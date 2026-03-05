Mua xe Mitsubishi tháng này đỡ tới gần 80 triệu đồng phí lăn bánh: Triton khuyến mãi khủng nhất, Xpander bản mới vừa ra không có ngoại lệ

Trong tháng 3/2026, Mitsubishi tiếp tục khuyến mãi trên diện rộng, áp dụng cho phần lớn danh mục sản phẩm ô tô tại Việt Nam, với nhiều hình thức hỗ trợ chi phí lăn bánh. Toàn bộ các dòng xe từ SUV/crossover, MPV đến sedan và bán tải đều được điều chỉnh giá gián tiếp thông qua các gói hỗ trợ lệ phí trước bạ, quà tặng và phiếu nhiên liệu.

Đáng chú ý nhất trong danh sách khuyến mãi xe Mitsubishi tháng này là Triton với giá trị hỗ trợ quy đổi tới 76 triệu đồng, nhiều nhất trong dải sản phẩm. Cụ thể, phiên bản cao cấp nhất 4WD AT Athlete VIN 2025 được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ trị giá 56 triệu đồng cùng phiếu nhiên liệu 20 triệu đồng. Xe sản xuất năm 2026 được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ. Các bản khác như 2WD AT Premium và 2WD AT GLX VIN 2026 đều được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ, tương đương 40-46 triệu đồng, kèm phiếu nhiên liệu trị giá 10 triệu đồng.

Triton có giá trị khuyến mãi cao nhất. Ảnh: Đại lý

Bên cạnh đó, Xpander cũng là tâm điểm trong đợt khuyến mãi này khi Xpander bản MT 2026 vừa ra mắt cũng nhận mức hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ, tương đương 57 triệu đồng. Bản này được chuyển từ lắp ráp sang nhập Indonesia, thay đổi một chút ở ngoại hình, dài hơn, gầm cao hơn, nội thất hiện đại hơn với màn hình 7 inch sau vô-lăng và màn hình cảm ứng hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto.

Với Xpander, bản AT sản xuất 2026 cũng được hưởng 100% lệ phí trước bạ trị giá khoảng 60 triệu đồng, đi kèm phiếu nhiên liệu 15 triệu đồng, đưa tổng mức hỗ trợ lên tới 75 triệu đồng. Đối với các phiên bản cao cấp hơn như Xpander Premium và Xpander Cross sản xuất năm 2026, mức hỗ trợ tương đương 50% lệ phí trước bạ (khoảng 33-35 triệu đồng) cùng phiếu nhiên liệu trị giá 20 triệu đồng.

Các bản mới 2026 của Xpander đều được tặng 50-100% trước bạ. Ảnh: Đại lý

Một mẫu xe nữa cũng được hỗ trợ 100% phí trước bạ là Attrage. Cả hai phiên bản CVT Premium và MT đều được tặng hoàn toàn phí trước bạ, tương đương giá trị lần lượt là 49 triệu đồng và 38 triệu đồng. Bên cạnh phiếu nhiên liệu trị giá 8 triệu đồng dùng chung cho cả hai bản, khách hàng mua bản CVT Premium sẽ nhận thêm ăng-ten vây cá trị giá 1,5 triệu đồng, trong khi bản MT đi kèm camera lùi trị giá 2,5 triệu đồng.

Destinator - mẫu SUV mới nhất của Mitsubishi tại Việt Nam - tiếp tục có khuyến mãi tháng 3 này. Hãng áp dụng gói hỗ trợ tài chính trị giá 35 triệu đồng cho cả hai phiên bản Ultimate và Premium. Khách hàng khi mua dòng xe này còn nhận được bộ chữ trang trí “Destinator” chính hãng trị giá 2 triệu đồng.

Destinator duy trì khuyến mãi như tháng trước. Ảnh: Đại lý

Ở phân khúc dưới, Xforce có sự phân hóa khuyến mãi dựa trên từng phiên bản và năm sản xuất. Bản Ultimate 2026 (bao gồm cả 1 tone màu và 2 tone màu) cùng bản GLX 2026 đều nhận hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ, trị giá 30-35 triệu đồng, kết hợp phiếu nhiên liệu 15-20 triệu đồng. Riêng phiên bản Xforce Premium VIN 2025 nhận mức hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ (khoảng 34 triệu đồng) cùng phiếu nhiên liệu có giá trị 21 triệu đồng.

Có thể thấy, bước sang năm mới Bính Ngọ, Mitsubishi vẫn tiếp tục duy trì chiến lược khuyến mãi trên diện rộng và tập trung mạnh vào hỗ trợ lệ phí trước bạ tương tự những gì hãng đã làm hiệu quả trong năm vừa qua. Chiến lược này từng phần nào giúp các mẫu xe chủ lực của hãng như Xpander và Xforce duy trì đà tăng trưởng và đạt doanh số đứng top phân khúc ngay cả trong những giai đoạn thị trường ảm đạm.