Giá bạc rơi thẳng đứng

Tại Công ty Cổ phần Kim Loại Quý Ancarat Việt Nam, giá bạc hôm nay niêm yết ở mức 2.769.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.855 .000 đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội.

Trong khi đó, loại bạc thỏi 999 1kg có giá 73.840.000 đồng/thỏi (mua vào) và 76.133.000 đồng/thỏi (bán ra), cập nhật lúc 8:52 ngày 20/3. Như vậy, giá bạc giảm hơn 3 triệu đồng/kg so với phiên sáng ngày hôm qua. Dù vậy giá bạc thỏi vẫn hồi phục đáng kể sau khi rơi thẳng đứng, mất mốc 70 triệu đồng/kg trong phiên chiều tối ngày 19/3.

Trên thị trường thế giới, giá bạc đã giảm mạnh hơn 10% xuống còn khoảng 65 đô la một ounce vào thứ Năm 19/3, mức thấp nhất kể từ giữa tháng 12. Tuy nhiên, giá đã hồi phục lại mức 73 USD/ounce trong sáng ngày 20/3.

Giá kim loại như vàng và bạc biến động mạnh do ảnh hưởng từ chiến sự Iran và những thay đổi chính sách cứng rắn của các ngân hàng trung ương.

Các nhà đầu tư đã điều chỉnh lại kỳ vọng sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB), Ngân hàng Nhật Bản (BOJ) và Ngân hàng Anh (BoE) đều giữ nguyên lãi suất nhưng đưa ra những cảnh báo mạnh mẽ hơn về rủi ro lạm phát và sự bất ổn kinh tế liên quan đến xung đột Iran.

Các nhà hoạch định chính sách của Mỹ báo hiệu sẽ không cắt giảm lãi suất cho đến khi lạm phát giảm rõ rệt, với Chủ tịch Fed Jerome Powell thừa nhận việc tăng lãi suất vẫn có thể xảy ra, mặc dù hiện tại điều này khó xảy ra.

Thị trường hiện dự đoán việc nới lỏng chính sách của Fed sẽ diễn ra vào năm 2027 và dự báo ECB và BoE sẽ có hai đợt tăng lãi suất trong năm nay, gây áp lực nặng nề lên triển vọng của bạc.