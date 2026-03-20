Thủ tướng yêu cầu chuyển đổi sang nhiên liệu sinh học E10 trong tháng 4

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Chỉ thị 09 về việc tăng cường thực hiện tiết kiệm năng lượng, thúc đẩy chuyển dịch năng lượng và phát triển giao thông điện.

Trước những thách thức về an ninh năng lượng, biến động thị trường năng lượng thế giới, yêu cầu cấp thiết phải nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng của nền kinh tế, đồng thời thúc đẩy chuyển đổi sang phương tiện giao thông điện, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia và thực hiện mục tiêu phát triển bền vững, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp và toàn xã hội tập trung thực hiện đồng loạt nhiều nhiệm vụ, giải pháp.

Thủ tướng yêu cầu đẩy mạnh sử dụng xăng E10. (Ảnh minh họa)

Thủ tướng yêu cầu lãnh đạo các bộ ngành, địa phương thúc đẩy chuyển đổi sang phương tiện giao thông điện, phát triển hạ tầng sạc và khuyến khích sử dụng nhiên liệu sinh học nhằm giảm phụ thuộc vào xăng dầu nhập khẩu.

Cùng với đó là phát triển hạ tầng trạm sạc điện; nghiên cứu các cơ chế, chính sách khuyến khích sản xuất và sử dụng xe điện; từng bước chuyển đổi phương tiện giao thông công cộng và phương tiện công vụ sang sử dụng điện.

Thủ tướng giao Bộ Công Thương chỉ đạo các doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh năng lượng khẩn trương có giải pháp, tìm kiếm nguồn cung xăng dầu, điện và khí, để bảo đảm đủ cho phát triển kinh tế - xã hội và đời sống người dân, nhất là trong giai đoạn đứt gãy nguồn cung hiện nay, bảo đảm cung ứng đủ năng lượng trong bất cứ trường hợp nào.

" Đẩy mạnh sử dụng xăng sinh học (E10) , rà soát các điều kiện để sớm triển khai lộ trình chuyển đổi sang nhiên liệu sinh học (E10) trong tháng 4 năm 2026 để góp phần giảm 10% lượng tiêu thụ xăng khoáng ", Chỉ thị nêu rõ.

Bộ Công Thương cần nghiên cứu xây dựng chương trình chuyển đổi thị trường hiệu suất năng lượng, loại bỏ đèn sợi đốt từ 20W đến 60W khỏi thị trường (hoàn thành trong quý III/2026).

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng, quy chuẩn kỹ thuật an toàn, tiêu chuẩn hiệu suất năng lượng cho thiết bị sạc, trạm sạc, hệ thống điện cho trạm sạc (hoàn thành trong quý III/2026). Hỗ trợ, tạo điều kiện cho doanh nghiệp trong nước phát triển công nghiệp hỗ trợ để cung ứng cho ngành công nghiệp xe điện.

Bộ Xây dựng có nhiệm vụ khuyến khích các dự án khu đô thị, bãi đỗ xe tích hợp hạ tầng sạc cho phương tiện giao thông điện. Phối hợp với các địa phương thúc đẩy phát triển hệ thống giao thông công cộng sử dụng điện tại các đô thị lớn.

Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Xây dựng phối hợp với các địa phương tăng cường phát triển hệ thống giao thông công cộng, giao thông phi cơ giới nhằm giảm nhu cầu sử dụng phương tiện cá nhân và tiêu thụ xăng, dầu.

Bộ Tài chính nghiên cứu, ban hành cơ chế khuyến khích sản xuất và sử dụng phương tiện giao thông điện theo thẩm quyền (hoàn thành trong tháng 6).

Bộ Nông nghiệp và Môi trường cần xây dựng và hoàn thiện quy định về quản lý, thu hồi, tái chế pin xe điện và các chất thải liên quan nhằm bảo đảm phát triển phương tiện giao thông điện bền vững theo thẩm quyền (hoàn thành trong quý III/2026).

Thủ tướng yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố xây dựng, ban hành cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư trạm sạc điện cho phương tiện giao thông điện phù hợp tình hình thực tế tại địa phương theo thẩm quyền (hoàn thành trong tháng 9). Bổ sung quy hoạch, yêu cầu bố trí hạ tầng sạc điện cho hệ thống giao thông trong các khu đô thị và công trình xây dựng.

Các địa phương cũng cần xây dựng, ban hành cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển xe buýt điện, taxi điện và các phương tiện giao thông sạch tại địa phương theo thẩm quyền (hoàn thành trong tháng 9).

Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam cần chỉ đạo các cơ sở lọc dầu tập trung sản xuất, bảo đảm đáp ứng tối thiểu 70% nhu cầu xăng dầu trong nước; thực hiện dự trữ xăng dầu theo quy định.

Bên cạnh đó, Thủ tướng lưu ý phát triển ngành công nghiệp khí theo chuỗi đồng bộ từ khai thác, thu gom, xử lý, vận chuyển, tồn trữ, nhập khẩu LNG, tái hóa khí đến tiêu thụ khí và phát điện, trong đó các hạ tầng nhập khẩu LNG được ưu tiên triển khai theo mô hình kho trung tâm (LNG hub) để tối ưu hóa hiệu quả sử dụng tài sản.

Các đơn vị phân phối, kinh doanh xăng dầu đẩy mạnh kinh doanh và phân phối các loại nhiên liệu sinh học và các loại nhiên liệu chất lượng cao ít phát thải, góp phần thực hiện mục tiêu chuyển dịch năng lượng và giảm phát thải trong lĩnh vực giao thông vận tải.