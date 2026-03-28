Khoan thẳng đứng xuống lòng đất, phát hiện 80 triệu ounce vàng bạc và 12 triệu tấn đồng

Ngành khai khoáng của Argentina đang thu hút sự chú ý của giới quan sát quốc tế sau khi một mỏ quặng quy mô lớn, chứa trữ lượng kim loại quý và kim loại công nghiệp đáng kể, được phát hiện tại khu vực dãy Andes.

Theo thông tin từ liên doanh khai thác, mỏ này ước tính chứa hơn 80 triệu ounce vàng và bạc, cùng khoảng 12 triệu tấn đồng. Phát hiện được xem là một trong những mỏ có quy mô lớn nhất trong khu vực, mở ra kỳ vọng mới cho ngành khai khoáng Argentina – vốn trước đây chủ yếu được biết đến với vai trò là quốc gia xuất khẩu nông sản.

Dự án do liên doanh Vicuña vận hành, với sự tham gia của hai tập đoàn khai khoáng lớn là BHP và Lundin Mining. Ông Jack Lundin cho biết việc phát hiện nguồn tài nguyên quy mô lớn này có thể tạo ra bước ngoặt đối với ngành khai thác kim loại tại Nam Mỹ, đặc biệt trong bối cảnh nhu cầu toàn cầu đối với đồng, vàng và bạc đang gia tăng.

Giới phân tích nhận định, trữ lượng mới có thể mang lại nguồn thu đáng kể cho Argentina, đồng thời thúc đẩy tăng trưởng kinh tế thông qua tạo việc làm, mở rộng thương mại và phát triển hạ tầng. Một số ý kiến cũng kỳ vọng nguồn thu từ khai thác sẽ được tái đầu tư vào các lĩnh vực thiết yếu như giáo dục, y tế và giao thông tại các khu vực còn nhiều khó khăn.

Vàng là kim loại quý, không chỉ sử dụng trong trang sức, đồ trang trí và hệ thống tiền tệ mà còn là vật liệu quan trọng trong sản xuất máy tính, thiết bị liên lạc, tàu vũ trụ, động cơ máy bay phản lực và nhiều thiết bị công nghệ khác.

Đáng chú ý, đồng – một trong những kim loại chủ lực tại mỏ – đang đóng vai trò quan trọng trong quá trình chuyển dịch năng lượng toàn cầu. Kim loại này được sử dụng rộng rãi trong sản xuất xe điện, hệ thống năng lượng tái tạo và các thiết bị điện tử.

Hàng triệu năm trước, tại những khu vực các mảng kiến tạo va chạm và một mảng bị đẩy xuống dưới mảng khác, đá nóng chảy trào lên và lưu thông chất lỏng siêu nóng qua khe nứt trong vỏ Trái Đất. Những chất lỏng này rất giàu khoáng chất hòa tan từ sâu trong lòng đất, từ từ nguội đi khi di chuyển qua khe nứt và đứt gãy, để lại mạch kim loại quý. Qua hàng thiên niên kỷ, các mỏ có thể bị dịch chuyển do xói mòn và chuyển động của nước, chúng lắng đọng trên đáy biển và đồng bằng ngập lụt, hình thành mỏ sa khoáng.

Sự xuất hiện của mỏ quặng mới có thể giúp Argentina nâng cao vị thế trong chuỗi cung ứng kim loại toàn cầu. Một số dự báo cho rằng quốc gia này có khả năng vươn lên nhóm các nước xuất khẩu đồng hàng đầu vào cuối thập kỷ, cạnh tranh với những quốc gia truyền thống trong khu vực như Chile hay Peru.

Tuy nhiên, dự án cũng đặt ra những thách thức không nhỏ. Các tổ chức môi trường đang theo dõi sát sao quá trình triển khai, đặc biệt là các tác động tiềm tàng đến hệ sinh thái nhạy cảm tại khu vực Andes. Nhiều ý kiến kêu gọi tăng cường giám sát và đảm bảo hoạt động khai thác tuân thủ các tiêu chuẩn môi trường nghiêm ngặt.

Trong bối cảnh nhu cầu kim loại phục vụ chuyển đổi năng lượng và công nghiệp công nghệ cao tiếp tục tăng, phát hiện này được xem là cơ hội lớn để Argentina tái định vị vai trò trên bản đồ tài nguyên thế giới.