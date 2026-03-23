Những mẫu xe máy Honda tiết kiệm xăng nhất mà ai cũng nên biết

Biến động giá xăng luôn là bài toán đau đầu với người đi xe máy tại Việt Nam. Theo thống kê, người Việt thường di chuyển trung bình khoảng 20km mỗi ngày, tương đương khoảng 600km một tháng cho các nhu cầu cơ bản. Với thị phần áp đảo lên tới gần 86%, các dòng xe máy xăng của Honda đang tiêu tốn bao nhiêu chi phí nhiên liệu thực tế mỗi tháng? Cùng làm một bài toán nhỏ để thấy lựa chọn phương tiện ảnh hưởng thế nào đến túi tiền của bạn.

Honda Future 125 FI là mẫu xe máy tiết kiệm xăng nhất của Honda

Trong nhóm xe số, Honda luôn duy trì được lợi thế vượt trội về khả năng tiết kiệm nhiên liệu suốt nhiều năm qua. Ngôi vương hiện tại thuộc về mẫu Honda Future 125 FI với mức tiêu thụ nhiên liệu công bố thấp nhất thị trường Việt Nam, chỉ vỏn vẹn 1,47 lít/100km. Dựa trên mức giá xăng hiện hành, người dùng Future 125 FI chỉ phải chi khoảng 120.000 đến 135.000 đồng cho cả một tháng ròng rã lăn bánh.

Ngay cả với những mẫu xe số khác trong cùng gia đình Honda, chi phí đổ xăng hàng tháng cũng chỉ dao động ở mức 140.000 đến 158.000 đồng. Cụ thể, mẫu xe cổ điển Super Cub C125 tiêu thụ khoảng 1,52 lít/100km, dòng xe thể thao Wave RSX FI tốn 1,56 lít/100km, xe địa hình CT125 ở mức 1,61 lít/100km và dòng xe "quốc dân" Wave Alpha tiêu thụ 1,72 lít/100km. Mức chi phí vận hành siêu rẻ này, kết hợp cùng độ bền bỉ đặc trưng, giúp dòng xe số luôn là ưu tiên hàng đầu của những người dùng đề cao tính kinh tế.

Bảng đối chiếu mức "ăn" xăng của các dòng xe Honda hiện nay

Dù sở hữu trọng lượng lớn và đặc thù vận hành tiêu hao nhiều năng lượng hơn, các mẫu xe tay ga phổ thông của Honda vẫn giữ được mức ăn xăng nằm trong ngưỡng an toàn. Nổi bật nhất phân khúc này là Honda Vision với mức tiêu thụ nhiên liệu tiệm cận xe số, chỉ 1,82 lít/100km. Hàng tháng, người dùng Vision chỉ cần trích ra khoảng 148.000 đến 167.000 đồng để phục vụ nhu cầu đi lại cơ bản.

Honda Vision là dòng xe tay ga ít hao xăng nhất của Honda

Đối với các dòng xe tay ga cỡ trung và cỡ lớn, mức tiêu hao sẽ nhỉnh hơn đôi chút nhưng vẫn hoàn toàn xứng đáng với những tiện ích mang lại. Mẫu Honda Lead tiêu thụ 2,11 lít/100km, theo sát là SH Mode với 2,12 lít/100km. Các dòng xe thể thao nam tính như V ario 125, Vario 160 và Air Blade có mức tiêu hao lần lượt là 2,16 lít, 2,2 lít và 2,23 lít cho mỗi 100km. Tổng kết lại, chi phí nhiên liệu của nhóm xe tay ga sẽ rơi vào khoảng 170.000 đến 205.000 đồng/tháng. Đổi lấy mức chênh lệch vài chục ngàn đồng so với xe số, người dùng sẽ có được không gian cốp chứa đồ rộng rãi, sự tiện dụng tối đa và trải nghiệm lái linh hoạt, êm ái hơn hẳn trong môi trường đô thị.