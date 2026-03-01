Giá xăng dầu tăng trong đêm 19/3, có loại tăng gần 8.000 đồng/lít

20-03-2026 - 00:01 AM | Thị trường

Từ 23h00 đêm nay (19/3), giá xăng dầu trong nước được điều chỉnh tăng mạnh.

Trên cơ sở diễn biến giá xăng dầu thành phẩm thế giới và cơ chế điều hành giá theo quy định, tại kỳ điều hành ngày 19/3, Liên bộ Công Thương – Tài chính thực hiện điều chỉnh giá xăng dầu từ 23h cùng ngày, đồng thời tiếp tục sử dụng Quỹ Bình ổn giá nhằm góp phần ổn định thị trường.

Theo đó từ 23h00 đêm nay, giá xăng E5RON92 tăng 3.673 đồng/lít so với kỳ điều hành trước; xăng RON95-III tăng 4.115 đồng/lít. Trong khi đó, dầu diesel 0.05S tăng 5.395 đồng/lít; tăng cao nhất là dầu hoả tăng 7.994 đồng/lít. Cuối cùng, mazut 180CST 3.5S tăng 2.528 đồng/lít.

Sau điều chỉnh, giá xăng dầu trong nước từ 23h00 ngày 19/3 là:

- Xăng E5RON92: không cao hơn 27.177 đồng/lít

- Xăng RON95-III: không cao hơn 30.690 đồng/lít

- Dầu diesel 0.05S: không cao hơn 33.420 đồng/lít

- Dầu hỏa: không cao hơn 35.926 đồng/lít

- Dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 22.189 đồng/kg

Cũng trong kỳ điều hành này, Bộ Công Thương và Bộ Tài chính quyết định chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu ở mức từ 3.000 – 4.000 đồng mỗi lít (kg), tùy từng mặt hàng. Trong đó, mức chi đối với xăng sinh học và xăng không chì là 3.000 đồng/lít; dầu diesel 4.000 đồng/lít; dầu hỏa 3.000 đồng/lít và dầu mazut 3.000 đồng/kg.

Thời điểm áp dụng mức giá cơ sở mới sẽ kéo dài đến trước kỳ công bố kế tiếp của Bộ Công Thương. Các doanh nghiệp thực hiện điều chỉnh giá theo đúng quy định tại các Nghị định và Thông tư hiện hành về quản lý kinh doanh xăng dầu và sử dụng Quỹ Bình ổn. Bộ Công Thương sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng để kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy định về bảo đảm nguồn cung xăng dầu, và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nếu phát hiện.

Theo Thuỳ An

vtv.vn

Vàng, bạc bị bán tháo, giá liên tục lao dốc

Xe hybrid giảm giá 'sập sàn' trong tháng 3: Có một mẫu xe Nhật giảm đến 330 triệu đồng

Việt Nam đón tin cực vui từ Nga và Israel

00:01 , 20/03/2026
Vé bay tăng cao bất ngờ, khứ hồi TP.HCM - Hà Nội sắp chạm mốc 6 triệu đồng

21:36 , 19/03/2026
Mua hàng chục nghìn chai rượu lậu, dán tem giả bán ra thị trường

21:09 , 19/03/2026
Tôi vứt chiếc ốp lưng đắt tiền vào sọt rác sau khi nhận ra sự thật này

20:30 , 19/03/2026

