Trung Quốc vừa công bố phát hiện các mỏ khoáng sản quy mô lớn, trong đó đáng chú ý là trữ lượng 9,7 triệu tấn oxit đất hiếm tại mỏ Maoniuping (huyện Miên Ninh, tỉnh Tứ Xuyên). Theo Tân Hoa Xã, phát hiện này đã nâng tổng trữ lượng đã được chứng minh của khu vực lên 10,4 triệu tấn, tiếp tục củng cố vị thế của Bắc Kinh trong chuỗi cung ứng nguyên liệu chiến lược toàn cầu.

Bên cạnh đất hiếm, các cuộc khảo sát địa chất mới nhất cũng xác nhận sự hiện diện của 27,1 triệu tấn fluorit (fluorspar) và 37,2 triệu tấn barit. Cơ quan chức năng Trung Quốc đã phân loại cả hai là mỏ “siêu lớn”, cho thấy quy mô đáng kể cũng như tầm quan trọng tiềm tàng đối với các ngành công nghiệp then chốt.

Đáng chú ý, giới chuyên gia cho rằng giá trị chiến lược của phát hiện này không chỉ nằm ở đất hiếm mà còn ở fluorit và barit. Fluorit là nguyên liệu thiết yếu trong sản xuất chất bán dẫn và pin lithium-ion – hai lĩnh vực cốt lõi của nền kinh tế công nghệ cao và năng lượng sạch. Trong khi đó, barit đóng vai trò không thể thay thế trong ngành dầu khí, được sử dụng để ổn định giếng khoan và ngăn ngừa sự cố phun trào, đặc biệt trong khai thác dầu khí đá phiến.

Song song với phát hiện tại Tứ Xuyên, tỉnh Cam Túc cũng thông báo tìm thấy thêm 51.455 tấn antimon tại huyện Tân Xương. Kim loại này thường được sử dụng làm chất chống cháy trong nhựa và linh kiện điện tử, và được xem là đầu vào quan trọng trong nhiều ngành công nghiệp. Theo cơ quan tài nguyên địa phương, phát hiện mới có thể giúp nâng trữ lượng đã được chứng minh của khu vực lên hơn 50%.

Các phát hiện mới diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc đang gia tăng sử dụng lợi thế về đất hiếm như một công cụ chiến lược trong cạnh tranh thương mại và công nghệ với Mỹ. Trước đó, Bắc Kinh đã áp đặt hạn chế xuất khẩu đối với một số nguyên tố đất hiếm và nam châm vĩnh cửu, yêu cầu doanh nghiệp phải xin cấp phép trước khi xuất khẩu.

Dù vậy, Trung Quốc cũng đã có động thái điều chỉnh chính sách theo hướng linh hoạt hơn khi bắt đầu cấp giấy phép xuất khẩu dài hạn cho một số đối tác từ cuối năm ngoái. Diễn biến này được cho là giúp ổn định nguồn cung cho thị trường quốc tế, đặc biệt là châu Âu, nơi các doanh nghiệp đã nhanh chóng thích nghi với cơ chế mới.

Ở chiều ngược lại, xuất khẩu đất hiếm sang Mỹ vẫn ở mức thấp, phản ánh những rào cản kéo dài từ căng thẳng địa chính trị và các biện pháp thương mại song phương.

Với các phát hiện mới, Trung Quốc nhiều khả năng sẽ tiếp tục củng cố vị thế thống trị trong chuỗi cung ứng khoáng sản quan trọng toàn cầu, đồng thời gia tăng ảnh hưởng đối với các ngành công nghiệp công nghệ cao, năng lượng sạch và quốc phòng trong thời gian tới.