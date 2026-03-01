Theo Argus Media, chính quyền Tổng thống Donald Trump đang nghiên cứu các bước đi mới nhất để đối phó với tình trạng gián đoạn nguồn cung dầu mỏ tại vùng Vịnh, do những tác động trực tiếp của cuộc xung đột Mỹ - Israel và Iran.

"Trong những ngày tới, chúng ta có thể dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với lượng dầu của Iran đang trên biển. Lượng dầu đó khoảng 140 triệu thùng. Vì vậy, tùy thuộc vào cách tính, đó là lượng dầu đủ dùng trong khoảng từ 10 đến 14 ngày, lẽ ra số dầu đó đã được chuyển đến Trung Quốc", Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cũng chia sẻ trên Fox Business.

Các số liệu thống kê từ công ty phân tích dữ liệu Vortexa cho thấy xuất khẩu dầu thô của Iran đã có sự sụt giảm rõ rệt kể từ khi xung đột bùng phát.

Trong giai đoạn từ ngày 1 đến ngày 16/3, sản lượng xuất khẩu trung bình đạt 1,14 triệu thùng mỗi ngày. Con số này thấp hơn khoảng 1 triệu thùng mỗi ngày so với mức trung bình của tháng 2.

Iran đã đẩy mạnh xuất khẩu dầu mỏ trước khi cuộc xung đột diễn ra.

Tuy nhiên, Iran đã chủ động tăng cường hoạt động xuất khẩu ngay trước khi cuộc chiến bắt đầu vào ngày 28/2. Hồ sơ vận tải ghi nhận hơn 2 triệu thùng dầu thô của Iran đã cập cảng Trung Quốc trong tháng 2. Đây là mức sản lượng cao gần gấp đôi so với khối lượng giao dịch bình thường của quốc gia này.

Về vị trí lưu trữ, dữ liệu từ Kpler cho thấy ít nhất 30 triệu thùng dầu Iran đang nằm trên các tàu nổi tại vùng biển quốc tế gần Malaysia. Khu vực này đóng vai trò là điểm trung chuyển để các tàu chở dầu neo đậu và sang chiết hàng hóa trước khi tiến vào thị trường Trung Quốc.

Bên cạnh đó, các nguồn tin thương mại xác nhận thêm 40 triệu thùng dầu khác đang được lưu giữ trong các kho bãi trên đất liền tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Một lượng dầu thô đáng kể khác của Iran cũng đang nằm chờ trên các tàu chở dầu ngoài khơi bờ biển nước này.

Các chuyên gia cảnh báo, Mỹ sẽ vấp phải nhiều rào cản về kỹ thuật và chính trị khi định nới lỏng trừng phạt dầu mỏ Iran. Washington có thể yêu cầu Tehran chuyển tiền bán dầu vào một tài khoản do Mỹ kiểm soát thay vì để họ tiếp nhận trực tiếp. Tuy nhiên, điều kiện khắt khe này nhiều khả năng sẽ bị phía Iran bác bỏ.

Bên cạnh đó, Chính quyền Mỹ cũng đang chịu áp lực lớn từ dư luận vì quyết định cho phép xả kho dầu nổi của Nga. Điều này sẽ khiến kế hoạch nới lỏng trừng phạt dầu mỏ Iran bị các bên liên quan xem xét khắt khe.

Dù vậy, ông Scott Bessent khẳng định việc đưa dầu Iran ra thị trường sẽ trực tiếp làm suy yếu vị thế của quốc gia này thông qua việc hạ giá dầu thế giới.

Chính quyền Mỹ coi sự lưu thông của các tàu dầu Iran qua eo biển Hormuz là giải pháp cần thiết cho thị trường năng lượng. Washington xác nhận sẽ tạo điều kiện để các tàu này vận chuyển dầu cho thế giới nhằm ổn định nguồn cung.