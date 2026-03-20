Lỗi khó chịu trên iPhone nhiều người Việt vừa được Apple sửa

20-03-2026 - 07:50 AM | Thị trường

Lỗi gõ bàn phím gây khó chịu trên iPhone của nhiều người dùng đã được Apple xử lý.

Apple đang tiến gần tới việc khắc phục một trong những lỗi gây khó chịu nhất trên iPhone khi phát hành bản Release Candidate của iOS 26.4.

Theo ghi chú chính thức, Apple đã tập trung cải thiện độ chính xác của bàn phím, đặc biệt trong các tình huống người dùng nhập liệu nhanh. Trước đó, nhiều người dùng phản ánh tình trạng bàn phím hiển thị ký tự như đã được nhấn nhưng thực tế lại không ghi nhận vào nội dung văn bản.

Lỗi này không chỉ làm gián đoạn quá trình gõ mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến tính năng tự động sửa lỗi (autocorrect), khiến hệ thống dự đoán sai và tạo ra những câu chữ thiếu chính xác hoặc vô nghĩa.

iOS 26.4 được kỳ vọng sẽ giải quyết triệt để lỗi được xem là khó chịu trên iPhone (Ảnh minh hoạ)

Vấn đề trở nên nghiêm trọng hơn khi xuất hiện trên một thiết bị cao cấp như iPhone, nơi trải nghiệm nhập liệu được xem là yếu tố cơ bản. Từ nhắn tin, tìm kiếm đến công việc, mọi thao tác đều phụ thuộc vào độ ổn định của bàn phím.

Không chỉ dừng lại ở bàn phím mặc định, nhiều người dùng cho biết các giải pháp bàn phím bên thứ ba thậm chí còn mang lại trải nghiệm kém hơn. Sau khi thử chuyển đổi, không ít người buộc phải quay lại sử dụng bàn phím gốc của iOS dù vẫn gặp lỗi.

Apple cho biết bản vá trong iOS 26.4 hướng đến việc xử lý triệt để các trường hợp nhập liệu nhanh, thời điểm lỗi xuất hiện thường xuyên nhất. Đây cũng là vấn đề từng được bàn luận rộng rãi trên Reddit và nhiều nền tảng trực tuyến khác.

Ở chiều tích cực, một số người tham gia thử nghiệm các bản beta trước đó của iOS 26.4 cho biết trải nghiệm gõ phím đã được cải thiện rõ rệt. Điều này phần nào cho thấy Apple đang đi đúng hướng trong việc xử lý vấn đề.

Trong bối cảnh đó, iOS 26.4 được kỳ vọng sẽ giải quyết triệt để lỗi được xem là khó chịu trên iPhone, đồng thời giúp Apple lấy lại niềm tin người dùng sau những tranh cãi từ các bản cập nhật trước.

Phiên bản iOS 26.4 dự kiến sẽ được phát hành chính thức đến tay người dùng toàn cầu vào tuần tới.

Theo Huỳnh Duy

Đời sống pháp luật

Từ Khóa:
iPhone, apple

CÙNG CHUYÊN MỤC

