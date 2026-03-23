Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Dầu của quốc gia này đang hot: Ấn Độ và hàng loạt 'đại gia' châu Á tìm cách tranh mua

23-03-2026 - 11:05 AM | Thị trường

Nhiều nhà máy lọc dầu tại Ấn Độ và khu vực châu Á đang khẩn trương chuẩn bị các phương án nhập khẩu dầu thô từ Iran sau khi Washington đưa ra quyết định miễn trừ trừng phạt.

Dầu của quốc gia này đang hot: Ấn Độ và hàng loạt 'đại gia' châu Á tìm cách tranh mua - Ảnh 1.

Reuters trích dẫn nguồn tin từ ngành dầu khí cho biết, các nhà máy lọc dầu tại Ấn Độ đã lên kế hoạch nối lại hoạt động mua dầu thô từ Iran. Động thái này diễn ra trong bối cảnh Washington vừa quyết định tạm thời dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt nhằm giảm bớt tình trạng thiếu hụt năng lượng toàn cầu.

3 nguồn tin xác nhận, những công ty chuyên về lọc dầu của Ấn Độ đang chờ đợi chỉ đạo cụ thể từ chính phủ. Họ cũng yêu cầu phía Mỹ làm rõ các chi tiết liên quan đến điều khoản thanh toán và các quy định tuân thủ kèm theo.

Tại khu vực châu Á, nhiều doanh nghiệp lọc hóa dầu khác cũng đang tiến hành đánh giá khả năng tiếp cận nguồn cung này.

Trước đó, các nhà máy lọc dầu của Ấn Độ đã nhanh chóng chuyển sang mua dầu của Nga khi Mỹ áp dụng các lệnh miễn trừ tương tự. Hiện tại, Chính phủ Ấn Độ chưa đưa ra phản hồi chính thức về các kế hoạch nhập khẩu mới này.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent thông báo chính quyền của Tổng thống Trump đã ban hành lệnh miễn trừ trừng phạt có thời hạn 30 ngày. Lệnh này áp dụng cho các lô hàng dầu của Iran hiện đang được vận chuyển trên biển.

Dầu của quốc gia này đang hot: Ấn Độ và hàng loạt 'đại gia' châu Á tìm cách tranh mua - Ảnh 2.

Theo quy định từ Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài, việc miễn trừ có hiệu lực với các tàu bốc hàng vào hoặc trước ngày 20/3 và phải hoàn tất việc dỡ hàng trước ngày 19/4. Đây là lần thứ ba Mỹ thực hiện bước đi này kể từ khi cuộc xung đột tại Trung Đông bùng phát.

Dữ liệu từ công ty phân tích Kpler cho thấy khoảng 170 triệu thùng dầu thô của Iran hiện đang nằm trên các tàu chở dầu rải rác từ vùng Vịnh đến gần vùng biển Trung Quốc.

Trong khi đó, công ty tư vấn Energy Aspects ước tính con số này rơi vào khoảng 130 triệu đến 140 triệu thùng. Lượng dầu này tương đương với tổng sản lượng bị sụt giảm trong gần hai tuần của toàn khu vực Trung Đông.

Sự phụ thuộc của châu Á vào nguồn cung từ Trung Đông hiện ở mức 60%. Việc eo biển Hormuz bị hạn chế lưu thông trong tháng này đã buộc nhiều nhà máy lọc dầu phải cắt giảm công suất hoạt động.

Tình trạng này cũng trực tiếp làm giảm lượng nhiên liệu xuất khẩu từ khu vực. Trước khi có lệnh miễn trừ mới nhất, Trung Quốc là khách hàng lớn nhất của Iran với mức tiêu thụ 1,38 triệu thùng mỗi ngày trong năm ngoái.

Các nhà máy lọc dầu độc lập của Trung Quốc ưu tiên nguồn dầu này do mức giá chiết khấu cao trong giai đoạn bị trừng phạt.

Tuy nhiên, các nhà giao dịch cảnh báo việc mua dầu Iran vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro kỹ thuật. Phương thức thanh toán quốc tế hiện vẫn chưa có sự thống nhất và rõ ràng. Một phần lớn lượng dầu này đang được vận chuyển bằng các tàu cũ thuộc hệ thống vận tải không chính thức.

Ngoài ra, cơ cấu bán hàng của Iran đã thay đổi đáng kể từ năm 2018. Phần lớn sản lượng hiện nay được phân phối qua các thương nhân bên thứ ba thay vì Công ty Dầu khí Quốc gia Iran.

Các chuyên gia tại Singapore nhận định rằng quy trình kiểm tra pháp lý và thủ tục ngân hàng sẽ mất nhiều thời gian để hoàn tất.

Ngoài Trung Quốc và Ấn Độ, các quốc gia như Hàn Quốc, Nhật Bản và Thổ Nhĩ Kỳ cũng từng là những khách hàng lớn của dầu thô Iran trước khi các lệnh trừng phạt được siết chặt.

Khủng hoảng nhiên liệu: Láng giềng của Việt Nam và Thái Lan chỉ còn xăng dầu đủ dùng trong 25 ngày

Đức Minh

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Giá dầu thế giới sáng nay thế nào?

Giá dầu thế giới sáng nay thế nào? Nổi bật

Mỹ bất ngờ nới lệnh trừng phạt, Iran lập tức tuyên bố: Chúng tôi chẳng còn giọt dầu thừa nào để bán

Mỹ bất ngờ nới lệnh trừng phạt, Iran lập tức tuyên bố: Chúng tôi chẳng còn giọt dầu thừa nào để bán Nổi bật

Mưa đá 'tàn phá' hàng trăm ha mận, táo ở Sơn La

Mưa đá 'tàn phá' hàng trăm ha mận, táo ở Sơn La

10:35 , 23/03/2026
IEA cảnh báo khủng hoảng năng lượng lớn chưa từng có

IEA cảnh báo khủng hoảng năng lượng lớn chưa từng có

10:32 , 23/03/2026
Hơn 100 chiếc Rolls-Royce Cullinan không thể bảo vệ người ngồi hàng ghế sau nếu xảy ra tai nạn, muốn sửa phải chờ đến tháng 5

Hơn 100 chiếc Rolls-Royce Cullinan không thể bảo vệ người ngồi hàng ghế sau nếu xảy ra tai nạn, muốn sửa phải chờ đến tháng 5

10:01 , 23/03/2026
Giá bạc thỏi giảm sâu, mất mốc 70 triệu đồng/kg

Giá bạc thỏi giảm sâu, mất mốc 70 triệu đồng/kg

09:56 , 23/03/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên