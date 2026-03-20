Cục CSGT hướng dẫn phân biệt xe bán tải là xe con hay xe tải

20-03-2026 - 13:36 PM | Thị trường

Việc xe bán tải được xếp vào loại xe con hay xe tải không phụ thuộc vào hình dáng mà dựa trên các thông số kỹ thuật cụ thể của từng phương tiện.

Những ngày gần đây, mạng xã hội xuất hiện nhiều tranh cãi về việc xe bán tải (pickup) có bị cấm lưu thông vào nội đô Hà Nội vào ban ngày hay không, khiến không ít chủ xe lo ngại phương tiện của mình bị xếp chung với xe tải.

Sự khác biệt trong cách hiểu về phân loại phương tiện và quy định tải trọng được cho là nguyên nhân chính dẫn đến nhầm lẫn.

Ví dụ các mẫu xe bán tải thuộc loại phương tiện ô tô con pickup và ô tô tải pickup. (Ảnh: Cục CSGT)

Để giải đáp khúc mắc, Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) đăng tải thông tin hướng dẫn người dân phân biệt giữa ô tô con pickup và ô tô tải pickup.

Theo Cục CSGT, việc phân loại xe pickup hiện được áp dụng theo Thông tư 53/2024/TT-BGTVT ngày 15/11/2024 của Bộ Giao thông vận tải (nay là Bộ Xây dựng), quy định về phân loại phương tiện giao thông đường bộ và dấu hiệu nhận biết xe cơ giới sử dụng năng lượng sạch, thân thiện môi trường.

Theo đó, xe pickup (cabin đơn hoặc cabin kép) được chia thành hai nhóm:

Nhóm thứ nhất là ô tô con pickup, thuộc loại xe chở người đến 8 chỗ ngồi (không kể chỗ lái), mục 2 phụ lục I Thông tư 53.

Nhóm thứ hai là ô tô tải pickup, thuộc loại xe tải thông dụng, mục 3, 4 phụ lục IV Thông tư 53.

Một chiếc xe bán tải được xếp vào loại xe con hay xe tải dựa trên các thông số kỹ thuật cụ thể của từng phương tiện. (Ảnh: Cục CSGT)

Cơ quan quản lý chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của xe cơ giới đường bộ (Cục Đăng kiểm Việt Nam hoặc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới) căn cứ vào thông số kỹ thuật của từng loại xe cụ thể để xác định, phân loại phương tiện là xe ô tô con pickup hay ô tô tải pickup và được ghi trên Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu hoặc Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường.

Cục CSGT khuyến nghị, để xác định ô tô của mình là xe ô tô con pickup hay ô tô tải Pickup, chủ phương tiện căn cứ vào loại phương tiện, khối lượng toàn bộ được ghi trên Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường để xem loại phương tiện của mình là loại nào.

Quy định phân loại ô tô chở người đến 8 chỗ không kể chỗ người lái xe. (Ảnh: Cục CSGT)

Quy định phân loại ô tô tải thông dụng. (Ảnh: Cục CSGT)

Theo Hoa Vũ

VTC News

