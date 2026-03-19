Trinh sát 9X lần đầu tiết lộ về siêu lừa nghìn tỷ Mr Pips và lời gợi "chi" để được giảm trách nhiệm

Vụ án Phó Đức Nam (tức Mr Pips; SN 1994, trú tại TP HCM); Lê Khắc Ngọ (tức Mr Hunter, SN 1990, Hưng Yên) và 73 bị cáo lừa đảo hơn 1.301 tỷ đồng của các nhà đầu tư vừa được cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội hoàn tất kết luận điều tra.

Riêng Phó Đức Nam bị đề nghị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản với vai trò chủ mưu cầm đầu, chịu trách nhiệm với toàn bộ 738 vụ, tổng số tiền 1.301 tỷ đồng.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, năm 2018, Phó Đức Nam quen biết và bàn bạc với Isik Uran (SN 1984, quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ) về việc tạo lập, quản lý các trang web (kết nối MT4, MT5, dùng để giao dịch ngoại hối, chứng khoán quốc tế) có tên tiếng Anh giống với tên các sàn giao dịch chứng khoán quốc tế, rồi chuyển thông tin để Nam chỉ đạo nhân viên dụ khách mở tài khoản, nạp tiền đầu tư.

Số tài sản khổng lồ là tang vật vụ lừa đảo nghìn tỷ - Ảnh: Công an Hà Nội

Uran hướng dẫn Phó Đức Nam cách thức xây dựng, tổ chức mô hình để hoạt động tại thị trường Việt Nam. Sau đó, Nam cùng Đặng Hoàng Liên Anh (SN 1996, ở TP HCM) xuất cảnh sang Thổ Nhĩ Kỳ và được Uran đưa đi tham quan, học hỏi mô hình làm việc của các văn phòng kinh doanh chứng khoán quốc tế, forex của Uran.

Sau khi về Việt Nam, Mr Pips thuê văn phòng, nhân viên để bước đầu tạo lập, trực tiếp điều hành văn phòng kinh doanh và giao cho Liên Anh phụ trách marketing.

Là một trong những người trực tiếp tham gia chuyên án, Đại úy Nguyễn Hữu Dũng (SN 1991, công tác tại Tổ phòng chống tội phạm, Công an phường Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết trên VOV rằng thử thách không chỉ đến từ sự tinh vi của tội phạm mà còn từ những cám dỗ vật chất. Với nguồn tiền khổng lồ, các đối tượng tìm cách tác động, gây ảnh hưởng.

Nói về ông trùm lừa đảo nghìn tỷ Phó Đức Nam, đại úy Dũng nhận định đây là một đối tượng rất thông minh. Trong câu chuyện, hắn cho biết, từ khi học lớp 1 hắn đã luôn có tâm lý muốn đứng đầu tất cả các hoạt động.

"Khi bị bắt, với số lượng tài sản thu giữ lớn, hắn cũng gợi ý "chi" cho chúng tôi để được giảm trách nhiệm. Làm án lớn, đối tượng nhiều tiền thì càng phải giữ mình. Đó không chỉ là kỷ luật, mà còn là danh dự của người chiến sĩ Công an nhân dân”, VOV dẫn lời Đại úy Dũng chia sẻ.

Ông trùm Phó Đức Nam tại cơ quan điều tra - Ảnh: Công an Hà Nội

Nói về khó khăn của chuyên án, theo trinh sát 9X, khó khăn lớn nhất trong vụ án này là việc theo dõi các đối tượng cầm đầu. Lý do bởi chúng di chuyển liên tục, sử dụng ô tô, sinh hoạt tại các khu chung cư cao cấp với hệ thống an ninh nghiêm ngặt. Trinh sát phải bám theo từ xa, ghi nhận từng chi tiết nhỏ.

Ngoài ra, các trinh sát còn phải đối mặt với thách thức về chuyên môn. Các đối tượng sử dụng những khái niệm như Forex, tiền điện tử, chứng khoán quốc tế – những lĩnh vực không phải ai cũng am hiểu. Để theo kịp, cán bộ điều tra phải tự học, tự nghiên cứu bởi muốn đấu tranh với tội phạm công nghệ cao thì cũng phải hiểu công nghệ của họ.

Một điểm đặc biệt nổi bật của chuyên án là công tác truy vết, phong tỏa và thu hồi tài sản. Theo đó, kết quả thu hồi tài sản trong vụ án được Giám đốc Công an TP Hà Nội Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng đánh giá là một “kỳ tích”.

Trong số tài sản bị thu giữ có hàng chục ô tô hạng sang trên thế giới rất hiếm, bất động sản tại Dubai, Thổ Nhĩ Kỳ, Australia, Campuchia; khoản tiền 1,2 triệu USD Singapore gửi tại ngân hàng nước ngoài; cùng 246kg vàng nguyên khối và hàng trăm miếng vàng SJC.

Nhiều chiếc xe sang khiến các trinh sát choáng ngợp và mất nhiều thời gian tính toán phương án đưa về trông coi, canh giữ trong thời gian tiến hành các bước xử lý theo quy định.