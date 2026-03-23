Giá dầu thế giới sáng nay thế nào?

Sáng nay, giá dầu Brent chuẩn quốc tế và dầu WTI gần như không biến động so với phiên đóng cửa hôm 21/3. Cụ thể, dầu Brent giảm nhẹ 0,5%, xuống còn 111,5 USD thùng – vẫn duy trì ở mức cao trên 110 USD/thùng. Trong khi đó, dầu ngọt nhẹ WTI duy trì quanh mức 98,2 USD/thùng, gần như không thay đổi.

Các nhà đầu tư có vẻ đang cân nhắc giữa những tuyên bố của Mỹ và Iran trong cuộc xung đột đã kéo dài 3 tuần. Ông Trump nói rằng Iran phải “mở hoàn toàn” tuyến đường đi qua eo biển Hormuz trong vòng 48 giờ, nếu không các nhà máy điện của nước này sẽ bị đánh bom. Đáp lại, Tehran cảnh báo sẽ nhắm mục tiêu vào “tất cả cơ sở hạ tầng năng lượng, công nghệ thông tin và khử muối thuộc về Mỹ và chế độ Israel trong khu vực” nếu các địa điểm nhiên liệu và năng lượng bị tấn công.

Giá dầu Brent và WTI biến động mạnh trong một tuần qua.

Giá dầu Brent chuẩn toàn cầu đã tăng hơn 50% kể từ các cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào Iran vào cuối tháng Hai. Cuộc xung đột không có dấu hiệu giảm bớt, với các thị trường sản phẩm dầu mỏ chủ chốt tăng mạnh hơn cả dầu thô. Điều đó đe dọa gây ra làn sóng lạm phát toàn cầu, mang lại sự hỗn loạn cho các thị trường tài chính từ hàng hóa đến cổ phiếu và trái phiếu.

“Giờ đây, với thời hạn 48 giờ này, Trump đã tự đẩy mình vào thế khó,” “Rất khó có khả năng Tehran sẽ đồng ý với các điều khoản của ông Trump trong một khung thời gian gấp rút như vậy dưới mối đe dọa tấn công. Và Iran rõ ràng có khả năng và sẵn sàng đáp trả bất kỳ sự leo thang nào”, ông Rory Johnston, nhà nghiên cứu thị trường dầu mỏ và người sáng lập Commodity Context Corp., cho biết.

Với việc giao thông hàng hải qua eo biển Hormuz bị đình trệ — ngoại trừ một số ít chuyến đi được Tehran đồng ý — các nhà sản xuất dầu thô vùng Vịnh Ba Tư đã buộc phải dự trữ hàng triệu thùng dầu mỗi ngày, hoặc chuyển sang các tuyến xuất khẩu thay thế hạn chế. Cơ quan Năng lượng Quốc tế đã cảnh báo thị trường dầu mỏ toàn cầu đang đối mặt với cú sốc lớn nhất từ trước đến nay, ngay cả khi họ giám sát việc giải phóng một lượng lớn kho dự trữ khẩn cấp từ các quốc gia thành viên.

Một phần thách thức ngày càng tăng đối với các nhà đầu tư — ngoài sự mệt mỏi và mức độ biến động bất thường - là việc ông Trump thiếu thông điệp nhất quán về cuộc xung đột. Ngay trước tối hậu thư hai ngày của mình, tổng thống đã nói rằng ông đang xem xét việc “giảm dần” các nỗ lực quân sự của Mỹ chống lại Iran.

“Có cảm giác như chúng ta đã chuyển từ phản ứng với diễn biến mới sang chờ đợi sự xác nhận, vì vậy động thái thực sự tiếp theo cần một điều gì đó hữu hình, chứ không chỉ là những lời lẽ leo thang,” Haris Khurshid, giám đốc đầu tư tại Karobaar Capital LP ở Chicago, cho biết. “Có lẽ cần phải có những vấn đề rộng hơn liên quan đến vận chuyển hoặc bảo hiểm trước khi giá cả bắt đầu biến động mạnh hơn,” ông nói thêm.

Trong nỗ lực mới nhất nhằm kiềm chế giá năng lượng, Mỹ đã cho phép bán dầu và hóa dầu của Iran đã được chất lên tàu chở dầu. Bộ Tài chính đã ban hành giấy phép chung cho phép bán các lô hàng năng lượng trên tàu cho đến ngày 19/4. Động thái này tương tự như các biện pháp trước đó được thực hiện để nới lỏng các hạn chế đối với dầu của Nga đã ở trên biển.