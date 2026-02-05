Omoda C5 hybrid bất ngờ lộ diện tại Việt Nam, bán ra tháng 4, tham vọng ‘ngồi chung mâm’ Corolla Cross và HR-V

Trong một sự kiện làm việc với giới truyền thông trong nước, Omoda & Jaecoo Việt Nam đã bất ngờ giới thiệu phiên bản Omoda C5 hybrid, đánh dấu bước đi tiếp theo của thương hiệu này trong phân khúc xe gầm cao sử dụng công nghệ lai xăng – điện tại Việt Nam. Theo kế hoạch được chia sẻ, phiên bản hybrid của Omoda C5 dự kiến sẽ được mở bán vào tháng 4/2026.

Omoda C5 Hybrid ra mắt trong sự kiện làm việc với giới báo chí tại Việt Nam. Ảnh: Hoàng Dũng

So với Omoda C5 bản xăng đang phân phối trên thị trường, biến thể hybrid được hãng nhấn mạnh vào các nâng cấp về trang bị và cấu hình khung gầm. Một số điểm đáng chú ý có thể kể đến như giữ nguyên hệ thống âm thanh 8 loa Sony, kính cách âm hai lớp cho hàng ghế trước, cùng gói hỗ trợ lái ADAS. Đáng chú ý hơn, Omoda C5 hybrid được trang bị hệ thống treo sau đa liên kết, trong khi các phiên bản C5 và E5 hiện tại chỉ sử dụng treo dầm xoắn.

Phiên bản hybrid được bổ sung nhiều trang bị so với C5 bản xăng. Ảnh: Hoàng Dũng

Diện mạo của phiên bản C5 hybrid cũng có phần thay đổi với lưới tản nhiệt đi kèm mắt lưới hình quả trám sơn cùng màu thân xe. Nẹp mạ chrome trên lưới tản nhiệt đã biến mất, thay bằng ốp màu đen bóng mới, tích hợp dòng chữ "Omoda". Ngoài ra, xe còn được trang bị thêm bộ mâm mới phối 2 tông màu.

Mẫu xe được định vị ở nhóm B+, hướng tới Corolla Cross và HR-V. Ảnh: Omoda & Jaecoo

Theo đại diện hãng, việc bổ sung những trang bị này nhằm giúp Omoda C5 HEV có vị thế cao hơn so với mặt bằng chung của phân khúc SUV hạng B. Omoda định vị mẫu xe này ở nhóm B+, hướng tới cạnh tranh trực tiếp với các mẫu crossover cỡ nhỏ tiệm cận hạng C như Toyota Corolla Cross hay Honda HR-V, thay vì chỉ so kè với những đối thủ thuần B truyền thống.

Về kích thước, C5 HEV có số đo dài x rộng x cao lần lượt là 4.447 x 1.824 x 1.588 mm, tương đương các mẫu crossover cỡ nhỏ đang bán tại Việt Nam. Xe sử dụng động cơ xăng 1.5L tăng áp, kết hợp hệ thống hybrid, tuy nhiên các thông số chi tiết về công suất, mô-men xoắn cũng như cấu hình mô-tơ điện và pin hiện vẫn chưa được Omoda & Jaecoo Việt Nam công bố chính thức.

Phần đuôi xe không có sự thay đổi. Ảnh: Hoàng Dũng

Theo thông tin tham khảo từ thị trường quốc tế, phiên bản hybrid của Omoda C5 hybrid sử dụng máy xăng 4 xy-lanh, tăng áp, dung tích 1.5L, kết hợp mô tơ điện tạo ra công suất tối đa 201 mã lực và 310 Nm. Hãng cũng cho biết, Omoda C5 hybrid có thể chạy 930 km chỉ với 1 bình xăng.

Mẫu SUV này nhắm tới khách hàng tìm kiếm xe gầm cao tiết kiệm nhiên liệu hơn. Ảnh: Omoda & Jaecoo

Việc giới thiệu sớm Omoda C5 hybrid cho thấy Omoda & Jaecoo đang từng bước mở rộng dải sản phẩm điện hóa tại Việt Nam, trong bối cảnh phân khúc SUV cỡ nhỏ và cỡ trung ngày càng có thêm nhiều lựa chọn sử dụng công nghệ hybrid.