Bất ngờ về người vừa trúng Vietlott hơn 257 tỷ đồng

05-02-2026 - 20:33 PM | Thị trường

Anh N.V.N. sinh sống, kinh doanh tại TPHCM vừa trúng giải Vietlott trị giá hơn 257 tỷ đồng - lớn thứ 3 trong lịch sử xổ số tại Việt Nam.

Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) cho biết, vừa trao giải Jackpot 1 xổ số tự chọn Power 6/55 kỳ quay số mở thưởng số 01297 đến anh N.V.N. Đây là người chơi may mắn trúng giải thưởng xổ số có giá trị lớn thứ tư từ trước đến nay của Vietlott nói riêng và tại Việt Nam nói chung.

Anh N.V.N. sinh sống và kinh doanh tại TPHCM. Theo chia sẻ của anh N., anh thường xuyên chơi các sản phẩm xổ số, có thói quen mua vé khá đặc biệt, mua vé tại nhiều điểm khác nhau.

Anh N.V.N. trúng giải Vietlott trị giá hơn 257 tỷ đồng

Anh N. cho biết: “Hôm đó, tôi mua vé tại 10 điểm khác nhau. Khi trúng thưởng tôi cũng chưa biết được điểm nào là điểm bán vé trúng, đến hôm nay nghe công bố thì mới biết. Tôi thường để vé tại chỗ làm và sáng hôm sau mới đến kiểm tra vé. Tối đó khi nghe kết quả quay số thì cũng thấy hơi nóng ruột hơn ngày thường nên sáng đến chỗ làm là dò vé luôn”.

Ngay khi biết trúng giải, anh N. đã gọi điện thông báo cho vợ. Vợ chồng anh đã thống nhất sử dụng phần lớn số tiền cho các hoạt động an sinh xã hội.

Theo quy định, anh N.V.N. có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân tại nơi phát hành vé là TPHCM, với tổng giá trị hơn 25,7 tỷ đồng (10% phần giá trị vượt trên 10 triệu đồng) và được khấu trừ ngay khi nhận thưởng.

Trước đó, Vietlott từng ghi nhận ba giải Jackpot 1 của Power 6/55 có giá trị vượt mốc 300 tỷ đồng, lần lượt ở mức hơn 344 tỷ đồng, hơn 314 tỷ đồng và hơn 303 tỷ đồng.

Theo Việt Linh

Tiền Phong

