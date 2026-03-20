Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bộ trưởng Qatar: 17% công suất LNG của Qatar bị tê liệt trong 5 năm sau cuộc tấn công từ Iran

20-03-2026 - 17:37 PM | Thị trường

2 trong số 14 dây chuyền sản xuất LNG của Qatar đã bị hư hại trong cuộc tấn công bằng tên lửa của Iran.

Các cuộc tấn công của Iran đã làm tê liệt 17% công suất xuất khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Qatar, gây thiệt hại ước tính 20 tỷ đô la doanh thu hàng năm và đe dọa nguồn cung cho châu Âu và châu Á, Giám đốc điều hành QatarEnergy, kiêm Bộ trưởng Năng lượng của Qatar nói với Reuters hôm 20/3.

Ông Saad al-Kaabi cho biết 2 trong số 14 dây chuyền sản xuất LNG của Qatar và một trong hai cơ sở chuyển đổi khí thành chất lỏng (GTL) đã bị hư hại trong các cuộc tấn công chưa từng có này. Ông cho biết việc sửa chữa sẽ làm gián đoạn sản lượng 12,8 triệu tấn LNG mỗi năm trong vòng 3-5 năm.

Ông Kaabi cho biết, công ty năng lượng quốc doanh QatarEnergy sẽ phải tuyên bố trường hợp bất khả kháng đối với các hợp đồng dài hạn lên đến 5 năm về nguồn cung cấp khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) cho Ý, Bỉ, Hàn Quốc và Trung Quốc do hai dây chuyền sản xuất bị hư hại.

"Đây là những hợp đồng dài hạn mà chúng tôi phải tuyên bố trường hợp bất khả kháng. Chúng tôi đã tuyên bố rồi, nhưng đó là thời hạn ngắn hơn" ông nói.

QatarEnergy đã tuyên bố trường hợp bất khả kháng đối với toàn bộ sản lượng LNG của mình, sau các cuộc tấn công trước đó vào trung tâm sản xuất Ras Laffan. "Để sản xuất được khởi động lại, trước hết chúng ta cần chấm dứt các cuộc xung đột," ông nói.

Tập đoàn dầu khí lớn của Mỹ ExxonMobil là đối tác trong các cơ sở LNG bị hư hại, trong khi Shell là đối tác trong cơ sở GTL bị hư hại. Ông Kaabi cho biết, ExxonMobil nắm giữ 34% cổ phần trong dây chuyền LNG S4 và 30% cổ phần trong dây chuyền S6.

Dây chuyền S4 ảnh hưởng đến nguồn cung cho Edison của Ý và EDFT ở Bỉ, trong khi dây chuyền S6 ảnh hưởng đến KOGAS của Hàn Quốc, EDFT và Shell ở Trung Quốc.

Hậu quả thậm chí lan rộng ra ngoài lĩnh vực LNG. Xuất khẩu condensate của Qatar sẽ giảm khoảng 24%, trong khi khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) sẽ giảm 13%. Sản lượng heli sẽ giảm 14%, và naphtha và lưu huỳnh sẽ giảm 6%.

Những tổn thất đó gây ra những hệ lụy từ việc sử dụng khí hóa lỏng (LPG) trong các nhà hàng ở Ấn Độ đến các nhà sản xuất chip của Hàn Quốc sử dụng khí heli.

Ông Kaabi cho biết, các tổ máy bị hư hại có giá xây dựng khoảng 26 tỷ đô la. Hiện tại, dự án mở rộng mỏ dầu North Field khổng lồ của Qatar đang bị đình trệ, và có thể bị trì hoãn hơn một năm.

"Nếu Israel tấn công Iran, đó là vấn đề giữa Iran và Israel. Nó không liên quan gì đến chúng tôi và khu vực", ông nói. "Vì vậy, tôi muốn nói rằng tất cả mọi người trên thế giới, dù là Israel, Mỹ hay bất kỳ quốc gia nào khác, đều nên tránh xa các cơ sở dầu khí".

Đức Nam

Nhịp sống thị trường

Qatar, LNG
Qatar, LNG

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên