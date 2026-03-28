Honda Scoopy Cinnamoroll 2026 gây sốt với thiết kế “cute lạc lối”, bản giới hạn 2.000 chiếc khiến giới trẻ săn lùng

Honda tiếp tục cho thấy sự linh hoạt trong chiến lược sản phẩm khi bắt tay cùng Sanrio để ra mắt phiên bản Scoopy Cinnamoroll Limited Edition. Đây là mẫu xe mang đậm tính biểu tượng với ý tưởng: “The ICONIC Softness”, tập trung hoàn toàn vào yếu tố thẩm mỹ, cảm xúc và phong cách sống, thay vì chạy đua thông số kỹ thuật.

Honda Scoopy x Cinnamoroll Limited Edition 2026 là phiên bản giới hạn vừa được ra mắt tại triển lãm Motor Show 2026 ở Thái Lan. Đây là sản phẩm hợp tác giữa Honda và Sanrio, mang phong cách thiết kế đặc trưng của nhân vật Cinnamoroll với số lượng sản xuất giới hạn chỉ 2.000 chiếc trên toàn cầu.

Ngay từ cái nhìn đầu tiên, Scoopy Cinnamoroll đã tạo được ấn tượng mạnh nhờ tông màu xanh trắng đặc trưng của nhân vật hoạt hình nổi tiếng. Những chi tiết đồ họa được chăm chút kỹ lưỡng, từ thân xe, logo đến các điểm nhấn nhỏ đều mang hình ảnh chú chó tai dài Cinnamoroll, tạo nên tổng thể đồng bộ và dễ nhận diện.

Điểm đặc biệt của phiên bản này không chỉ nằm ở ngoại hình mà còn ở tính giới hạn. Theo công bố, Honda chỉ sản xuất đúng 2.000 chiếc trên toàn cầu, mỗi xe đều có số thứ tự riêng từ 0001 đến 2000. Điều này khiến Scoopy Cinnamoroll không đơn thuần là phương tiện di chuyển mà còn trở thành một món đồ sưu tầm đúng nghĩa.

Xe sử dụng tông màu trắng và xanh pastel chủ đạo, đi kèm bộ tem họa tiết Cinnamoroll dễ thương ở hai bên thân xe và mặt nạ trước.

Không dừng lại ở đó, Honda còn nâng tầm trải nghiệm bằng việc cung cấp một bộ quà tặng đi kèm được thiết kế riêng. Từ chìa khóa smart key có case chủ đề, mũ bảo hiểm, khung biển số cho đến thảm sàn, tất cả đều được đồng bộ hóa theo phong cách Cinnamoroll. Đây là yếu tố hiếm thấy trong phân khúc xe tay ga phổ thông, giúp tăng giá trị cảm xúc cho người sở hữu.

Về mặt vận hành, Scoopy Cinnamoroll vẫn giữ nguyên nền tảng kỹ thuật của dòng Scoopy mới nhất. Xe sử dụng động cơ eSP dung tích khoảng 110cc, kết hợp hệ thống phun xăng điện tử PGM-FI, mang lại khả năng vận hành êm ái và tiết kiệm nhiên liệu. Đây là cấu hình quen thuộc, phù hợp với nhu cầu di chuyển trong đô thị đông đúc.

Các trang bị tiện ích cũng ở mức đủ dùng, bao gồm hệ thống smart key, cổng sạc USB-C, cốp chứa đồ rộng và hộc để đồ phía trước. Dù không quá nổi bật về công nghệ, nhưng những tiện ích này vẫn đảm bảo đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng hàng ngày của người dùng trẻ.

Điểm đáng chú ý là mức giá của Scoopy Cinnamoroll tại Thái Lan được đánh giá là khá “mềm” so với tính chất giới hạn của sản phẩm. Với giá đề xuất 59.800 baht, tương đương khoảng 47,8 triệu đồng, mẫu xe này dễ dàng tiếp cận với nhóm khách hàng trẻ, đặc biệt là những người yêu thích phong cách dễ thương hoặc là fan của Cinnamoroll.

Tuy nhiên, khi nhìn về thị trường Việt Nam, câu chuyện lại trở nên thú vị hơn. Hiện tại, Honda Scoopy không được phân phối chính hãng tại Việt Nam, mà chủ yếu được nhập khẩu thông qua các đại lý tư nhân. Điều này đồng nghĩa với việc nếu Scoopy Cinnamoroll được đưa về nước, giá bán chắc chắn sẽ cao hơn đáng kể so với mức niêm yết tại Thái Lan.

Thực tế cho thấy, các phiên bản Scoopy nhập khẩu trước đây thường có giá dao động từ khoảng trên dưới 40 triệu đồng, tùy thời điểm và cấu hình. Với yếu tố giới hạn cùng bộ phụ kiện đi kèm, Scoopy Cinnamoroll hoàn toàn có thể chạm ngưỡng giá cao hơn, trở thành một sản phẩm mang tính “chơi xe” và sưu tầm nhiều hơn là sử dụng phổ thông.

Trong phân khúc xe tay ga phổ thông tại Việt Nam, Scoopy sẽ phải cạnh tranh với những cái tên quen thuộc như Honda Vision hay Yamaha Janus, vốn có lợi thế về giá bán và hệ thống phân phối chính hãng. Tuy nhiên, điểm khác biệt của Scoopy nằm ở thiết kế retro kết hợp yếu tố thời trang, điều mà các mẫu xe phổ thông khó có thể thay thế.

Nếu được nhập về Việt Nam, Scoopy Cinnamoroll nhiều khả năng sẽ không cạnh tranh trực tiếp về doanh số mà hướng đến một nhóm khách hàng rất cụ thể. Đó là những người yêu thích sự độc đáo, cá tính hoặc có niềm đam mê với các sản phẩm mang tính sưu tầm. Trong bối cảnh người trẻ ngày càng quan tâm đến phong cách sống và cá nhân hóa, một mẫu xe như Scoopy Cinnamoroll hoàn toàn có cơ hội tạo nên làn sóng riêng.

Có thể thấy, Honda đang thử nghiệm một hướng đi khác biệt khi biến một chiếc xe tay ga phổ thông thành một sản phẩm mang đậm dấu ấn văn hóa và cảm xúc. Scoopy Cinnamoroll không phải là mẫu xe mạnh nhất hay hiện đại nhất, nhưng lại là một trong những chiếc xe “đáng yêu” nhất năm 2026.

Với số lượng giới hạn, thiết kế nổi bật và mức giá dễ tiếp cận tại thị trường gốc, Scoopy Cinnamoroll hội tụ đầy đủ yếu tố để trở thành một hiện tượng. Và nếu xuất hiện tại Việt Nam trong thời gian tới, mẫu xe này gần như chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng, đặc biệt là giới trẻ và những người yêu thích sự khác biệt.



