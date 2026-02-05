Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Xe Mitsubishi vừa xuất xưởng năm nay đã giảm giá lăn bánh, Destinator thực tế rẻ hơn Territory

05-02-2026 - 21:04 PM | Thị trường

Trong tháng 2 này, Mitsubishi vẫn tiếp tục đưa ra chương trình khuyến mãi cho toàn bộ dải sản phẩm, song có khác biệt so với tháng đầu năm.

Chỉ còn khoảng hơn một tuần nữa là tới Tết. Trong khoảng thời gian này, người tiêu dùng trong nước vẫn có thể mua được những chiếc xe Mitsubishi với giá thực tế thấp hơn so với niêm yết. Theo đó, trong tháng 2/2026, hãng xe Nhật đã đưa ra nhiều chính sách khuyến mãi cho tất cả các mẫu xe đang phân phối trên thị trường, trong đó bao gồm cả xe mới xuất xưởng năm 2026. Có những mẫu được hỗ trợ tới 100% trước bạ, hoặc một phần trước bạ cộng quà tặng có giá trị lớn.

Mẫu xe Mitsubishi đang nhận được sự quan tâm lớn hiện nay là Destinator. Vừa ra mắt và mở bán từ tháng 12/2025, mẫu xe này đã nhanh chóng “cháy hàng” với 2.377 xe giao trong tháng đầu. Mặc dù vậy, Mitsubishi vẫn đưa ra khuyến mãi cho mẫu xe này với hỗ trợ tài chính 35 triệu đồng. Sau khi trừ khuyến mãi, giá bán thực tế của Destinator còn 745-820 triệu đồng. Người mua còn được tặng bộ chữ Destinator trị giá 2 triệu đồng.

Xe Mitsubishi vừa xuất xưởng năm nay đã giảm giá lăn bánh, Destinator thực tế rẻ hơn Territory- Ảnh 1.

Destinator vẫn đang là tâm điểm chú ý của Mitsubishi. Ảnh: Đại lý

Tuy mức khuyến mãi này không nhiều bằng thời điểm đầu tiên mở bán, giá bán thực tế của Destinator vẫn khá hấp dẫn so với các đối thủ. Ví dụ, Ford Territory có giá niêm yết từ 762 triệu đồng, không có khuyến mãi chính hãng. Hay Kia Sportage có giá niêm yết từ 819 triệu đồng và cũng không được nhà phân phối khuyến mãi, giảm giá. So với các đối thủ này, Destinator có lợi thế hơn nhờ không gian 7 chỗ ngồi rộng rãi với trục cơ sở đạt 2.815 mm tương đương xe phân khúc cao hơn.

Đối với dòng xe chủ lực doanh số là Xpander, Mitsubishi triển khai các mức khuyến mãi linh hoạt tùy theo phiên bản và năm sản xuất. Phiên bản Xpander AT sản xuất 2026 nhận hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ, tương đương khoảng 60 triệu đồng. Trong khi đó, các bản AT Premium và Xpander Cross nhận mức hỗ trợ 50% trước bạ, nhưng kèm phiếu nhiên liệu 20 triệu đồng.

Mẫu xe bán chạy thứ hai của thương hiệu Nhật tại Việt Nam là Xforce cũng được hỗ trợ trước bạ, nhưng chỉ dừng lại ở mức 50% cho tất cả phiên bản. Tuy nhiên, quà tặng kèm còn có phiếu đổ xăng trị giá 10-21 triệu đồng tùy bản. Trong khi các bản khác có năm sản xuất 2026 thì riêng bản Premium còn xe sản xuất năm 2025. Tổng giá trị khuyến mãi lớn nhất với mẫu xe này là 55 triệu đồng.

Xe Mitsubishi vừa xuất xưởng năm nay đã giảm giá lăn bánh, Destinator thực tế rẻ hơn Territory- Ảnh 2.

Xe Mitsubishi vừa xuất xưởng năm nay đã giảm giá lăn bánh, Destinator thực tế rẻ hơn Territory- Ảnh 3.

Dù đã bán chạy, Xpander và Xforce vẫn được duy trì khuyến mãi tháng Tết. Ảnh: Đại lý

Riêng Attrage và Triton là hai mẫu xe Mitsubishi đều được hỗ trợ 100% trước bạ cho tất cả các bản. Với Attrage đều có năm sản xuất 2025, quà tặng thêm còn có phiếu nhiên liệu 8 triệu đồng cùng phụ kiện là camera lùi hay ăng ten vây cá tùy phiên bản. Trong khi đó, Triton có thêm phiêu nhiên liệu 10-20 triệu đồng tùy phiên bản. Riêng bản Athlete cao cấp nhất sản xuất năm 2025, còn các bản khác đều có số VIN 2026.

Xe Mitsubishi vừa xuất xưởng năm nay đã giảm giá lăn bánh, Destinator thực tế rẻ hơn Territory- Ảnh 4.

Mua Triton thời điểm này đỡ được chi phí lăn bánh. Ảnh: Đại lý

Như vậy, ngay cả trong tháng có đợt nghỉ Tết, Mitsubishi vẫn duy trì khuyến mãi liên tục với mức hỗ trợ gần tương đương tháng trước. Một phần nhờ việc giữ khuyến mãi ổn định qua các tháng, doanh số các mẫu xe chủ lực của Mitsubishi gồm Xpander và Xforce vẫn luôn đạt mức cao, xếp hàng top trên thị trường và trong phân khúc năm 2025. Điều này sẽ còn thấy được trên mẫu mới là Destinator nếu xe đảm bảo được nguồn cung.

Theo Đức Khôi

Đời sống và Pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Báo cáo của Việt Nam gây chú ý tại Hội nghị quốc tế: Sau 40.000 km, xe xăng có mức độ hỏng hóc cao hơn xe điện

Báo cáo của Việt Nam gây chú ý tại Hội nghị quốc tế: Sau 40.000 km, xe xăng có mức độ hỏng hóc cao hơn xe điện Nổi bật

95% dự án AI thất bại thảm hại, CEO Jensen Huang lên tiếng: Sếp nào đòi lãi sớm thì nên đi trị liệu tâm lý ngay

95% dự án AI thất bại thảm hại, CEO Jensen Huang lên tiếng: Sếp nào đòi lãi sớm thì nên đi trị liệu tâm lý ngay Nổi bật

Omoda C5 hybrid bất ngờ lộ diện tại Việt Nam, bán ra tháng 4, tham vọng ‘ngồi chung mâm’ Corolla Cross và HR-V

Omoda C5 hybrid bất ngờ lộ diện tại Việt Nam, bán ra tháng 4, tham vọng ‘ngồi chung mâm’ Corolla Cross và HR-V

21:02 , 05/02/2026
Giật mình hơn 60.000 lít giấm giả pha từ axit công nghiệp với nước lã: Sức khỏe người tiêu dùng bị đe dọa thế nào?

Giật mình hơn 60.000 lít giấm giả pha từ axit công nghiệp với nước lã: Sức khỏe người tiêu dùng bị đe dọa thế nào?

20:39 , 05/02/2026
Bất ngờ về người vừa trúng Vietlott hơn 257 tỷ đồng

Bất ngờ về người vừa trúng Vietlott hơn 257 tỷ đồng

20:33 , 05/02/2026
Sữa Ông Thọ chia thành vị cay - không cay: Nghe cách dân mạng phân biệt mà nhà sản xuất cũng nhức đầu

Sữa Ông Thọ chia thành vị cay - không cay: Nghe cách dân mạng phân biệt mà nhà sản xuất cũng nhức đầu

20:05 , 05/02/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên