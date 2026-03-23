Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Giá bạc thỏi giảm sâu, mất mốc 70 triệu đồng/kg

23-03-2026 - 09:56 AM | Thị trường

Giá bạc hôm nay trong nước và thế giới đồng loạt lao dốc.

Theo dữ liệu từ Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc hôm nay 999 1 lượng niêm yết ở mức 2.587.000 đồng/lượng (bán ra) và 2.509.000 đồng/lượng (mua vào), kéo dài đà giảm phiên thứ 4 liên tiếp.

Trong khi đó, loại bạc thỏi 999 1kg có giá hơn 68,9 triệu đồng/thỏi (bán ra) và 66,9 triệu đồng/thỏi (mua vào), cập nhật lúc 08:53 ngày 23/3. Giá bạc đã giảm gần 16% trong vòng 7 ngày và đạt mức thấp nhất trong 1 tháng vừa qua.

Tuần trước, ngay khi giá bạc giảm sâu, tình trạng người dân đổ xô đi xếp hàng từ sớm tại các cửa hàng lại tiếp tục diễn ra.﻿

Trên thị trường thế giới, giá bạc giảm xuống gần 66 đô la một ounce ngay phiên đầu tuần, kéo dài đợt bán tháo sang tuần thứ tư liên tiếp. Điều này xảy ra khi cuộc xung đột ở Trung Đông làm gia tăng lo ngại về lạm phát, trong khi các nền kinh tế lớn phải đối mặt với áp lực tăng cường thanh khoản để bù đắp tác động của chiến tranh.

Xung đột tại Iran cho thấy ít dấu hiệu giảm bớt, với việc Tổng thống Donald Trump đe dọa tấn công các nhà máy điện của Iran nếu eo biển Hormuz không được mở lại, trong khi Tehran cảnh báo sẽ nhắm mục tiêu vào các tài sản quan trọng của Mỹ và Israel trong khu vực nếu các cơ sở năng lượng của họ bị tấn công.

Tuần trước, giá bạc đã giảm hơn 15% khi giá dầu tăng vọt làm dấy lên lo ngại về lạm phát, khiến thị trường dự đoán về một sự tạm dừng kéo dài hoặc khả năng tăng lãi suất từ các ngân hàng trung ương lớn.

Các nhà giao dịch ngày càng đặt cược vào khả năng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) tăng lãi suất vào cuối năm trong bối cảnh lo ngại về lạm phát dai dẳng. ECB, BOE và BOJ cũng giữ nguyên lãi suất vào tuần trước nhưng báo hiệu sẵn sàng thắt chặt chính sách hơn nữa nếu áp lực lạm phát tiếp tục.

Khánh Vy

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Giá dầu thế giới sáng nay thế nào?

Mỹ bất ngờ nới lệnh trừng phạt, Iran lập tức tuyên bố: Chúng tôi chẳng còn giọt dầu thừa nào để bán

Honda chính thức mở bán xe ga mới giá 31 triệu đồng

09:48 , 23/03/2026
Khủng hoảng nhiên liệu: Láng giềng của Việt Nam và Thái Lan chỉ còn xăng dầu đủ dùng trong 25 ngày

08:52 , 23/03/2026
iPhone Fold có thể ra mắt tháng 9 nhưng phải đến tháng 12 mới được bán

08:49 , 23/03/2026
Phát hiện mỏ khoáng sản khổng lồ chứa 9,7 triệu tấn oxit đất hiếm ngay tại láng giềng Việt Nam

08:47 , 23/03/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên