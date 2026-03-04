Vì sao 291 sản phẩm mỹ phẩm bị thu hồi trên toàn quốc?

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa ban hành quyết định thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm, đồng thời đình chỉ lưu hành và thu hồi trên toàn quốc 291 sản phẩm mỹ phẩm có chứa hai chất Cyclotetrasiloxane và Octamethylcyclotetrasiloxane.

Một số sản phẩm Paula’s Choice trong danh mục 291 mỹ phẩm bị thu hồi. Ảnh: Internet

Các sản phẩm bị thu hồi thuộc nhiều nhóm, từ chăm sóc da, trang điểm đến chăm sóc tóc. Danh mục có một số sản phẩm như Paula's Choice Gentle Touch Makeup Remover, Nitipon Physical Sunscreen SPF50 PA+++. Trong đó, nhóm sản phẩm chăm sóc tóc chiếm số lượng lớn, với các tên như Attachment Hair Repair Essence Lotion…

Theo quyết định, cơ quan này thu hồi 291 số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm và yêu cầu đình chỉ lưu hành, thu hồi toàn bộ các lô sản phẩm còn hạn sử dụng thuộc danh mục kèm theo. Kể từ thời điểm quyết định có hiệu lực, các sản phẩm trên không được tiếp tục lưu thông trên thị trường.

Lý do thu hồi nhằm tuân thủ quy định của Hiệp định ASEAN về mỹ phẩm. Việc đình chỉ lưu hành được thực hiện theo kết luận của Hội đồng Mỹ phẩm ASEAN tại kỳ họp lần thứ 42, khi cơ quan này thống nhất đưa hai hoạt chất trên vào danh mục không được phép sử dụng trong mỹ phẩm.

Cyclotetrasiloxane (D4) và Octamethylcyclotetrasiloxane (D5) là các hợp chất thuộc nhóm siloxane, từng được sử dụng trong nhiều sản phẩm chăm sóc cá nhân như kem dưỡng, trang điểm, kem chống nắng, dầu gội, xịt tóc…

Nhờ đặc tính silicone bay hơi, không màu, các chất này giúp sản phẩm có kết cấu mịn, dễ tán và tạo cảm giác khô thoáng khi sử dụng.

Một sản phẩm trong danh mục 291 mỹ phẩm bị thu hồi.

Tuy nhiên, theo đánh giá cập nhật của cơ quan chuyên môn khu vực ASEAN và một số tổ chức quốc tế, D4 và D5 có tính bền vững trong môi trường, khó phân hủy và có thể tích tụ sinh học.

Vì vậy, nhiều khu vực đã rà soát, điều chỉnh quy định, yêu cầu đình chỉ lưu hành hoặc loại bỏ sản phẩm chứa hai hoạt chất này nhằm bảo đảm an toàn cho người tiêu dùng và môi trường.

Cục Quản lý Dược yêu cầu các doanh nghiệp có tên trong danh mục đính kèm khẩn trương gửi thông báo thu hồi tới toàn bộ đơn vị phân phối, cơ sở kinh doanh và sử dụng sản phẩm; tiếp nhận sản phẩm bị trả lại; thực hiện thu hồi, tiêu hủy toàn bộ sản phẩm đúng quy định; đồng thời báo cáo kết quả thu hồi, tiêu hủy về Cục trước ngày 26-3.

Sản phẩm kem chống nắng thuộc danh sách thu hồi. Ảnh: Internet

Sở Y tế các tỉnh, thành phố được yêu cầu thông báo tới các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn ngừng ngay việc buôn bán, sử dụng 291 sản phẩm thuộc diện thu hồi và trả lại cho đơn vị cung ứng; xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân vi phạm và báo cáo kết quả về Cục Quản lý Dược. Sở Y tế phải giám sát việc thu hồi, tiêu hủy và báo cáo kết quả kiểm tra trước ngày 1-4.

Trước đó, một số doanh nghiệp cho biết đã chủ động ngừng kinh doanh sản phẩm trong diện thu hồi từ giữa 2025, đồng thời kiểm tra, rà soát và tiêu hủy toàn bộ hàng tồn kho liên quan.

Danh sách mỹ phẩm thu hồi: