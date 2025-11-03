Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thêm hãng xe lắp trạm sạc ô tô điện tại Việt Nam

03-11-2025 - 21:02 PM | Thị trường

Sau Ford và Geely gần đây, Omoda & Jaecoo là nhà sản xuất ô tô tiếp theo triển khai lắp đặt trạm sạc tại đại lý để phục vụ khách hàng mua xe ô tô điện tại Việt Nam.

Dù chưa chính thức bán ô tô điện tại Việt Nam nhưng thương hiệu Omoda & Jaecoo đã và đang triển khai mạng lưới trạm sạc tại đại lý để phục vụ khách hàng trong tương lai. Động thái này nằm trong kế hoạch hợp tác xây dựng hệ thống trạm sạc giữa Omoda & Jaecoo và EV Power công bố hôm 10/10.

Theo đại diện của Omoda & Jaecoo Việt Nam, trong tháng 10 vừa qua, hãng đã hoàn thành lắp đặt trạm sạc ô tô điện tại 3 chi nhánh ở 3 miền Bắc, Trung, Nam. Hiện Omoda & Jaecoo đang tiếp tục mở rộng mạng lưới trạm sạc đặt tại các showroom trên toàn quốc.

Thêm hãng xe lắp trạm sạc ô tô điện tại Việt Nam- Ảnh 1.

Trạm sạc của Omoda & Jaecoo lắp đặt tại một showroom ở Hưng Yên.

Đáng chú ý, đại diện hãng xe Trung Quốc cho biết các trạm này không giới hạn thương hiệu xe, tức tất cả các mẫu ô tô điện tại Việt Nam có cổng sạc phù hợp đều có thể sử dụng trạm để sạc pin.

Ở Việt Nam, VinFast là hãng xe tiên phong xây dựng hệ thống trạm sạc ô tô điện rộng khắp cả nước. Một vài nhà sản xuất, lắp ráp ô tô trong nước như Thaco Auto, TMT Motor cũng đang tăng tốc trong lĩnh vực này.

Gần đây có thêm Ford và Geely lần lượt triển khai mạng lưới trạm sạc tại đại lý để phục vụ khách hàng, sau khi mở bán ô tô điện tại Việt Nam.

Sự tham gia của Omoda & Jaecoo sẽ góp phần mở rộng hơn mạng lưới trạm sạc xe điện nói chung trên cả nước. Mặt khác, việc hãng này xây dựng trạm sạc trước khi bán ô tô điện cũng thể hiện cam kết trong việc thúc đẩy giao thông xanh tại Việt Nam.

Thêm hãng xe lắp trạm sạc ô tô điện tại Việt Nam- Ảnh 2.

Xe điện Omoda E5 được trưng bày và cho lái thử tại Việt Nam hồi tháng 4/2024.

Chia sẻ với Tiền Phong , đại diện của Omoda & Jaecoo Việt Nam cho biết hãng dự kiến sẽ bán ra thị trường mẫu xe thuần điện đầu tiên vào cuối quý I hoặc đầu quý II năm 2026.

Trong quá khứ Omoda & Jaecoo từng đưa về nước trưng bày các mẫu xe thuần điện gồm Omoda E5 và Jaecoo J6. Trong khi E5 được coi là phiên bản chạy điện của mẫu crossover cỡ B C5 thì J6 thuộc phân khúc SUV cỡ C, sở hữu ngoại hình vuông vức theo phong cách việt dã.

Theo Lê Tuấn

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Ký thoả thuận đất hiếm trị giá 6 nghìn tỷ USD với Mỹ - một quốc gia châu Á chưa kịp mơ ‘đổi đời’ đã ‘tỉnh mộng’ vì nhớ ra Trung Quốc

Ký thoả thuận đất hiếm trị giá 6 nghìn tỷ USD với Mỹ - một quốc gia châu Á chưa kịp mơ ‘đổi đời’ đã ‘tỉnh mộng’ vì nhớ ra Trung Quốc Nổi bật

Quốc gia mua gạo nhiều nhất thế giới vừa gia hạn lệnh cấm nhập khẩu đến hết năm 2025, đề xuất áp thuế lên đến 50% từ những thị trường này

Quốc gia mua gạo nhiều nhất thế giới vừa gia hạn lệnh cấm nhập khẩu đến hết năm 2025, đề xuất áp thuế lên đến 50% từ những thị trường này Nổi bật

Tình cảnh bí ẩn của K+ lúc này: Ai là "kẻ ám hại" đế chế truyền hình trả tiền nức tiếng số 1 Việt Nam?

Tình cảnh bí ẩn của K+ lúc này: Ai là "kẻ ám hại" đế chế truyền hình trả tiền nức tiếng số 1 Việt Nam?

20:05 , 03/11/2025
Chuẩn bị cho kỳ nghỉ đông, ông chủ của Facebook vừa chi gần 7 tỷ để 'đổ xăng' cho chiếc siêu du thuyền trị giá hơn 7.000 tỷ

Chuẩn bị cho kỳ nghỉ đông, ông chủ của Facebook vừa chi gần 7 tỷ để 'đổ xăng' cho chiếc siêu du thuyền trị giá hơn 7.000 tỷ

19:21 , 03/11/2025
Món quà Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vừa tặng Tổng thống Hàn Quốc có gì đặc biệt?

Món quà Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vừa tặng Tổng thống Hàn Quốc có gì đặc biệt?

19:15 , 03/11/2025
Ra mắt ở Việt Nam ngày mai 3 xe máy Honda đời mới

Ra mắt ở Việt Nam ngày mai 3 xe máy Honda đời mới

18:36 , 03/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên