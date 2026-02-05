Xe Mitsubishi vừa xuất xưởng năm nay đã giảm giá lăn bánh, Destinator thực tế rẻ hơn Territory

Chỉ còn khoảng hơn một tuần nữa là tới Tết. Trong khoảng thời gian này, người tiêu dùng trong nước vẫn có thể mua được những chiếc xe Mitsubishi với giá thực tế thấp hơn so với niêm yết. Theo đó, trong tháng 2/2026, hãng xe Nhật đã đưa ra nhiều chính sách khuyến mãi cho tất cả các mẫu xe đang phân phối trên thị trường, trong đó bao gồm cả xe mới xuất xưởng năm 2026. Có những mẫu được hỗ trợ tới 100% trước bạ, hoặc một phần trước bạ cộng quà tặng có giá trị lớn.

Mẫu xe Mitsubishi đang nhận được sự quan tâm lớn hiện nay là Destinator. Vừa ra mắt và mở bán từ tháng 12/2025, mẫu xe này đã nhanh chóng “cháy hàng” với 2.377 xe giao trong tháng đầu. Mặc dù vậy, Mitsubishi vẫn đưa ra khuyến mãi cho mẫu xe này với hỗ trợ tài chính 35 triệu đồng. Sau khi trừ khuyến mãi, giá bán thực tế của Destinator còn 745-820 triệu đồng. Người mua còn được tặng bộ chữ Destinator trị giá 2 triệu đồng.

Destinator vẫn đang là tâm điểm chú ý của Mitsubishi. Ảnh: Đại lý

Tuy mức khuyến mãi này không nhiều bằng thời điểm đầu tiên mở bán, giá bán thực tế của Destinator vẫn khá hấp dẫn so với các đối thủ. Ví dụ, Ford Territory có giá niêm yết từ 762 triệu đồng, không có khuyến mãi chính hãng. Hay Kia Sportage có giá niêm yết từ 819 triệu đồng và cũng không được nhà phân phối khuyến mãi, giảm giá. So với các đối thủ này, Destinator có lợi thế hơn nhờ không gian 7 chỗ ngồi rộng rãi với trục cơ sở đạt 2.815 mm tương đương xe phân khúc cao hơn.

Đối với dòng xe chủ lực doanh số là Xpander, Mitsubishi triển khai các mức khuyến mãi linh hoạt tùy theo phiên bản và năm sản xuất. Phiên bản Xpander AT sản xuất 2026 nhận hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ, tương đương khoảng 60 triệu đồng. Trong khi đó, các bản AT Premium và Xpander Cross nhận mức hỗ trợ 50% trước bạ, nhưng kèm phiếu nhiên liệu 20 triệu đồng.

Mẫu xe bán chạy thứ hai của thương hiệu Nhật tại Việt Nam là Xforce cũng được hỗ trợ trước bạ, nhưng chỉ dừng lại ở mức 50% cho tất cả phiên bản. Tuy nhiên, quà tặng kèm còn có phiếu đổ xăng trị giá 10-21 triệu đồng tùy bản. Trong khi các bản khác có năm sản xuất 2026 thì riêng bản Premium còn xe sản xuất năm 2025. Tổng giá trị khuyến mãi lớn nhất với mẫu xe này là 55 triệu đồng.

Dù đã bán chạy, Xpander và Xforce vẫn được duy trì khuyến mãi tháng Tết. Ảnh: Đại lý

Riêng Attrage và Triton là hai mẫu xe Mitsubishi đều được hỗ trợ 100% trước bạ cho tất cả các bản. Với Attrage đều có năm sản xuất 2025, quà tặng thêm còn có phiếu nhiên liệu 8 triệu đồng cùng phụ kiện là camera lùi hay ăng ten vây cá tùy phiên bản. Trong khi đó, Triton có thêm phiêu nhiên liệu 10-20 triệu đồng tùy phiên bản. Riêng bản Athlete cao cấp nhất sản xuất năm 2025, còn các bản khác đều có số VIN 2026.

Mua Triton thời điểm này đỡ được chi phí lăn bánh. Ảnh: Đại lý

Như vậy, ngay cả trong tháng có đợt nghỉ Tết, Mitsubishi vẫn duy trì khuyến mãi liên tục với mức hỗ trợ gần tương đương tháng trước. Một phần nhờ việc giữ khuyến mãi ổn định qua các tháng, doanh số các mẫu xe chủ lực của Mitsubishi gồm Xpander và Xforce vẫn luôn đạt mức cao, xếp hàng top trên thị trường và trong phân khúc năm 2025. Điều này sẽ còn thấy được trên mẫu mới là Destinator nếu xe đảm bảo được nguồn cung.