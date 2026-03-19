OPPO Find N6 chính thức ra mắt tại Việt Nam

Find N6 sở hữu công nghệ nếp gấp vô hình tiên phong, tính năng thao tác đa tác vụ đa nhiệm mạnh mẽ cùng AI Magic Pen độc quyền, mở ra trải nghiệm làm việc và sáng tạo linh hoạt hơn trên smartphone.

OPPO Find N6 Series chính thức ra mắt đồng thời tại Việt Nam và trên toàn cầu – mở ra chuẩn mực mới cho điện thoại gập với nếp gấp vô hình

Ông Văn Bá Luýt, Giám đốc Sản phẩm OPPO Việt Nam, chia sẻ: "Dù điện thoại gập mang lại lợi thế về không gian hiển thị lớn, nếp gấp trên màn hình vẫn là mối quan tâm của nhiều người dùng. Đây cũng là bài toán mà OPPO theo đuổi từ thế hệ Find N đầu tiên với bản lề giọt nước. Với Find N6, việc tối ưu đồng thời cấu trúc bản lề và vật liệu màn hình đã giúp thiết bị đạt trải nghiệm công nghệ Nếp Gấp Vô Hình, cho phép người dùng tận hưởng màn hình lớn bên trong gần như không bị gián đoạn bởi nếp gấp".

Bước tiến mang tính đột phá trong đổi mới điện thoại gập

Sự ra mắt của công nghệ nếp gấp vô hình trên Find N6 mang đến trải nghiệm không gian liền mạch, gần như không nếp gấp như điện thoại dạng thanh. Để đạt được điều này, OPPO đã trang bị cho Find N6 bản lề uốn cong hợp kim titan thế hệ 2, ứng dụng công nghệ in 3D. Công nghệ in 3D sẽ phủ các giọt polymer nhạy sáng vào những khu vực cần thiết và mỗi lớp sẽ được cố định bằng tia UV. Thông qua quy trình xử lý nhiều bước nhằm tối ưu cấu trúc bản lề, sai lệch độ cao của bản lề được giảm đáng kể.

Thiết kế mỏng nhẹ, tối ưu độ bền

Với thiết kế siêu mỏng, Find N6 nằm trong nhóm flagship gập dạng sách mỏng bậc nhất thị trường. Sự tối ưu về ngoại hình giúp thiết bị đạt được độ cân bằng lý tưởng giữa không gian hiển thị lớn và tính tiện dụng hàng ngày.

Find N6 trang bị hai màn hình cao cấp mang lại trải nghiệm hiển thị liền mạch và mở rộng hơn cho người dùng. Màn hình ngoài 6,62 inch được bao quanh bởi viền đối xứng siêu mỏng 1,4 mm. Khi mở ra, thiết bị cung cấp màn hình trong lên đến 8,12 inch. Cả hai màn hình đều đạt độ sáng tối đa 1.800 nit, giúp nội dung hiển thị rõ ràng ngay cả dưới ánh sáng mạnh ngoài trời.

OPPO Find N6 được giới thiệu với hai tùy chọn màu sắc gồm Titan với tông màu trầm cổ điển và Cam, nổi bật với các chi tiết vàng thật được tích hợp tinh xảo vào phần vỏ bản lề làm từ hợp kim titan.

Ẩn bên dưới thiết kế thanh lịch, Find N6 được trang bị các chứng nhận kháng bụi và kháng nước IP56/IP58/IP59 hàng đầu phân khúc.

Nâng cao hiệu sức công việc với AI Magic Pen

Find N6 vận hành trên nền tảng ColorOS 16, được tối ưu riêng cho thiết kế điện thoại gập. Hệ điều hành này mang lại trải nghiệm sử dụng mượt mà, đồng thời tích hợp nhiều tính năng AI trực quan. Nổi bật nhất là sự tích hợp sâu với bút cảm ứng AI Magic Pen, mở ra một tiêu chuẩn mới về hiệu suất làm việc di động. Với 4.096 mức độ cảm ứng lực, AI Magic Pen mang lại trải nghiệm viết và ghi chú chính xác trên cả màn hình trong lẫn màn hình ngoài. Bút còn hỗ trợ nhiều tính năng như Ghi Chú Nhanh, Ghi Chú Toàn Màn Hình và Con Trỏ Laser.

Mở một lần làm được nhiều việc hơn với Thao Tác Đa Tác Vụ

Hiệu năng mạnh mẽ, nâng tầm trải nghiệm với hệ thống camera Hasselblad chuyên nghiệp

Find N6 được trang bị Camera Hasselblad 200MP sắc nét, đi kèm Camera góc rộng 50MP với khả năng thu sáng tăng 50% so với thế hệ trước, cùng Camera Tele tiềm vọng 50MP hỗ trợ zoom quang học 3x và chụp Tele siêu cận. Find N6 cũng được tích hợp Camera tái tạo màu chuyên dụng, từng được giới thiệu trên Find X9 Series. Cảm biến này cho phép cân bằng trắng với độ chính xác cao, giúp mỗi bức ảnh ghi lại chi tiết sắc nét cùng màu sắc tự nhiên trong nhiều điều kiện chụp khác nhau.

Find N6 đồng thời mở rộng khả năng quay video ở cấp độ chuyên nghiệp. Cả ba camera sau đều hỗ trợ quay video 4K 60fps Dolby Vision, trong khi cảm biến chính 200 MP có thể quay video 4K 120fps Dolby Vision. Thiết bị cũng hỗ trợ quay video định dạng Log, giúp người dùng linh hoạt hơn trong quá trình hậu kỳ và xử lý màu sắc.

Xem thêm thông tin sản phẩm tại đây.