Theo Reuters, thị trường năng lượng thế giới ghi nhận sự sụt giảm giá dầu trong phiên giao dịch ngày 20/3.

Cụ thể, ghi nhận vào thời điểm 10h sáng (giờ Việt Nam), giá dầu Brent giảm 2,05 USD, tương đương mức giảm 1,91%, chốt ở mức 106,56 USD một thùng. Cùng thời điểm, giá dầu thô West Texas Intermediate của Mỹ cũng giảm 1,93 USD, tương đương 2,02%, xuống còn 93,5 USD một thùng. Hôm 19/3, có thời điểm dầu Brent tăng lên mức 116 USD/thùng.

Diễn biến này xuất hiện ngay sau những thông báo mới từ Bộ Tài chính Mỹ và các đối tác chiến lược tại châu Âu và châu Á.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết Chính phủ Mỹ đang xem xét các phương án để hạ nhiệt thị trường. Ông Bessent đề cập đến khả năng dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với 140 triệu thùng dầu của Iran đang mắc kẹt trên biển.

Ngoài ra, việc tiếp tục giải phóng dầu thô từ Kho dự trữ chiến lược của Mỹ cũng là một phương án đang được cân nhắc. Những tuyên bố này đã góp phần giảm bớt áp lực tâm lý về tình trạng khan hiếm nguồn cung trên toàn cầu.

Mỹ cân nhắc gỡ bỏ trừng phạt với các tàu chở dầu của Iran nhằm hạ nhiệt giá dầu trên thị trường.

Tại khu vực Trung Đông, tình hình an ninh hàng hải đón nhận những tín hiệu mới. Anh, Pháp, Đức, Ý, Hà Lan và Nhật Bản đã ra tuyên bố chung về việc bảo vệ tuyến đường biển huyết mạch.

Các quốc gia này khẳng định sẵn sàng đóng góp nguồn lực để đảm bảo an toàn cho tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz. Đây là khu vực trọng yếu khi đảm nhận vận chuyển 20% lượng dầu và khí hóa lỏng của thế giới. Sự can thiệp của các cường quốc được kỳ vọng sẽ giúp lưu thông hàng hóa ổn định trở lại sau các sự cố căng thẳng gần đây.

Về phía chính sách đối ngoại, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có những trao đổi trực tiếp với phía Israel. Ông Trump cho biết ông đã yêu cầu Thủ tướng Benjamin Netanyahu không thực hiện thêm các cuộc tấn công vào hạ tầng năng lượng của Iran.

Thông điệp này nhằm ngăn chặn nguy cơ gián đoạn nguồn cung từ các cơ sở dầu khí tại vùng Vịnh. Trước đó, các cuộc tấn công vào khu vực này đã buộc nhiều đơn vị sản xuất phải ngừng hoạt động, khiến giá dầu Brent vẫn giữ mức tăng hơn 4% trong cả tuần qua.

Dầu Brent hạ nhiệt mạnh so với hôm 19/3.

Tại thị trường nội địa Mỹ, sản lượng dầu thô tại bang North Dakota dự kiến sẽ tăng trưởng trong thời gian tới. Cơ quan quản lý dầu khí tại đây thông báo các nhà điều hành đang khởi động lại những giếng dầu từng bị tạm dừng.

Việc nới lỏng các hạn chế trong mùa đông cũng giúp hoạt động khai thác tại bang sản xuất dầu lớn thứ ba thế giới này diễn ra thuận lợi hơn. Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng sản lượng vẫn sẽ phụ thuộc vào sự ổn định của giá dầu và kế hoạch ngân sách từ các tập đoàn năng lượng lớn.

Mặc dù có xu hướng giảm trong phiên sáng ngày 30/3, thị trường vẫn ghi nhận sự chênh lệch đáng kể giữa các loại dầu chuẩn. Giá dầu WTI đang được giao dịch với mức chiết khấu lớn nhất so với dầu Brent trong vòng 11 năm qua. Trong khi dầu Brent vẫn đứng ở mức cao do các bất ổn địa chính trị tại Trung Đông, dầu WTI dự kiến sẽ có tuần giảm giá đầu tiên sau chuỗi 5 tuần tăng liên tiếp.