Thêm hãng xe lắp trạm sạc ô tô điện tại Việt Nam

Dù chưa chính thức bán ô tô điện tại Việt Nam nhưng thương hiệu Omoda & Jaecoo đã và đang triển khai mạng lưới trạm sạc tại đại lý để phục vụ khách hàng trong tương lai. Động thái này nằm trong kế hoạch hợp tác xây dựng hệ thống trạm sạc giữa Omoda & Jaecoo và EV Power công bố hôm 10/10.

Theo đại diện của Omoda & Jaecoo Việt Nam, trong tháng 10 vừa qua, hãng đã hoàn thành lắp đặt trạm sạc ô tô điện tại 3 chi nhánh ở 3 miền Bắc, Trung, Nam. Hiện Omoda & Jaecoo đang tiếp tục mở rộng mạng lưới trạm sạc đặt tại các showroom trên toàn quốc.

Trạm sạc của Omoda & Jaecoo lắp đặt tại một showroom ở Hưng Yên.

Đáng chú ý, đại diện hãng xe Trung Quốc cho biết các trạm này không giới hạn thương hiệu xe, tức tất cả các mẫu ô tô điện tại Việt Nam có cổng sạc phù hợp đều có thể sử dụng trạm để sạc pin.

Ở Việt Nam, VinFast là hãng xe tiên phong xây dựng hệ thống trạm sạc ô tô điện rộng khắp cả nước. Một vài nhà sản xuất, lắp ráp ô tô trong nước như Thaco Auto, TMT Motor cũng đang tăng tốc trong lĩnh vực này.

Gần đây có thêm Ford và Geely lần lượt triển khai mạng lưới trạm sạc tại đại lý để phục vụ khách hàng, sau khi mở bán ô tô điện tại Việt Nam.

Sự tham gia của Omoda & Jaecoo sẽ góp phần mở rộng hơn mạng lưới trạm sạc xe điện nói chung trên cả nước. Mặt khác, việc hãng này xây dựng trạm sạc trước khi bán ô tô điện cũng thể hiện cam kết trong việc thúc đẩy giao thông xanh tại Việt Nam.

Xe điện Omoda E5 được trưng bày và cho lái thử tại Việt Nam hồi tháng 4/2024.

Chia sẻ với Tiền Phong , đại diện của Omoda & Jaecoo Việt Nam cho biết hãng dự kiến sẽ bán ra thị trường mẫu xe thuần điện đầu tiên vào cuối quý I hoặc đầu quý II năm 2026.

Trong quá khứ Omoda & Jaecoo từng đưa về nước trưng bày các mẫu xe thuần điện gồm Omoda E5 và Jaecoo J6. Trong khi E5 được coi là phiên bản chạy điện của mẫu crossover cỡ B C5 thì J6 thuộc phân khúc SUV cỡ C, sở hữu ngoại hình vuông vức theo phong cách việt dã.