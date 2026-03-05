Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Hóa ra đây là lý do thực sự Wuling Mini EV từng biến mất một thời gian trên website ở Việt Nam

05-03-2026 - 19:44 PM | Thị trường

Wuling Mini EV vừa được cập nhật hình ảnh trên website chính thức của hãng với nhiều thay đổi về thông số kỹ thuật và tính năng an toàn sau thời gian dài im hơi lặng tiếng.

Sau thông tin mẫu xe điện Mini EV biến mất trên website hãng, phía Wuling Việt Nam lập tức có động thái. Cụ thể, trên website hãng đã cập nhật hình ảnh mẫu Wuling MiniEV mới, kèm theo dòng chữ "Coming Soon" (Sẽ sớm xuất hiện). Việc cập nhật này cho thấy hãng xe đang chuẩn bị đưa về phiên bản nâng cấp sau một thời gian kinh doanh phiên bản cũ.

Hình ảnh Mini EV mới được cập nhật trên website của Wuling Việt Nam. Ảnh chụp màn hình

Là mẫu xe khai mở phân khúc xe điện cỡ nhỏ tại Việt Nam, Wuling Mini EV từng nhận được nhiều kỳ vọng khi ra mắt. Tuy nhiên, sự xuất hiện của VinFast VF 3 sau đó không lâu đã tạo ra áp lực cạnh tranh lớn, khiến mẫu xe này dần mất đi sự chú ý trên thị trường.

Ở phiên bản mới, Wuling Mini EV có sự thay đổi về ngôn ngữ thiết kế. Ngoại thất của xe tròn trịa hơn thay vì kiểu dáng vuông vức của bản tiền nhiệm. Những điểm mới bao gồm cụm đèn LED định vị ban ngày và đèn hậu LED dạng 3D. Kích thước của xe được cải thiện với thông số dài x rộng x cao lần lượt là 3.256 x 1.510 x 1.578 (mm), chiều dài cơ sở đạt 2.190 mm. So với thế hệ cũ, mẫu xe mới dài hơn 192 mm và trục cơ sở tăng thêm 180 mm, giúp thay đổi không gian nội thất.

Thiết kế mới tròn trịa và mềm mại hơn, thay thế kiểu dáng vuông vức của bản cũ. Ảnh: CarNewsChina

Về thông số kỹ thuật, mẫu xe mới sử dụng mô-tơ điện cho công suất 40 mã lực. Xe trang bị bộ pin dung lượng 16,2 kWh, cung cấp tầm hoạt động tối đa khoảng 205 km cho một lần sạc đầy (theo chuẩn CLTC). Đây là mức thông số cao hơn so với các phiên bản tiêu chuẩn đang lưu hành.

Khoang nội thất cũng có các thay đổi về trang bị. Xe dự kiến có màn hình giải trí trung tâm 8 inch hỗ trợ kết nối điện thoại thông minh và đồng hồ kỹ thuật số 7 inch sau vô-lăng. Các tính năng an toàn bổ sung bao gồm túi khí đôi, camera lùi và hệ thống cân bằng điện tử (ESC).

Khoang cabin được bổ sung màn hình giải trí 8 inch hỗ trợ kết nối điện thoại thông minh. Ảnh: CarNewsChina

Tại Việt Nam, Wuling Mini EV phiên bản mới sẽ cạnh tranh trong phân khúc xe điện mini. Dù có những thay đổi về thông số và thiết kế, mẫu xe này vẫn đối mặt với thách thức về hệ thống trạm sạc công cộng. Mức giá chính thức hiện chưa được công bố, nhưng các nâng cấp về kích thước và trang bị sẽ là yếu tố ảnh hưởng đến giá bán khi xe ra mắt.

Theo Bảo Lâm

Đời sống và Pháp luật

