Nóng: Việt Nam và Nga sẽ ký thỏa thuận quan trọng về năng lượng, dầu khí

23-03-2026 - 11:46 AM | Thị trường

Việt Nam và Nga dự kiến sẽ ký kết các thỏa thuận năng lượng trong chuyến thăm Moscow kéo dài 4 ngày của Thủ tướng Phạm Minh Chinh, bắt đầu từ 22/3.

Theo thông tin từ Cổng thông tin điện tử Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt nam đã rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm chính thức Liên Bang Nga từ ngày 22-25/3 theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ Liên Bang Nga Mikhail Mishustin. 

Trọng tâm chính của chuyến thăm là tăng cường củng cố quan hệ giữa Việt Nam - Liên bang Nga, nhất là về quan hệ chính trị, mở rộng hơn nữa hợp tác với Nga. Hai bên dự kiến ký kết "các thỏa thuận quan trọng", tập trung vào năng lượng, dầu khí, thương mại và đầu tư, theo Reuters.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự kiến gặp người đồng cấp Mikhail Mishustin và Tổng thống Nga Vladimir Putin.﻿

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh an ninh năng lượng thế giới đang gặp khó khăn do xung đột ở khu vực Trung Đông. Giá dầu thế giới theo ghi nhận vào sáng nay đã tăng nhẹ. Cụ thể, giá dầu thô Brent ghi nhận ở mức 112.9 USD, tăng 1%. Giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) cũng đang ở mức 99,2 USD, tăng 1%.

Chuyến thăm của Thủ tướng Phạm Minh Chính không chỉ góp phần nâng tầm toàn diện các lĩnh vực hợp tác song phương, trong đó có lĩnh vực năng lượng, dầu khí, mà còn đặt nền móng cho hợp tác chiến lược giữa hai nước trong nhiều lĩnh vực quan trọng, tạo đột phá trong kỷ nguyên phát triển mới.

Giá dầu thế giới sáng nay thế nào?

