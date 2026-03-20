Ngành đường sắt tiếp tục điều chỉnh giá vé, giá cước từ ngày 21/3

20-03-2026 - 16:33 PM | Thị trường

Sau thông báo giá xăng dầu tăng vào đêm 19/3, ngày 20/3 ngành đường sắt thông báo điều chỉnh 5% giá vé hành khách và 8% giá cước hàng hóa từ 0 giờ ngày 21/3/2026.

Thời gian này, việc điều chỉnh giá vé và giá cước vận chuyển được ngành đường sắt áp dụng linh hoạt theo diễn biến thị trường giá nhiên liệu trong nước khi chi phí nhiên liệu chiếm đến 26% giá cước vận tải đường sắt.

Khi giá xăng dầu tăng, ngày 8/3/2026, giá cước vận tải đường sắt đã thực hiện điều chỉnh 15% đối với hàng hóa và 10% đối với hành khách.

Sau đó, giá xăng dầu có nhịp điều chỉnh giảm, ngày 13/3/2026, ngành đường sắt giảm 3% giá vé hành khách và 4% giá cước hàng hóa.

Theo đánh giá diễn biến căng thẳng, phức tạp của xung đột quân sự tại khu vực Trung Đông đã đẩy giá dầu thô và các sản phẩm xăng, dầu trên thị trường tăng cao, biến động khó lường đang tác động trực tiếp đến chi phí vận tải.

Sáng cùng ngày 20/3, Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã chỉ đạo khẩn về giá cước vận tải trước biến động giá nhiên liệu, yêu cầu theo dõi chặt chẽ tác động giá nhiên liệu (xăng, dầu) đến giá cước vận tải, đặc biệt là giá cước vận chuyển hành khách và hàng hóa thiết yếu; hướng dẫn doanh nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý thực hiện kê khai giá cước theo quy định pháp luật có liên quan, đảm bảo tính đúng, tính đủ.

Các đơn vị đang thực hiện giá dịch vụ theo khung giá do nhà nước ban hành, khuyến khích giảm giá, áp dụng giá sàn đối với các dịch vụ ít hoặc không bị ảnh hưởng bởi tăng giá nhiên liệu xăng, dầu. Đồng thời, tiếp tục theo dõi diễn biến giá nhiên liệu và tác động đến giá dịch vụ vận tải, kịp thời tổng hợp, báo cáo và đề xuất các giải pháp điều hành phù hợp nhằm hạn chế tác động tiêu cực đến hoạt động vận tải và đời sống nhân dân.

Theo P.V

VTV

