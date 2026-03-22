Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Xe đạp có giá đắt hơn ô tô Toyota

22-03-2026 - 19:06 PM | Thị trường

TPO - Những mẫu xe đạp cao cấp làm từ sợi carbon vốn đã nổi tiếng đắt đỏ, có thể lên tới hàng chục nghìn USD. Tuy nhiên, việc một chiếc xe đạp có giá cao hơn cả một chiếc ô tô mới như Toyota Corolla vẫn là điều hiếm thấy.

Thương hiệu Bugatti , vốn được biết đến với những siêu xe nhanh nhất thế giới, đã mở rộng tham vọng sang lĩnh vực xe đạp bằng cách hợp tác với Factor Bikes - một nhà sản xuất xe đua danh tiếng tại Anh.

Màn hợp tác này đã cho ra đời mẫu xe đạp mang tên Bugatti Factor One. Xe được sản xuất giới hạn chỉ 250 chiếc trên toàn cầu và sử dụng hàng loạt vật liệu cao cấp tương tự các dòng xe hơi của hãng.

Dù Bugatti không công bố giá bán chính thức, Factor Bikes xác nhận mức khởi điểm của mẫu xe này lên tới 23.599 USD (khoảng 620 triệu đồng). Con số này cao hơn cả giá một chiếc Toyota Corolla mới tại Mỹ (22.925 USD - 603 triệu đồng).

Về đối tượng khách hàng, Factor cho biết chiếc xe hướng đến những nhà sưu tập, những người đam mê và các vận động viên. Với những Bugatti muốn có một chiếc xe đạp cùng thương hiệu để làm phụ kiện, mức giá hơn 23.000 USD không phải vấn đề quá lớn. Bởi lẽ những chiếc xe Bugatti thường có giá hàng triệu USD, chỉ dành cho giới siêu giàu.

Về Bugatti Factor One , xe sở hữu khung hoàn toàn bằng sợi carbon, được thiết kế tối ưu khí động học nhằm giảm lực cản không khí. Xe có ngoại thất nổi bật với hai tông màu xanh đặc trưng của Bugatti, đi kèm dòng chữ tên thương hiệu cỡ lớn chạy dọc thân xe.

Không chỉ dừng ở khung xe, hàng loạt chi tiết khác cũng sử dụng sợi carbon nhằm tối ưu trọng lượng, bao gồm bộ bánh siêu nhẹ chỉ 1.298 gram mỗi cặp, cọc yên, đĩa xích, tay đòn và cả rotor phanh.

Ngoài ra, Bugatti và Factor Bikes còn hợp tác với Continental để phát triển bộ lốp chuyên dụng dành riêng cho mẫu xe này. Một món đồ hiệu khác là yên xe Selle Italia.

Ông Rob Gitelis, nhà sáng lập Factor Bikes, khẳng định: “Bugatti Factor One không đơn thuần là một chiếc xe đạp, mà là một tuyên ngôn. Dự án này buộc chúng tôi phải tái định nghĩa mọi giới hạn kỹ thuật, tương tự cách Bugatti đã làm trong ngành ô tô suốt hơn một thế kỷ.”

Trong ngành xe, Factor không phải là thương hiệu xe đạp đầu tiên hợp tác với nhà sản xuất xe hơi thể thao. Trước đó, Cervélo từng hợp tác với Lamborghini, Colnago có lịch sử lâu dài làm việc với Ferrari, và BMC đã tận dụng kinh nghiệm từ Red Bull Advanced Technologies trong giải đua Formula 1.

Theo Lê Tuấn

Tiền Phong

Từ Khóa:
xe, xe đạp

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Iran bất ngờ chỉ cách để tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz

Iran bất ngờ chỉ cách để tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz Nổi bật

Không phải dầu mỏ, một mặt hàng khác đang thiếu hụt có nguy cơ làm rung chuyển ngành thực phẩm toàn cầu, Trung Quốc 'ngư ông đắc lợi'

Không phải dầu mỏ, một mặt hàng khác đang thiếu hụt có nguy cơ làm rung chuyển ngành thực phẩm toàn cầu, Trung Quốc 'ngư ông đắc lợi' Nổi bật

Tiết kiệm xăng dầu: Chỗ nào làm việc trực tuyến được thì nên khuyến khích

Tiết kiệm xăng dầu: Chỗ nào làm việc trực tuyến được thì nên khuyến khích

18:11 , 22/03/2026
550 nhà hàng Nhật dùng 1 loại cá sông Việt Nam thay thế lươn nướng xa xỉ, tạo kỷ lục 34 triệu đô la

550 nhà hàng Nhật dùng 1 loại cá sông Việt Nam thay thế lươn nướng xa xỉ, tạo kỷ lục 34 triệu đô la

17:55 , 22/03/2026
Mang sạc dự phòng lên máy bay 2026: Luật mới khắt khe, những điều sau bị cấm tuyệt đối

Mang sạc dự phòng lên máy bay 2026: Luật mới khắt khe, những điều sau bị cấm tuyệt đối

16:30 , 22/03/2026
Giới đầu tư bạc "mất ngủ" với dự báo mới nhất

Giới đầu tư bạc "mất ngủ" với dự báo mới nhất

15:36 , 22/03/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên