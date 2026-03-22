Thay thế xăng khoáng, xăng E10 sẽ rẻ hơn?

Theo Thông tư 50 của Bộ Công Thương quy định lộ trình áp dụng tỉ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống tại Việt Nam, từ 1-6-2026 bắt buộc sử dụng xăng E10 thay thế hoàn toàn xăng khoáng.

Trong bối cảnh hiện nay, sử dụng xăng sinh học là giải pháp giảm áp lực sử dụng xăng khoáng khi nguồn cung trên toàn cầu đang gặp nhiều thách thức. Vì vậy, Bộ Công Thương khuyến khích các doanh nghiệp khi đủ điều kiện có thể triển khai sớm lộ trình xăng sinh học, không cần chờ tới ngày 1-6-2026.

Thêm vào đó, một vấn đề mà người tiêu dùng quan tâm là khi thay thế hoàn toàn xăng khoáng bằng xăng sinh học E10, E5, giá sản phẩm này có cạnh tranh hơn.

Trao đổi với Báo Người Lao Động, TS Đào Duy Anh, Phó Cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công (Bộ Công Thương), cho biết hiện nay giá ethanol đang thấp hơn xăng khoáng. "Khi phối trộn 10% ethanol vào xăng khoáng, chi phí nhiên liệu có thể giảm, bớt áp lực tăng giá, nhất là trong bối cảnh giá xăng khoáng đang tăng mạnh do xung đột ở Trung Đông" - TS Đào Duy Anh cho hay.

Cùng với đó, Bộ Công Thương đang làm việc với Bộ Tài chính để xây dựng các chính sách hỗ trợ cho ngành nhiên liệu sinh học nói chung, trong đó có sản xuất và sử dụng xăng sinh học.

Trong khi đó, ông Đỗ Văn Tuấn, Chủ tịch Hiệp hội Nhiên liệu sinh học Việt Nam, cho rằng nguồn cung xăng dầu trong nước vẫn phụ thuộc nhiều vào nhập khẩu. Việt Nam đang nhập khoảng 32% các sản phẩm xăng dầu thành phẩm; nếu tính cả dầu thô nhập khẩu, nguồn cung tự chủ trong nước vẫn chưa đạt 50%.

Vì vậy, ông Tuấn nhấn mạnh việc thực hiện lộ trình phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống có ý nghĩa rất lớn giúp tăng thêm nguồn cung xăng dầu khi nhiên liệu sinh học chiếm tỉ lệ 10%. Cùng với đó, giá ethanol không có nhiều biến động sẽ giúp kìm hãm đà tăng mạnh của giá xăng dầu.

Mới đây, Chỉ thị 09 của Thủ tướng về tăng cường thực hiện tiết kiệm năng lượng, thúc đẩy chuyển dịch năng lượng và phát triển phương tiện giao thông điện vừa ban hành, Bộ Công Thương được giao đẩy mạnh sử dụng xăng sinh học E10.

Theo đó, Thủ tướng giao Bộ Công Thương rà soát các điều kiện để sớm triển khai lộ trình chuyển đổi sang nhiên liệu sinh học E10 trong tháng 4-2026 để góp phần giảm 10% lượng tiêu thụ xăng khoáng.