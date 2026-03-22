Nhu cầu lắp trạm sạc, tủ đổi pin xe điện tăng cao

22-03-2026 - 12:08 PM | Thị trường

Giá xăng dầu tăng mạnh đang thúc đẩy xu hướng chuyển dịch sang xe điện, kéo theo nhu cầu lắp đặt trạm sạc và tủ đổi pin tăng nhanh

Theo các đơn vị cung cấp hạ tầng sạc, từ đầu tháng 3 đến nay, lượng khách hàng liên hệ lắp đặt trụ sạc đã tăng gấp nhiều lần so với trước. Nhu cầu tập trung chủ yếu ở xe máy điện – phân khúc đang tăng trưởng mạnh trên thị trường.

Ông An Đình Nhã, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Năng lượng xanh An Gia, cho biết số lượng khách hàng yêu cầu lắp trụ sạc đã tăng gấp 5 lần. Để đáp ứng nhu cầu này, doanh nghiệp phải hợp tác thêm với các đơn vị khác nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai.

Trụ sạc, tủ đổi pin thuận tiện cho người đi xe điện

Tương tự, đại diện Công ty Cổ phần Fast+ cho biết doanh nghiệp đang phải tăng cường nhân sự, tổ chức thi công cả ngày lẫn đêm để đáp ứng nhu cầu lắp đặt trụ sạc tăng cao.

Trong khi đó, ông Huỳnh Tiến Đạt, Giám đốc điều hành Công ty CP Thiết bị và Giải pháp sạc điện EV One, nhận định sự gia tăng nhanh của thị trường xe điện kéo theo nhu cầu hạ tầng sạc phát triển tương ứng.

“Đặc biệt tại các đô thị lớn, khi tiêu chuẩn môi trường ngày càng siết chặt và có xu hướng hạn chế xe sử dụng nhiên liệu hóa thạch vào trung tâm, quá trình chuyển đổi sang phương tiện điện diễn ra rõ rệt hơn” - ông Đạt phân tích.

Hãng xe máy điện Selex nâng từ 118 trạm đổi pin hiện tại lên 500 trạm trong năm 2026 tại TPHCM

Trong khi đó, hệ sinh thái xe điện, trạm sạc và tủ đổi pin do VinFast phát triển vẫn đang đóng vai trò dẫn dắt thị trường. Nhu cầu tham gia vào hệ sinh thái này tăng cao, nhất là trong bối cảnh giá xăng dầu liên tục leo thang. Nhiều cá nhân và doanh nghiệp đã chủ động liên hệ để tìm hiểu việc nhượng quyền lắp đặt trụ sạc hoặc triển khai mô hình tủ đổi pin.

Ông Đặng Dương (TPHCM) cho biết đã liên hệ để lắp trạm sạc ô tô và tủ đổi pin xe máy điện. Tuy nhiên, với diện tích mặt bằng hạn chế, ông được tư vấn chỉ có thể cho thuê mặt bằng thay vì trực tiếp vận hành.

Tủ đổi pin xe máy điện mở khắp nơi

Theo quy định, để được xét duyệt, mặt bằng phải đảm bảo điều kiện phương tiện ra vào thuận tiện, có thể hoạt động 24/7 và đầy đủ pháp lý như giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc hợp đồng thuê. Thời hạn thuê tối thiểu thường là 5 năm đối với trạm sạc và 3 năm đối với tủ đổi pin.

Về yêu cầu kỹ thuật, mỗi vị trí trạm sạc cần diện tích đỗ xe tối thiểu khoảng 5m chiều sâu và 2,5m chiều ngang (chưa bao gồm trụ sạc). Trong khi đó, tủ đổi pin có kích thước nhỏ hơn, với chiều sâu khoảng 0,6m, rộng 1m và khoảng cách tối thiểu từ tủ đến tường là 0,8m.

Giá thuê mặt bằng được phân theo khu vực. Đối với trạm sạc, khu vực trung tâm các đô thị lớn có mức thuê từ 2-3 triệu đồng/tháng cho mỗi vị trí đỗ xe; khu vực ngoài trung tâm từ 1,2-2 triệu đồng và các khu vực khác từ 800.000-1,5 triệu đồng/tháng.

Trạm sạc rộng khắp

Đối với tủ đổi pin xe máy điện, mức thuê dao động từ 600.000-800.000 đồng/tháng (tủ 6 ngăn) tại khu vực trung tâm, giảm dần ở các khu vực khác. Với tủ 12 ngăn, giá thuê tại khu vực trung tâm có thể lên tới 1,2 triệu đồng/tháng. Đáng chú ý, với các mô hình quy mô lớn từ 100 tủ trở lên, chủ mặt bằng có thể được chia sẻ doanh thu ở mức 7-10%.

Giới chuyên gia nhận định xu hướng phát triển hạ tầng sạc và đổi pin sẽ tiếp tục tăng tốc trong thời gian tới, khi áp lực chi phí nhiên liệu và yêu cầu giảm phát thải ngày càng lớn. Đây không chỉ là giải pháp ngắn hạn trước biến động giá xăng dầu, mà còn là bước chuyển dài hạn trong cấu trúc giao thông và năng lượng tại Việt Nam.

Trạm sạc quy mô lớn hơn 20 trụ sạc

Trụ sạc đa năng, sạc được nhiều thương hiệu xe điện

Đa dạng trụ sạc


Theo Nguyễn Hải

Người Lao Động

