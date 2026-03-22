Thiên thạch được hét giá hàng triệu USD trên mạng xã hội: Công an sử dụng công nghệ tìm ra điểm bất thường

Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh đã bóc trần thủ đoạn chế tác chì thành "thiên thạch" để thực hiện phi vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy mô lớn.

Các đối tượng đăng tải nhiều thông tin rao bán các vật thể được cho là “thiên thạch”, “đá quý hiếm” với giá trị lên tới hàng triệu USD. Lợi dụng tâm lý tò mò và mong muốn sở hữu những vật thể được cho là có giá trị đặc biệt, một số đối tượng đã dàn dựng nhiều kịch bản tinh vi nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trong quá trình điều tra một vụ án lừa đảo liên quan đến việc mua bán “thiên thạch”, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã trưng cầu phòng Kỹ thuật hình sự - Công an tỉnh Bắc Ninh tiến hành giám định mẫu vật được các đối tượng sử dụng để giao dịch.

Các giám định viên đã sử dụng hệ thống máy móc phân tích hiện đại để bóc tách từng lớp cấu tạo của khối "thiên thạch". Kết quả phân tích định lượng cho thấy một sự thật hoàn toàn trái ngược với những lời quảng bá hào nhoáng.

Kết quả giám định xác định: mẫu vật chủ yếu là kim loại chì (Pb) với hàm lượng gần 99%, ngoài ra chỉ có một lượng rất nhỏ tạp chất kim loại khác. Kết luận giám định của phòng Kỹ thuật hình sự đã cung cấp căn cứ khoa học quan trọng giúp Cơ quan điều tra làm rõ bản chất của vật chứng, qua đó vạch trần thủ đoạn tinh vi của các đối tượng trong vụ án lừa đảo.

Hộp đựng và vật dụng các đối tượng sử dụng để thực hiện hành vi lừa đảo. Ảnh: Công an tỉnh Bắc Ninh

Thực tế cho thấy, các hành vi lợi dụng thông tin về “thiên thạch”, “đá quý”, “kim loại lạ”… để lừa đảo trên mạng xã hội đang có xu hướng gia tăng với nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi. Người dân cần nâng cao cảnh giác, không tin vào các lời quảng cáo về những vật thể “giá trị đặc biệt” khi chưa được kiểm chứng bằng các phương pháp khoa học.

Từ vụ việc này, cơ quan chức năng tỉnh Bắc Ninh đưa ra lời cảnh báo sâu sắc đến người dân về trào lưu mua bán vật phẩm phong thủy và đồ cổ quý hiếm trên không gian mạng. Thực tế cho thấy các đối tượng lừa đảo thường xây dựng mạng lưới "chim mồi" đóng vai chuyên gia hoặc người mua nước ngoài để tạo ra sức nóng giả tạo cho thị trường. Người dân cần duy trì sự tỉnh táo trước những lời hứa hẹn về lợi nhuận phi thực tế và luôn yêu cầu chứng nhận giám định từ các cơ quan nhà nước có thẩm quyền trước khi thực hiện bất kỳ giao dịch tài chính nào.