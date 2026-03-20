Dreame ra mắt robot X60 Ultra và nồi chiên không dầu mới, mở rộng hệ sinh thái thiết bị gia dụng thông minh ở Việt Nam

Dreame Technology vừa chính thức giới thiệu tại thị trường Việt Nam hai sản phẩm mới gồm robot hút bụi lau nhà Dreame X60 Ultra và nồi chiên không dầu Dreame Tasti PT60.

Đây được xem là bước đi nhằm mở rộng hệ sinh thái thiết bị gia dụng thông minh của hãng, hướng tới nhu cầu sống tiện nghi và hiện đại của người dùng.

Sản phẩm nổi bật trong đợt ra mắt lần này là Dreame X60 Ultra, phiên bản nâng cấp từ dòng X50 Ultra trước đó. Thiết bị được hãng định vị trong phân khúc cao cấp, tập trung vào khả năng di chuyển linh hoạt, điều hướng thông minh và hiệu suất làm sạch.

Theo thông tin từ nhà sản xuất, X60 Ultra sở hữu thiết kế mỏng 7,95 cm, cho phép tiếp cận các khu vực thấp như gầm giường, sofa hoặc tủ kệ. Robot được trang bị cảm biến VersaLift có thể nâng hạ linh hoạt, hỗ trợ di chuyển trong không gian phức tạp. Bên cạnh đó, hệ thống cơ học ProLeap giúp thiết bị vượt chướng ngại vật với độ cao tối đa 8,8 cm, cao hơn so với thế hệ trước.

Về khả năng điều hướng, X60 Ultra tích hợp hệ thống AI OmniSight với hai camera góc rộng kết hợp bộ xử lý AI, cho phép nhận diện nhiều loại vật thể và phản hồi nhanh khi gặp chướng ngại. Thiết bị cũng được bổ sung công nghệ phát hiện bụi bẩn bằng đèn hồng ngoại, từ đó tự động điều chỉnh chế độ làm sạch phù hợp.

Hiệu suất làm sạch là một trong những điểm nhấn chính của sản phẩm. Dreame cho biết robot đạt lực hút tối đa 36.000 Pa, đi kèm chổi chính HyperStream 2.0 và hệ thống lau xoay kép sử dụng nước ấm. Các bộ phận như chổi cạnh và giẻ lau có thể tự động mở rộng để làm sạch khu vực góc cạnh.

Song song với phiên bản tiêu chuẩn, Dreame cũng giới thiệu X60 Master với trạm sạc nhỏ gọn hơn, tích hợp các tính năng tự động như cấp – xả nước và đóng mở cửa trạm.

Bên cạnh thiết bị làm sạch, Dreame lần đầu tiên mở rộng sang ngành hàng gia dụng bếp tại Việt Nam với sản phẩm Tasti PT60. Đây là mẫu nồi chiên không dầu hai ngăn, cho phép chế biến linh hoạt nhiều loại thực phẩm cùng lúc.

Tasti PT60 có thiết kế tách rời giữa phần gia nhiệt và ngăn nấu, giúp thuận tiện trong quá trình sử dụng và vệ sinh. Sản phẩm đi kèm hai ngăn dung tích 2,5L và 4,5L, phù hợp cho cả nhu cầu cá nhân và gia đình. Phần ngăn nấu sử dụng chất liệu thủy tinh borosilicate kết hợp thép không gỉ, không phủ lớp chống dính công nghiệp.

Theo công bố, nồi chiên hỗ trợ dải nhiệt từ 60–200°C, tích hợp các chế độ nấu cài đặt sẵn cùng công nghệ khí nóng tuần hoàn. Ngoài ra, thiết bị còn có tính năng chiên hơi nước nhằm giữ độ ẩm cho thực phẩm trong khi vẫn tạo lớp vỏ giòn bên ngoài.

Về giá bán, Dreame X60 Ultra được niêm yết ở mức 29,99 triệu đồng, trong khi phiên bản X60 Master có giá 36,99 triệu đồng. Nồi chiên không dầu Tasti PT60 được bán với giá 3,99 triệu đồng. Các sản phẩm được phân phối qua hệ thống bán lẻ và các nền tảng thương mại điện tử tại Việt Nam.

Theo đại diện Dreame, Việt Nam tiếp tục là thị trường trọng điểm trong khu vực Đông Nam Á. Hãng cho biết sẽ đẩy mạnh mở rộng kênh phân phối, bao gồm cửa hàng flagship và hợp tác với các chuỗi bán lẻ lớn, đồng thời phát triển hệ sinh thái sản phẩm đa dạng hơn trong thời gian tới.