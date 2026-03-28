Thủ tướng Thái Lan báo tin vui đạt thoả thuận với Iran đi qua eo biển Hormuz

Wall Street Journal dẫn lời Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul cho biết nước này đã đạt được thỏa thuận với Iran nhằm đảm bảo các tàu chở dầu có thể đi qua eo biển Hormuz một cách an toàn.

Phát biểu tại họp báo, ông Anutin nhấn mạnh thỏa thuận sẽ giúp giảm bớt lo ngại về nhập khẩu nhiên liệu, trong bối cảnh khu vực từng chứng kiến nhiều gián đoạn nghiêm trọng.

Eo biển Hormuz được coi là “nút thắt” năng lượng quan trọng nhất thế giới, nơi trung chuyển gần 20% nguồn cung dầu và khí toàn cầu mỗi ngày. Theo Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA), hơn 80% lượng dầu thô và khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) đi qua tuyến này được vận chuyển tới châu Á.

Trước đó, căng thẳng tại Trung Đông đã khiến Iran áp đặt các hạn chế đối với hoạt động hàng hải, làm lưu lượng vận chuyển qua eo biển giảm mạnh. Dữ liệu từ nền tảng Kpler cho thấy khối lượng hàng hóa qua Hormuz đã giảm tới 95% trong giai đoạn từ ngày 1 đến 26/3.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ngày 27/3 thông báo đã chặn ba tàu cố gắng đi qua khu vực, đồng thời tuyên bố eo biển sẽ đóng cửa đối với các tàu có liên hệ với “đối thủ” của Tehran. Cùng tháng, Cơ quan An ninh Hàng hải Hải quân Anh (UKMTO) ghi nhận 24 tàu thương mại bị tấn công hoặc gặp sự cố tại Vịnh Ba Tư, eo Hormuz và Vịnh Oman.

Tại Đông Nam Á, tác động từ gián đoạn nguồn cung đã trở nên rõ rệt. Thái Lan ghi nhận tình trạng người dân xếp hàng dài tại các trạm xăng, trong khi một tàu hàng của nước này từng bị tấn công ở khu vực, khiến ba thuyền viên mất tích.

Giới chức Thái Lan cho biết sẽ tiếp tục theo dõi diễn biến và điều chỉnh chính sách nhằm giảm thiểu ảnh hưởng đến người dân và đảm bảo an ninh năng lượng trong thời gian tới.