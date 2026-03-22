Triển khai xăng E10: Không chờ mốc bắt buộc, chủ động đi trước một bước

Không chờ đến hạn, doanh nghiệp tăng tốc

Theo lộ trình, từ ngày 1/6/2026, xăng E10 sẽ được triển khai trên phạm vi toàn quốc, thay thế dần các loại xăng khoáng. Tuy nhiên, diễn biến thị trường hiện nay khiến nhiều doanh nghiệp không chờ đến mốc bắt buộc, mà chủ động đi trước một bước.

Chia sẻ với PV Tiền Phong , ông Nguyễn Xuân Hùng - Phó Tổng Giám đốc Petrolimex - cho biết, doanh nghiệp đã triển khai thí điểm E10 tại TPHCM từ cuối năm 2025. “Đến thời điểm này, các phản hồi đều tích cực, chưa ghi nhận khiếu nại nào liên quan đến chất lượng hay số lượng sản phẩm. Đây là cơ sở để chúng tôi tự tin triển khai diện rộng sớm hơn kế hoạch”, ông Hùng nói.

Theo ông Hùng, thị trường năng lượng thế giới đang biến động mạnh, đặc biệt là nguy cơ gián đoạn nguồn cung do xung đột tại Trung Đông. Trước tình hình này, Petrolimex xác định việc chuyển đổi sang E10 không chỉ là yêu cầu chính sách mà còn là một giải pháp quan trọng để bổ sung nguồn cung xăng dầu.

Doanh nghiệp đang khẩn trương chuẩn bị các điều kiện về kỹ thuật, công nghệ, cũng như chủ động nguồn ethanol và nguồn xăng nền đạt chuẩn để phục vụ pha chế E10. Dự kiến, quá trình chuyển đổi sẽ được triển khai sớm hơn yêu cầu của Chính phủ, có thể bắt đầu từ cuối tháng 4 hoặc đầu tháng 5, theo lộ trình cuốn chiếu trên toàn hệ thống.

“Việc đưa E10 vào sử dụng sẽ góp phần giảm áp lực nguồn cung xăng dầu trong bối cảnh hiện nay. Trong khi xăng dầu truyền thống phụ thuộc nhiều vào nguồn cung từ khu vực châu Á và chịu tác động trực tiếp từ bất ổn địa chính trị tại Trung Đông, thì ethanol - thành phần chiếm 10% trong E10 lại có nguồn cung đa dạng hơn, bao gồm sản xuất trong nước và nhập khẩu từ các thị trường như Mỹ, Brazil. Việc chủ động được nguồn ethanol giúp giảm mức độ phụ thuộc vào xăng khoáng, qua đó góp phần ổn định nguồn cung và giảm tác động từ biến động thị trường quốc tế”, ông Hùng nhấn mạnh.

Doanh nghiệp đang tăng tốc triển khai xăng E10.

Ông Lê Trung Hưng - Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Dầu Việt Nam (PVOIL) cho biết - hiện PVOIL đã hoàn tất nâng cấp hệ thống pha chế và tồn trữ tại 13 kho đầu mối trên toàn quốc, bao gồm cải tiến hệ thống bồn chứa, thiết bị pha trộn và cập nhật công nghệ hiện đại đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật, yêu cầu pháp lý của xăng E10.

Ngoài lợi thế sẵn có với hệ thống gần 900 cửa hàng xăng dầu, PVOIL còn có mạng lưới kho cảng trải dài cả nước và hơn 10 năm kinh nghiệm vận hành hệ thống pha chế xăng sinh học E5RON92. Hiện, doanh nghiệp cũng sẵn sàng gia công pha chế xăng E10 cho các đầu mối khác, khẳng định vai trò dẫn dắt trong việc đảm bảo nguồn cung ổn định cho thị trường.

Giải pháp chủ động trong bối cảnh nguồn cung hạn chế

Để triển khai xăng E10 hiệu quả, đại diện PVOIL kiến nghị Bộ Công Thương sớm ban hành nghị định mới về kinh doanh xăng dầu; tăng cường giám sát các doanh nghiệp đầu mối không đáp ứng tiêu chuẩn cung ứng; điều chỉnh cách tính dự trữ lưu thông đối với xăng E10RON95; rút ngắn thời gian hợp quy để đưa sản phẩm ra thị trường nhanh hơn. Liên quan chính sách thuế, PVOIL đề xuất các giải pháp nhằm thuận lợi kê khai, hoàn thuế và tránh bị chiếm dụng vốn, đồng thời kiến nghị xác định thuế bảo vệ môi trường đối với xăng sinh học theo mức tuyệt đối trên mỗi lít xăng bán ra.



Việc triển khai sớm xăng E10 giảm bớt áp lực nguồn cung trong bối cảnh hiện nay.

Ông Nguyễn Việt Thắng - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Lọc hoá dầu Bình Sơn (BSR) - cho biết, việc triển khai lộ trình sản xuất xăng E10 không chỉ là yêu cầu thực hiện chủ trương lớn của Chính phủ và Bộ Công Thương, mà còn là bước đi tất yếu trong quá trình chuyển dịch năng lượng theo hướng xanh hơn, sạch hơn và bền vững hơn cũng như nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành lọc hóa dầu Việt Nam.

Trong bối cảnh tình hình xung đột tại Trung Đông diễn biến phức tạp, gây tác động đến thị trường năng lượng toàn cầu, BSR đã sẵn sàng sản xuất 60.000 tấn Ethanol để phối trộn xăng E10. Đây được xem là giải pháp quan trọng nhằm nâng cao tính chủ động của Việt Nam trong bảo đảm an ninh năng lượng.

Ông Phạm Văn Vượng - Giám đốc CTCP Nhiên liệu Sinh học Dầu khí Miền Trung - cho hay, nhà máy nhiên liệu sinh học dầu khí Miền Trung đã chạy thử từ ngày 20/1/2026, đến ngày 6/2 đã cho ra lô sản phẩm Ethanol đầu tiên. Trong giai đoạn chạy thử ban đầu, nhà máy sản xuất được khoảng 470 tấn Ethanol. Đến ngày 12/2, nhà máy đã xuất 210 tấn Ethanol đầu tiên cho BSR để phục vụ phối trộn xăng sinh học E10.

Sau giai đoạn vận hành thử nghiệm, nhà máy tiếp tục rà soát, khắc phục và tối ưu hóa các hạng mục kỹ thuật nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động. Từ ngày 20/3, nhà máy sẽ chạy với sản lượng khoảng 60.000 tấn Ethanol/năm, phục vụ việc chính thức bán xăng E10 trên toàn quốc trong thời gian tới.