tại Qatar.

Theo các nguồn tin thị trường, giá khí đốt đã tăng vọt tới 35%, trong khi giá điện chuẩn tại châu Âu leo lên 74 euro/MWh trong phiên giao dịch ngày thứ Năm 19/3, cao hơn gấp đôi so với thời điểm trước khi xung đột bùng phát. Diễn biến này phản ánh lo ngại ngày càng lớn về nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu.

Tâm điểm của căng thẳng là khu công nghiệp Ras Laffan Industrial City tại Qatar – nơi đặt tổ hợp xuất khẩu LNG lớn nhất thế giới. Theo thông báo từ QatarEnergy, khu vực này đã bị “thiệt hại nặng nề” sau một loạt cuộc tấn công bằng tên lửa, khiến hoạt động sản xuất bị gián đoạn.

Ras Laffan là trung tâm sản xuất LNG chiến lược, đóng góp khoảng 1/5 nguồn cung khí tự nhiên hóa lỏng toàn cầu. Việc cơ sở này bị tấn công đã ngay lập tức làm dấy lên lo ngại về nguồn cung, đẩy giá khí đốt và điện tăng mạnh trên các thị trường quốc tế.

Giá khí tự nhiên châu Âu tăng vọt.

Theo QatarEnergy, các đội ứng phó khẩn cấp đã nhanh chóng được triển khai để kiểm soát các đám cháy phát sinh sau vụ tấn công. Công ty cho biết toàn bộ nhân viên đã được xác định an toàn và không ghi nhận thương vong. Trước đó, khu vực này đã được sơ tán như một biện pháp phòng ngừa sau khi bị đưa vào danh sách các mục tiêu tiềm năng.

Không chỉ thị trường khí đốt, giá dầu cũng phản ứng mạnh. Giá dầu Brent đã tăng hơn 5% chỉ sau một đêm, vượt mốc 114 USD/thùng, trong bối cảnh lo ngại xung đột lan rộng và ảnh hưởng đến các cơ sở năng lượng trọng yếu trong khu vực.

Căng thẳng tiếp tục leo thang khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố có thể đáp trả mạnh mẽ nếu Iran tiếp tục các hành động quân sự nhằm vào các quốc gia vùng Vịnh. Ông cảnh báo Mỹ có thể nhắm vào mỏ khí đốt chiến lược South Pars – một trong những mỏ khí lớn nhất thế giới – nếu tình hình vượt ngoài tầm kiểm soát.

Các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở năng lượng của Qatar diễn ra chỉ vài giờ sau khi Iran phát đi cảnh báo về khả năng mở rộng mục tiêu sang các hạ tầng năng lượng trong khu vực. Điều này làm gia tăng rủi ro đối với chuỗi cung ứng năng lượng toàn cầu, vốn đang phụ thuộc lớn vào nguồn cung từ Trung Đông.

Giới phân tích nhận định, nếu các cơ sở LNG và dầu khí trong khu vực tiếp tục bị đe dọa, giá năng lượng có thể còn tăng mạnh hơn trong thời gian tới. Trong bối cảnh nhu cầu năng lượng vẫn ở mức cao, bất kỳ gián đoạn nào tại các “điểm nghẽn” chiến lược như Trung Đông đều có thể tạo ra hiệu ứng dây chuyền trên toàn bộ thị trường.

Diễn biến hiện tại cho thấy thị trường năng lượng toàn cầu đang bước vào giai đoạn biến động mạnh, khi các yếu tố địa chính trị ngày càng đóng vai trò chi phối giá cả và nguồn cung.