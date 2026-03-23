Giá bạc thỏi giảm sâu, mất mốc 70 triệu đồng/kg

Theo dữ liệu từ Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc hôm nay 999 1 lượng niêm yết ở mức 2.587.000 đồng/lượng (bán ra) và 2.509.000 đồng/lượng (mua vào), kéo dài đà giảm phiên thứ 4 liên tiếp.

Trong khi đó, loại bạc thỏi 999 1kg có giá hơn 68,9 triệu đồng/thỏi (bán ra) và 66,9 triệu đồng/thỏi (mua vào), cập nhật lúc 08:53 ngày 23/3. Giá bạc đã giảm gần 16% trong vòng 7 ngày và đạt mức thấp nhất trong 1 tháng vừa qua.

Tuần trước, ngay khi giá bạc giảm sâu, tình trạng người dân đổ xô đi xếp hàng từ sớm tại các cửa hàng lại tiếp tục diễn ra.﻿

Trên thị trường thế giới, giá bạc giảm xuống gần 66 đô la một ounce ngay phiên đầu tuần, kéo dài đợt bán tháo sang tuần thứ tư liên tiếp. Điều này xảy ra khi cuộc xung đột ở Trung Đông làm gia tăng lo ngại về lạm phát, trong khi các nền kinh tế lớn phải đối mặt với áp lực tăng cường thanh khoản để bù đắp tác động của chiến tranh.

Xung đột tại Iran cho thấy ít dấu hiệu giảm bớt, với việc Tổng thống Donald Trump đe dọa tấn công các nhà máy điện của Iran nếu eo biển Hormuz không được mở lại, trong khi Tehran cảnh báo sẽ nhắm mục tiêu vào các tài sản quan trọng của Mỹ và Israel trong khu vực nếu các cơ sở năng lượng của họ bị tấn công.

Tuần trước, giá bạc đã giảm hơn 15% khi giá dầu tăng vọt làm dấy lên lo ngại về lạm phát, khiến thị trường dự đoán về một sự tạm dừng kéo dài hoặc khả năng tăng lãi suất từ các ngân hàng trung ương lớn.

Các nhà giao dịch ngày càng đặt cược vào khả năng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) tăng lãi suất vào cuối năm trong bối cảnh lo ngại về lạm phát dai dẳng. ECB, BOE và BOJ cũng giữ nguyên lãi suất vào tuần trước nhưng báo hiệu sẵn sàng thắt chặt chính sách hơn nữa nếu áp lực lạm phát tiếp tục.