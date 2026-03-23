Hòa Phát, Việt Ý, Việt Đức,... đồng loạt tăng giá thép

Thị trường thép trong nước đang bước vào một đợt tăng giá mới khi hàng loạt doanh nghiệp sản xuất lớn đồng loạt điều chỉnh bảng giá từ cuối tháng 3. Diễn biến này phản ánh áp lực chi phí đầu vào ngày càng gia tăng, trong bối cảnh giá nguyên liệu và năng lượng thế giới biến động mạnh do căng thẳng địa chính trị.

Theo các thông báo gửi tới khách hàng ngày 23/3, nhiều doanh nghiệp thép đã nâng giá bán thép xây dựng với mức phổ biến 200 – 300 đồng/kg. Cụ thể, Công ty TNHH Thép Hòa Phát Hưng Yên điều chỉnh tăng 300 đồng/kg đối với thép cây và 200 đồng/kg với thép cuộn xây dựng, mức giá chưa bao gồm thuế VAT. Phạm vi áp dụng chủ yếu tại thị trường miền Bắc.

Tương tự, Công ty CP Tập đoàn sản xuất Thép Việt Đức cũng thông báo tăng giá với mức tương đương, áp dụng tại khu vực miền Bắc và miền Trung từ cùng thời điểm. Trong khi đó, Công ty CP Thép Việt Ý (VIS) triển khai điều chỉnh trên phạm vi rộng hơn, áp dụng cho tất cả các thị trường, với mức tăng 300 đồng/kg đối với thép cây và 200 đồng/kg đối với thép cuộn.

Không chỉ các doanh nghiệp lớn kể trên, một số đơn vị khác cũng nhanh chóng nhập cuộc. Gang thép Thái Nguyên (TIS) đã điều chỉnh tăng giá bán ngay lập tức, trong khi Tập đoàn VAS thông qua bộ phận kinh doanh miền Trung cũng áp dụng mức tăng tương tự tại khu vực miền Trung và Tây Nguyên. Trước đó, Thép miền Nam cũng đã thông báo kế hoạch tăng giá thêm 300 đồng/kg từ ngày 1/4, cho thấy xu hướng đi lên đã được dự báo từ sớm.

Lý giải về động thái này, các doanh nghiệp cho biết giá phôi thép và nguyên vật liệu đầu vào liên tục leo thang trong thời gian qua đã khiến chi phí sản xuất tăng mạnh. Bên cạnh đó, giá năng lượng, đặc biệt là dầu khí và giá xăng, tăng cao do xung đột địa chính trị toàn cầu cũng góp phần đẩy chi phí vận hành lên mức cao hơn.

Trong bối cảnh đó, việc điều chỉnh giá bán được xem là giải pháp cần thiết nhằm cân đối hoạt động sản xuất – kinh doanh, đồng thời đảm bảo duy trì nguồn cung ổn định cho thị trường. Đại diện một doanh nghiệp thép cho biết nếu không điều chỉnh giá, biên lợi nhuận sẽ bị thu hẹp đáng kể, ảnh hưởng tới kế hoạch sản xuất trong trung và dài hạn.

Đáng chú ý, không chỉ áp lực chi phí, thị trường thép còn xuất hiện dấu hiệu căng cung cục bộ ở một số chủng loại. Một số nhà máy ghi nhận tình trạng thiếu hàng, trong khi các đơn vị còn tồn kho phải phân bổ sản lượng theo hợp đồng đã ký, hạn chế bán ra ngoài thị trường tự do.

Việc nhiều doanh nghiệp đồng loạt tăng giá trong cùng thời điểm cho thấy xu hướng tăng giá thép đang lan rộng trên toàn thị trường. Trước đó, một số nhà sản xuất đã chủ động thông báo kế hoạch điều chỉnh từ đầu tháng 4, củng cố thêm nhận định rằng mặt bằng giá thép có thể tiếp tục đi lên trong thời gian tới.

Giới phân tích cho rằng diễn biến giá thép trong nước sẽ phụ thuộc lớn vào xu hướng của giá nguyên liệu đầu vào trên thế giới, đặc biệt là quặng sắt và than luyện cốc, cũng như tình hình cung – cầu thực tế trong nước. Nếu chi phí đầu vào tiếp tục neo cao và nhu cầu xây dựng phục hồi, giá thép nhiều khả năng sẽ còn duy trì đà tăng trong ngắn hạn.



