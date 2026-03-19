Vé bay tăng cao bất ngờ, khứ hồi TP.HCM - Hà Nội sắp chạm mốc 6 triệu đồng

Thị trường hàng không Việt Nam bước vào giai đoạn đầu tháng 4/2026 với những tín hiệu tăng giá rõ rệt, trong bối cảnh chi phí nhiên liệu toàn cầu leo thang do xung đột Trung Đông. Dữ liệu khảo sát từ nền tảng đặt vé Skyscanner cho thấy giá vé máy bay từ TP.HCM đi các điểm nội địa và khu vực đang duy trì ở mức cao, phản ánh áp lực chi phí ngày càng lớn lên các hãng bay.

Theo ghi nhận, chặng bay nội địa TP.HCM – Hà Nội trong giai đoạn đầu tháng 4 có giá khứ hồi thấp nhất khoảng 4,2 triệu đồng (hãng Vietjet Air), trong khi mức giá cao nhất lên đến 5,6 triệu đồng đối với Vietnam Airlines. Đây là mức giá cao hơn so với mặt bằng thông thường của các tháng đầu năm, đặc biệt khi chưa bước vào cao điểm du lịch hè.

Không chỉ nội địa, giá vé quốc tế trong khu vực cũng ghi nhận xu hướng tăng. Các chặng bay từ TP.HCM đi Malaysia có giá từ khoảng 3,6 triệu đồng, Thái Lan khoảng 4,4 triệu đồng, trong khi các điểm xa hơn như Philippines lên tới 5,2 triệu đồng. Những mức giá này cho thấy thị trường hàng không đang phản ánh trực tiếp biến động chi phí đầu vào, đặc biệt là nhiên liệu.

Theo các nguồn tin từ ngành hàng không và báo cáo quốc tế, xung đột Trung Đông đã khiến giá nhiên liệu bay Jet A-1 tăng mạnh, có thời điểm lên tới 195–200 USD/thùng trong tháng 3/2026. Điều này đặc biệt đáng chú ý khi nhiên liệu vốn chiếm khoảng 30–40% tổng chi phí vận hành của các hãng hàng không.

Tại Việt Nam, tác động còn rõ nét hơn khi giá nhiên liệu được ghi nhận tăng gấp ba lần so với trước khi xung đột bùng phát, kéo theo tổng chi phí khai thác của các hãng bay có thể tăng thêm 60–70%. Với mức chi phí này, nhiều hãng hàng không thừa nhận tình trạng “càng bay càng lỗ” nếu không điều chỉnh giá vé hoặc áp dụng phụ thu nhiên liệu.

Không chỉ chi phí tăng, vấn đề nguồn cung cũng đang trở thành vấn đề lớn. Theo Reuters, hàng không Việt Nam có thể chịu ảnh hưởng do Trung Quốc và Thái Lan – hai nguồn cung chính – tạm dừng xuất khẩu nhiên liệu. Hiện khoảng 60–70% nhiên liệu hàng không của Việt Nam phụ thuộc nhập khẩu, khiến thị trường trong nước dễ bị tổn thương trước biến động địa chính trị.

Trong khu vực Đông Nam Á, xu hướng tăng giá vé máy bay đang diễn ra đồng loạt dưới tác động của chi phí nhiên liệu leo thang. Tại Thái Lan, các hãng như Thai Airways, Thai AirAsia và Bangkok Airways đều đã điều chỉnh tăng giá vé do chi phí vận hành tăng, trong đó nhiên liệu chiếm tới 30–40% tổng chi phí.

Ở Malaysia, báo New Straits Times cho biết các hãng hàng không cũng đã bắt đầu tăng giá vé từ giữa tháng 3/2026 khi giá nhiên liệu bay tăng mạnh. Trong khi đó, tại Singapore, hành khách không chỉ chịu áp lực giá vé tăng mà còn phải trả thêm phụ phí nhiên liệu và phí môi trường áp dụng từ năm 2026, khiến chi phí bay trong khu vực tiếp tục nhích lên.