Việt Nam đón tin cực vui từ Thái Lan

Thái Lan tăng nhập khẩu hạt tiêu của Việt Nam. Ảnh: TTXVN

Đó là hạt tiêu, mặt hàng được ví như “vàng đen”.

Theo thống kê mới của từ Cục Hải quan, tính đến hết tháng 2/2026, Việt Nam đã xuất khẩu 35,57 nghìn tấn hạt tiêu, với kim ngạch đạt 231,2 triệu USD. Kết quả này tương ứng với tăng 30,8% về lượng và tăng 25,6% về kim ngạch so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong hai tháng đầu năm nay, Mỹ tiếp tục là thị trường xuất khẩu lớn nhất của hạt tiêu Việt Nam, khi chiếm hơn 25% tổng lượng xuất khẩu, với kim ngạch đạt gần 66 triệu USD. Vị trí thứ hai là Đức, với kim ngạch gần 15 triệu USD.

Đáng chú ý, Thái Lan vừa vươn lên vị trí thứ ba khi nhập khẩu hạt tiêu của Việt Nam tăng đột biến. Cụ thể, trong hai tháng qua, Việt Nam đã xuất khẩu 1.940 tấn hạt tiêu sang Thái Lan, với kim ngạch đạt hơn 14 triệu USD, tương ứng tăng 125% về lượng và 104% về kim ngạch so với cùng kỳ năm ngoái.

Thái Lan cũng là thị trường có nhu cầu nhập khẩu hạt tiêu tăng mạnh trong những năm gần đây. Theo số liệu từ Bộ Thương mại Thái Lan, nhập khẩu hạt tiêu của quốc gia này tăng đều trong những năm gần đây, từ 5.990 tấn (năm 2020) lên tới 9.652 tấn (năm 2025). Con số với tương đương với tốc độ tăng bình quân khoảng 10% mỗi năm.

Trong năm 2026, nhập khẩu hạt tiêu của Thái Lan lại tiếp tục tăng mạnh ngay từ đầu năm. Theo đó, trong tháng 1, quốc gia này nhập khẩu 978 tấn hạt tiêu, với kim ngạch đạt khoảng 7,48 triệu USD, tương ứng tăng 121,2% về lượng và tăng 105% về kim ngạch so với cùng kỳ năm ngoái.

Mỹ, Đức, Thái Lan... tăng cường nhập khẩu hạt tiêu của Việt Nam trong 2 tháng đầu năm nay. Ảnh minh họa

Thái Lan hiện đang nhập khẩu hạt tiêu từ 11 thị trường. Trong đó, nguồn cung chính là từ Việt Nam, chiếm 99,63% tổng lượng nhập khẩu của quốc gia này.

Theo các chuyên gia, sở dĩ Thái Lan tăng cường nhập khẩu hạt tiêu là do nhu cầu tiêu thụ gia vị trong ngành thực phẩm và du lịch ở Thái Lan tăng nhanh, trong khi nguồn cung ở trong nước lại không đáp ứng đủ hoặc có chi phí cao. Chính vì vậy, Thái Lan đã phải đẩy mạnh nhập khẩu hạt tiêu nhằm phục vụ cho nhu cầu tiêu dùng và chế biến.

Đồng thời, láng giềng của Việt Nam cũng đang tăng dự trữ hạt tiêu trong bối cảnh nhu cầu toàn cầu đi lên nhưng sản lượng được dự báo giảm.

Theo các chuyên gia dự báo, nhập khẩu hạt tiêu của Thái Lan sẽ tiếp tục tăng trong những tháng tới. Do đó, Việt Nam có thể tranh thủ đẩy mạnh xuất khẩu “vàng đen” sang thị trường này.

Vì sao giá hạt tiêu tăng?

Nguồn cung hạt tiêu toàn cầu được dự báo giảm từ 15 – 20% trong năm 2026. Ảnh minh họa

Theo nhận định của các chuyên gia, sở dĩ xuất khẩu hạt tiêu của Việt Nam đón nhận tin vui trong hai tháng đầu năm nay là nhờ có nhiều yếu tố hỗ trợ. Cụ thể, trong năm nay, nguồn cung hạt tiêu toàn cầu được dự báo giảm từ 15 – 20%, vì tồn kho tại các quốc gia sản xuất lớn suy giảm, trong khi nhu cầu lại phục hồi rõ nét.

Hơn nữa, Mỹ là thị trường được kỳ vọng tăng nhập khẩu khi thuế suất về 0% và Trung Quốc gia tăng mua vào vì tồn kho thấp. Giá hạt tiêu trong nước hiện vẫn dao động quanh mức 135.000 – 136.000 đồng/kg, mức thấp nhất trong gần 9 tháng, nhưng không đổi so với ngay trước đó. Dù vậy đây vẫn là mức giá cao, giúp nông dân giữ biên lợi nhuận tích cực.

Trên thực tế, giá xuất khẩu bình quân của hạt tiêu cũng phục hồi trong tháng 2, khi đạt 6.609 USD/tấn. Tính chung hai tháng đầu năm nay, giá tiêu vẫn giảm 4% so với cùng kỳ, khi còn 6.499 USD/tấn.

Theo Cục Xuất nhập khẩu (thuộc Bộ Công Thương), nguyên nhân khiến giá hạt tiêu tại thị trường nội địa giảm trong thời gian qua là do nguồn cung tăng từ vụ thu hoạch mới, trong khi nhu cầu lại chưa có sự tăng tương ứng.

Cục Xuất nhập khẩu cho biết thêm, mặc dù vụ thu hoạch năm nay đã bắt đầu, nhưng nhiều nông dân chỉ bán một phần nhỏ sản lượng để bù đắp chi phí phân bón, nhân công, và giữ phần còn lại để chờ giá cao hơn. Chính vì vậy, với nguồn cung khan hiếm, thị trường tiêu dự kiến sẽ vẫn duy trì giá cao trong trung và dài hạn.

Theo số liệu của Cục Hải quan, trong năm 2025, Việt Nam xuất khẩu hơn 246.000 tấn hạt tiêu các loại, giảm 1,5% so với năm trước. Nhưng nhờ giá xuất khẩu bình quân tăng mạnh lên gần 6.750 USD/tấn (tăng 28,3%), nên kim ngạch xuất khẩu vẫn tăng vọt hơn 26%, khi đạt khoảng 1,66 tỷ USD.



